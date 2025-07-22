ليبيا: جدل بعد تعليق العملية الانتخابية في 11 بلدية واتهامات لحكومة مجلس النواب وحفتر

طرابلس – «القدس العربي»: دخل استحقاق الانتخابات البلدية -وهو الاستحقاق الوحيد الذي نجحت ليبيا في تنفيذ مرحلة منه بعد سنوات طويلة من الركود- إلى دائرة الصراعات السياسية، حيث أعلنت المفوضية العليا للانتخابات عن تعليق الانتخابات في عدد من البلديات، ما آثار جدلاً وامتعاضاً واسعاً.

وحمّلت المفوضية العليا للانتخابات مديريات الأمن في حكومة حمّاد، مسؤولية تعليق الانتخابات البلدية في بلديات بنغازي وطبرق وسرت وأخرى في مناطق سيطرة حفتر.

وأوضحت المفوضية في بيان لها، أن تعليمات من مديريات الأمن التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب، وجهت بإيقاف توزيع بطاقات الناخبين في تلك البلديات فوراً، دون أن تخاطب المفوضية أو توضح الأسباب التي دعتها إلى ذلك.

وأشارت المفوضية إلى أن تعليق العملية الانتخابية في الدوائر الانتخابية بالمنطقة الشرقية يعود إلى سوء استعمال السلطة وتضليل عدالة المحكمة وارتكاب جرائم انتخابية.

وعن بلدية جنزور، ذكرت المفوضية أن عملية توزيع البطاقات توقفت بسبب قيام رئيس المجلس التسييري للبلدية بقفل المراكز المخصصة لتوزيع البطاقات لتحقيق استمراره في السلطة دون المرور على صناديق الاقتراع.

وأعربت المفوضية في بيانها، عن أسفها لإقصاء أكثر من 150 ألف ناخب وأكثر من (1000) مرشح ومرشحة من ممارسة حقهم الطبيعي في الانتخاب.

كما دعت المفوضية مؤسسات الدولة إلى تحمل مسؤولياتها والإيفاء بالتزاماتها نحو إرساء قواعد الاستقرار، مؤكدة استمرارها في المطالبة باستئناف العملية الانتخابية في تلك الدوائر وفقاً لقوانين المفوضية.

وكانت مفوضية الانتخابات قد أعلنت في بيان سابق، إلغاء الانتخابات في 11 بلدية أغلبها بمناطق سيطرة حفتر مع تأجيل الموعد النهائي لاستلام بطاقات الناخبين إلى الـ 22 من تموز/يوليو الجاري.

ويأتي هذا الإلغاء ضمن إطار المرحلة الثانية للانتخابات، التي تضم 63 بلدية، منها 41 في الغرب و13 في الشرق و9 في الجنوب، بعد أن انتهت المرحلة الأولى نهاية العام الماضي في 97 بلدية.

وكانت المفوضية قد بدأت تسليم بطاقات الناخبين لهذه المرحلة في 28 حزيران/يونيو الماضي، على أن تجري عملية الاقتراع قبل منتصف أغسطس المقبل، وفقاً لإعلان المفوضية.

وتأتي عملية الإلغاء بعد تداول عدد من النشطاء أنباء عن منع الأجهزة الأمنية التابعة لحفتر مراكز انتخابية في مناطق سيطرتها من فتح أبوابها أمام الناخبين.

واتهمت منظمات حقوقية، من بينها منظمة «رصد الجرائم في ليبيا»، مليشيات حفتر وحكومة مجلس النواب بتعمد إفشال انتخابات المجالس البلدية في شرق ليبيا وجنوبها.

ولفتت المنظمة إلى أن إيقاف توزيع البطاقات حدث بالقوة مع مصادرة مستلزمات العملية الانتخابية، محملة قيادة حفتر «المسؤولية القانونية الكاملة» عن هذه الاعتداءات المتكررة التي تشير إلى «نمط ممنهج يهدف لتقويض الحق في المشاركة السياسية»، وعرقلة العملية الانتخابية، والمس باستقلالية مفوضية الانتخابات.

وطالبت النائب العام بفتح تحقيق فوري ومستقل وشفاف في جميع حالات تعطيل العملية الانتخابية، والاعتداء على المراكز ومحاسبة المسؤولين لضمان عدم التكرار. كما حثت المفوضية العليا للانتخابات على إصدار توضيح رسمي بشأن الحوادث والضغوط التي تعرض لها موظفوها ومقراتها لتعزيز الشفافية والثقة.

وفي السياق، أكد التحالف الليبي لأحزاب التوافق الوطني قلقه إزاء إعلان المفوضية العليا للانتخابات تعليق الانتخابات المحلية في 11 بلدية، معتبراً ذلك انتكاسة خطيرة تهدد مسار التحول الديمقراطي الذي ينشده الشعب.

وقال التحالف في بيان الثلاثاء، إن الانتخابات البلدية ليست فقط وسيلة لإدارة شؤون البلديات، لكنها تمثل أيضاً أداة لترسيخ مبادئ الديمقراطية وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار.

وأضاف: «أي تعطيل لهذه العمليات الانتخابية يُعد انتهاكاً للتطلعات المشروعة للشعب الليبي ويؤثر سلباً على جهود تحقيق الاستقرار والتنمية في البلاد»، داعياً السلطات المعنية في جميع أنحاء ليبيا خاصة في شرق وجنوب البلاد، إلى تحمل مسؤولياتها بعدم إعاقة العمليات الانتخابية وضمان سيرها في بيئة آمنة وشفافة.

وفي بيانه، دعا التحالف الحكومة وجميع الجهات ذات العلاقة بالتعاون الكامل مع المفوضية، لمعالجة الأسباب التي أدت إلى تعليق الانتخابات في بعض البلديات، والعمل على تهيئة الظروف اللازمة لاستئنافها دون تأخير.

وشدد البيان على أهمية احترام الجداول الزمنية المحددة للعملية الانتخابية، وعدم السماح لأي ظروف سياسية أو إدارية بأن تعرقل هذا المسار الذي يُمثل طوق النجاة الوحيد لبناء ليبيا الحديثة.

كما ناشد التحالف المجتمع الدولي، والبعثة الأممية مواصلة دعمهم للعملية الانتخابية وممارسة الضغوط اللازمة على جميع الأطراف لضمان تسهيل الانتخابات البلدية في جميع أنحاء البلاد.

وقبلها، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الإثنين، عن بالغ قلقها إزاء الإعلان عن تعليق العملية الانتخابية في 11 بلدية، داعية إلى ضرورة معالجة أسباب ذلك على وجه السرعة.

وحثَّت البعثة، في بيان عبر صفحتها على فيسبوك، جميع السلطات المعنية على معالجة الأسباب الكامنة وراء هذا التعليق على وجه السرعة، وتهيئة الظروف اللازمة لاستئناف العمليات الانتخابية في تلك البلديات في أقرب وقت ممكن، متابعة أن استمرار العملية الانتخابية يُعد أمرًا جوهريًا لترسيخ الحكم الديمقراطي وتلبية التطلعات المشروعة للشعب الليبي.