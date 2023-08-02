ليبيا: جلسة مرتقبة لمجلس الأمن وسط خلاف حاد بين البعثة الأممية ومجلس النواب

طرابلس – «القدس العربي»: وسط التطورات المتلاحقة في الشأن الليبي والتجاذبات السياسية التي صنعتها قرارات مجلس النواب والدولة وتفاهماتهم الأخيرة، يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة خاصة خلال آب / أغسطس الجاري للاطلاع على تطورات الأوضاع داخل ليبيا، وسط قلق بالغ بشأن التأخر في الاتفاق على قانون للانتخابات .

ومن المقرر أن يطلع المجلس خلال الجلسة على مستجدات العملية السياسية، والتطورات الأمنية والإنسانية في ليبيا، كما سيناقش التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن عمل البعثة الخاصة في ليبيا، حسب ما نشره موقع سيكيوريتي كاونسيل ريبورت الأربعاء.

كما سيقوم المبعوث الخاص للأمم المتحدة، عبدالله باتيلي بتقديم إحاطته عن مستجدات العملية السياسية، بالإضافة إلى رئيس لجنة الجزاءات، السفير الياباني كيميهيرو إشيكاني، الذي سيقدم إفادته عن أنشطة اللجنة الأخيرة في ليبيا.

ومن المتوقع أن يكرر مجلس الأمن دعمه العملية السياسية في ليبيا، التي تستهدف المضي قدماً صوب إجراء انتخابات وطنية نهاية العام الجاري، وفق الموقع.

كما من المرجح أن يعيد أعضاء مجلس الأمن التأكيد على ضرورة أن تُظهر كل الأطراف الليبية الإرادة السياسية للوفاء بالتزاماتهم المعلنة من خلال أفعال ملموسة، مع الإشارة إلى أن الأمم المتحدة والسلطات التشريعية سبق أن حددتا يونيو الماضي موعداً نهائياً للانتهاء من قانون الانتخابات من أجل إجراء التصويت بحلول نهاية العام الجاري.

وقال الموقع إن أعضاء مجلس الأمن سيكررون الدعم لمساعي المبعوث الأممي عبدالله باتيلي المكثفة، لتسهيل الاتفاق على تسوية نهائية، مع تأكيد موقف موحد بشأن الحاجة إلى عملية شاملة بقيادة ليبية تنتهي بإجراء الانتخابات، التي يُنظر إليها لاستعادة الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي.

واعتبر، الاتفاق الموقت الذي أعلنته لجنة 6+6 على مشروع قانون الانتخابات تطوراً إيجابياً محتملاً إلا أنه أكد أن القضايا الرئيسية المتروكة دون حل، والتأخر في تنفيذ القانون يظلان مثار قلق كبيراً.

وكان مجلس النواب الليبي أعلن، الثلاثاء الماضي، اعتماد خريطة طريق المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة 6+6، والتي تنص على تشكيل حكومة موحدة وإجراء الانتخابات في مدة 240 يوماً من تاريخ اعتماد القوانين الانتخابية بشكل نهائي، لكنهما علقا اعتمادها بشكل نهائي على إجراء تعديلات على نصوصها.

وظلت خريطة الطريق محل جدل حتى اليوم حيث يرفض مجلس النواب الاستماع إلى ملاحظات البعثة الأممية ويعتبر أي بيان من طرفها تدخلاً سافراً، فيما تصر البعثة على قصور قانون الانتخابات وجهود المجلس.

وفي هذا السياق، طالبت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في مجلس النواب الليبي، الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، بضرورة التزام المبعوث الأممي لدى ليبيا، عبد الله باتيلي، بصلاحياته الممنوحة له وعدم تجاوزها.

واستنكرت اللجنة في بيان، أصدرته مساء الثلاثاء، موقف باتيلي من توافق مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين حول إصدار خريطة طريق للمسار التنفيذي للقوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة 6+6المشتركة بين المجلسين.

واعتبرت أن صلاحيات البعثة الأممية “تقتصر على تقديم المشورة إذا طُلب منها ذلك، وتسهيل اجتماعات الأطراف الليبية وتقديم الدعم اللوجيستي المطلوب”.

كما اعتبرت أن “وصف ما جرى إنجازه من توافق بين المجلسين (بالعمل الأحادي)، هو وصف مضلل وخبيث لجهود كبيرة بذلها المجلسان لحلحلة الإشكال الراهن بخصوص توحيد السلطة التنفيذية”.

وبعد اعتماد خريطة الطريق أصدرت البعثة الأممية برئاسة باتيلي أصدرت بياناً، أعلنت فيه رفضها محذرة من أن اعتماد الخريطة قد يؤدي إلى “عواقب وخيمة” على البلاد، وطالبت بضرورة وجود اتفاق سياسي جديد يقوم على أساس معالجة النقاط الخلافية في قوانين لجنة 6+6.

كما أشار بيان البعثة إلى أن باتيلي يواصل لقاءاته مع جميع المؤسسات والأطراف الليبية “من أجل الاتفاق على خريطة طريق لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن في جميع أنحاء البلاد، على أساس دستوري وقانوني”.

كما ذكر البيان أن المبعوث الأممي “يعمل من خلال الحوار والحلول الوسط والمشاركة البناءة بطريقة شفافة وشاملة للجميع بهدف تشكيل حكومة ليبية موحدة قادرة على إدارة البلاد”.

وتلا ذلك قيام قرابة الـ 60 عضواً في مجلس النواب بإصدار بيان عبروا فيه عن استنكارهم لبيان البعثة، واتهموا فيه البعثة ورئيسها باتيلي بممارسات “مشوبة بنوع من الغموض، وكأنما باتت تعمل ضد التوافق الليبي”، مضيفين: “وليس ببعيد ملاحظاتها حول قوانين الانتخابات الصادرة عن لجنة 6+6، وغيرها من القضايا”.

وتعليقاً على هذه التجاذبات، قال عضو مجلس الدولة أحمد بوبريق إنه غير راض على القوانين وخصوصاً خريطة الطريق وإنه يرفضها كمواطن ليبي لأن أمل أي ليبي أن تؤول الأمور للانتخابات والاستقرار والأمان ولكن البعثة وضعت شروطاً يمكن تعديلها للذهاب إلى الانتخابات .

وأضاف أنه لا بأس بأن تجتمع لجنة 6+6 بالأيام القادمة وأن تحاول أن تنظر بالنقاط التي أصدرتها البعثة والتي تقول إنها استشفتها من أطراف سياسية ليبية ودولية وبالتالي معالجة الأمور للذهاب لانتخابات سريعة.

وأشار إلى التمهل قليلاً مع البعثة بشأن النقاط التي وضعتها والتي تتضمن ما هو غير قابل للتطبيق وبعضه قابل ومحاولة التوفيق بين الرأيين المختلفين والمضي في مسار الذي رسمته خريطة الطريق في تقييد الانتخابات خلال فترة معينة والتي ممكن أن تمدد فترة قصيرة إذا كانت المفوضية لا تستطيع أن تجري انتخابات في الفترة المقبلة.

وفي سياق مختلف، أكد عضو مجلس الدولة خليفة المدغيو أن اتهامات وتصرفات باتيلي والبعثة الأممية تضع علامات استفهام حول مصداقيتهما ومدى رغبتهما في المساعدة في إنهاء الوضع الحالي وإجراء الانتخابات.

وأشار المدغيو في تصريحٍ له أن البعثة الأممية كانت تتهم في السابق مجلسي النواب والدولة بعدم التوافق وتأخير الانتخابات وعندما توافق الجسمان وخرجا بقوانين انتخابية أصحبت هناك اتهامات أخرى.