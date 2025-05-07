ليبيا: جدل ونفي من السلطات عقب تقارير صحافية تؤكد عزم إدارة ترامب ترحيل مهاجرين لليبيا بطائرة عسكرية

طرابلس ـ «القدس العربي»: أثارت تقارير صحافية حول عزم الإدارة الأمريكية للرئيس الحالي دونالد ترامب على ترحيل مهاجرين للبلاد، باتفاق مع السلطات وبموعد محدد، جدلاً واسعاً دعا السلطات في الغرب والشرق إلى نفي التهم سريعاً.

وفي تقرير صحافي، أكدت صحيفة “نيويورك تايمز” أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخطط لترحيل مجموعة من المهاجرين إلى ليبيا على متن طائرة عسكرية أمريكية، بحسب ما أفاد به مسؤولون أمريكيون.

وقالت نيويورك تايمز، إن هذه الخطة تُعد تصعيداً حاداً آخر في برنامج الترحيل الذي أثار جدلاً سياسياً واسعاً وتحديات قانونية متكررة.

وأضافت الصحيفة الأمريكية، أنه لم تُعرف على الفور جنسيات المهاجرين المعنيين، لكن المسؤولين الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم، لعدم تخويلهم التصريح علنًا بشأن العملية، أشاروا إلى أن الرحلة المتجهة إلى ليبيا قد تُقلع في أقرب وقت الأربعاء.

ووفق الصحيفة، فإن التخطيط لاستخدام طائرة عسكرية في رحلة الترحيل إلى ليبيا يأتي بعد أن قدمت وزارة الدفاع الأمريكية مساعدات في نقل مهاجرين إلى وجهات أخرى مثل الهند وغواتيمالا والإكوادور.

وأشارت الصحيفة إلى الحفاظ على سرية التخطيط للرحلة إلى ليبيا بشكل كبير، موضحة أنه لا يزال من الممكن أن تُعرقل بسبب عقبات لوجستية أو قانونية أو دبلوماسية، وفق قولها.

وبحسب نيويورك تايمز، فإن هذه الخطوة تندرج ضمن سياسة إدارة ترامب لردع المهاجرين عن محاولة دخول الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، وتوجيه رسالة حازمة للمقيمين بشكل غير قانوني بأنهم قد يُرحّلون إلى دول قد يواجهون فيها ظروفًا قاسية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة تقيم علاقات رسمية فقط مع حكومة طرابلس، لافتة إلى أن صدام حفتر، نجل خليفة حفتر، كان في واشنطن الأسبوع الماضي، والتقى بعدد من مسؤولي إدارة ترامب، مضيفة أن ترامب قد أقام علاقات ودية خلال ولايته الأولى مع حفتر، الذي يسيطر على معظم حقول النفط الليبية الغنية، بحسب وصفها.

وكانت وكالة رويترز للأنباء، نقلت عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ترحل مهاجرين إلى ليبيا لأول مرة هذا الأسبوع، مشيرة إلى أنهم سينقلون جواً يوم الأربعاء على أقرب تقدير.

وقالت رويترز، إنها لم تتمكن من تحديد أعدادهم أو ما إذا كان باتفاق مع السلطات الليبية، مشيرة إلى أن إدارة ترامب استندت في ترحيلهم من أمريكا إلى قانون نادر الاستخدام يعود إلى زمن الحرب.

وتوقفت مجلة جون أفريك عند تناقضات إدارة دونالد ترامب التي وجهت انتقادات واسعة لسجل ليبيا في مجال الأمن وحقوق الإنسان، في وقت ستبدأ عمليات ترحيل مهاجرين من ذوي السوابق إلى البلاد وفق المجلة الفرنسية.

وأشارت المجلة الفرنسية إلى أن إمكانية قيام الولايات المتحدة بإعادة أشخاص إلى ليبيا قد تبدو مفاجئة بالنظر إلى الوضع في البلاد، قائلة: “تعرضت ليبيا، التي تعد ممرًا للمهاجرين من دول جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا إلى أوروبا، لانتقادات أيضًا بسبب معاملتها العنيفة بشكل خاص للاجئين والمهاجرين”.

وعلى صعيد الجدل المحلي، نفت حكومة الوحدة الوطنية وجود أي اتفاق أو تنسيق معها بشأن استقبال أي مهاجرين مُرحّلين من الولايات المتحدة.

وقالت الحكومة في بيان لها، إن بعض الجهات الموازية التي لا تخضع للشرعية قد تكون طرفًا في تفاهمات لا تمثل الدولة الليبية، ولا تلزمها قانونيًا أو سياسيًا.

وأكدت الحكومة رفض استخدام الأراضي الليبية مقصدًا لترحيل المهاجرين دون علمها أو موافقتها، مشيرة إلى أنها تتمسك بحقها في حماية السيادة الوطنية، وفق قولها.

ومن جهة حفتر، نفى مدير إدارة التوجيه المعنوي بقواته للواء خالد المحجوب وجود تنسيق أو اتفاق مع القيادة العامة بشأن استقبال مهاجرين مرحلين من الولايات المتحدة، مشيراً إلى أنها لن تستقبل أي رحلات من هذا النوع عبر المطارات والمنافذ التي تؤمنها.

وقال المحجوب إن ما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي بشأن هذا الأمر عار عن الصحة تماماً، ولا يمكن القبول به نهائياً، حسب تدوينة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأكدت وزارة الخارجية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، رفضها القاطع لأي اتفاقات أو تفاهمات بشأن توطين مهاجرين من أي جنسية سواء كانت إفريقية أو أوروبية أو أمريكية، وذلك تعليقاً على تقارير إعلامية دولية منشورة أمس الأربعاء بشأن نية السلطات الأمريكية إرسال مهاجرين إلى ليبيا.

وشددت الوزارة في بيان، على التزاماتها الدولية وحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني فيما يخص العمل والتنقل وفق القوانين الوطنية، معتبرة أن ما وصفته بمحاولات الحديث عن توطين المهاجرين أو وجود اتفاقات في هذا الشأن لا أساس له من الصحة.