ليبيا.. توقيع مذكرة تفاهم قطرية ليبية للتعاون بمجال الطيران

طرابلس: أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الخميس، توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطيران المدني مع الهيئة العامة للطيران بدولة قطر.

ووقع المذكرة في العاصمة طرابلس من الجانب الليبي رئيس مصلحة الطيران المدني محمد شليبك، ومن الجانب القطري رئيس الهيئة العامة للطيران المدني بالوكالة محمد فالح الهاجري، حسب بيان لوزارة المواصلات بالحكومة الليبية.

وجاءت الاتفاقية التي حضر توقيعها وكيل وزارة المواصلات الليبية خالد سويسي، وسفير قطر لدى ليبيا خالد الدوسري “في إطار سعي الدولتين لتعزيز وتطوير التعاون المشترك في مجال الطيران المدني بشكل عام” وفق البيان.

