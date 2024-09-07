ليبيا.. حبس قائد أمني متهم بالتورط في اغتيال “البيدجا”

طرابلس: قررت النيابة العامة في ليبيا، مساء السبت، حبس نائب رئيس جهاز مكافحة التهديدات الأمنية محمد بحرون، على خلفية التحقيق معه بتهمة “التورط” في اغتيال قائد معسكر الأكاديمية البحرية الحربية التابع لرئاسة أركان الجيش عبد الرحمن سالم ميلاد الملقب بـ”البيدجا”.

جاء الإعلان في بيان لمكتب النائب العام الصديق الصور.

والأحد الماضي، اغتال مسلحون مجهولون “البيدجا” عبر وابل من الرصاص بعد اعتراض سيارته بمنطقة جنزور في الضاحية الغربية للعاصمة طرابلس.

وبشأن تطورات القضية، قال بيان مكتب النائب العام، السبت، إن نائب النيابة بمكتبه “تولى استجواب بحرون وأحد معاونيه (لم يكشف اسمه)، وواجههما بالأدلة على ضلوعهما” في اغتيال “البيدجا”.

وأضاف البيان أنه بعد “فراغ المحقق من تسجيل ردود المتهميْن، انتهى إلى الأمر بحبسهما احتياطيا على ذمة التحقيق”، دون يذكر تفاصيل أخرى.

والخميس الماضي، أعلن مكتب النائب العام، في بيان آخر، أن “وحدة شؤون الضبط القضائي بمكتبه استلمت بحرون، الذي امتثل طوعا”.

وبحرون، أحد القادة الأمنيين بمدينة الزاوية (50 كلم غرب طرابلس)، ويقود فرقة الإسناد الأمني الأولي (قوة شرطية).

كما تمت ترقيته العام الماضي لرتبة عقيد وتكليفه بمنصب نائب رئيس جهاز مكافحة التهديدات الأمنية، المنشأ حديثا (جهاز شرطي).

أما “البيدجا”، فهو من أشهر الشخصيات الأمنية في غرب ليبيا، وتتهمه عدة دول منها الولايات المتحدة وبريطانيا بـ”تزعم عصابة كبيرة للمتاجرة بالبشر عبر تهريب مهاجرين غير شرعيين”، لا سيما أنه أحد قادة خفر السواحل الليبي في الزاوية التي تُعد من أهم مناطق انطلاق المهاجرين نحو أوروبا. لكن الراحل سبق أن نفى مرارا هذه التهم.

(الأناضول)