ليبيا: حقول النفط تعود للعمل بعد الإفراج عن مسؤول سابق… وجهاز الأمن الداخلي يثير جدلاً بعد الكشف عن «تهمة فساد»

طرابلس – «القدس العربي»: في أيام معدودة، أثار إقدام مجموعة من القبائل على إقفال النفط كنوع من المساومة لإطلاق سراح أحد أبنائهم، الذي شغل منصب وزير سابق في حكومة الوفاق الوطني، جدلاً واسعاً خاصة بعد إقدام السلطات على إطلاق سراحه خوفاً من تداعيات الإغلاق.

بدأت القصة مع قبض جهاز الأمن الداخلي على وزير المالية في حكومة الوفاق الوطني فرج أبو مطاري قبل أيام، الأمر الذي أثار انزعاج بعثة الأمم المتحدة والبرلمان ومجلس الدولة، خاصة مع تداول أنباء عزمهم تعيينه كمحافظ لمصرف ليبيا المركزي خلفاً للصديق الكبير الذي يشغل هذا المنصب منذ سنوات.

وعلى إثر ذلك، أعلنت مجموعة من أهالي ومشايخ مدينة أوباري، إغلاق حقل الشرارة النفطي بالكامل، وقبلهم بساعات أعلنت مجموعة من قبيلة “الزوية” إغلاق حقل الفيل احتجاجاً على احتجاز وزير المالية السابق بحكومة الوفاق فرج أبو مطاري المنحدر من القبيلة ذاتها.

وتصاعدت الأحداث تدريجياً، حيث حذرت وزارة النفط والغاز في بيان لها من خطورة إغلاق حقول النفط كونه يخل بتوازن سوق النفط الليبي ويؤثر على ثقة الأسواق العالمية بالنفط الليبي لعدم استقرار الصادرات واحتمالية العودة لإعلان القوة القاهرة، داعية إلى ضرورة تحييد عمليات إنتاج وتصدير النفط عن أي خلافات.

وتحدث بيان للوزارة عن احتمالية العودة لإعلان القوة القاهرة وغير ذلك من إجراءات محتملة، ما يجعل الشركاء مضطرين إلى البحث عن بديل آخر غير ليبيا، فضلاً عن تأثر الدول المشاركة مع ليبيا بالإنتاج مقابل حصص.

وقال وزير النفط محمد عون، في تصريحات ليل الجمعة، إنّ الإغلاقات الجديدة سببت فقدان نحو 340 ألف برميل يومياً، متابعاً: “إذا أُغلقت النقطة الـ 108 في جالو الرابطة بين حقل انتصار وميناء الزويتينة، سيسبب ذلك كارثة قد لا يمكن تداركها لاحقاً، وقد لا نستطيع استخدام الخط لنقل النفط من جديد”.

ونتيجة لإغلاق النفط، قالت الشركة العامة للكهرباء إنها تخلي مسؤوليتها من نتائج الأحداث الواقعة في حقل الشرارة النفطي من إعلان الإغلاق على يد أهالي المنطقة.

وتابعت الشركة في بيان عبر صفحتها بفيسبوك تتأسف من التطورات السلبية الطارئة بالحقل، داعين الحكومة وكافة الجهات والأطراف المعنية بالتدخل العاجل ومعالجة هذا الخلل بأقرب وقت ممكن.

ومع تصاعد الضغوطات، أعلنت وسائل إعلام محلية إطلاق القبض على أبو مطاري، وألحق بإعلان بيان من جهاز الأمن الداخلي الذي أكد أنه يختص -وفق التشريعات النافذة- برصد ومتابعة وضبط الجرائم التي تمس اقتصاد الدولة وأمن معلوماتها، مشيراً إلى أن أبو مطاري قيد المتابعة الأمنية ومع توفر معلومات تؤكد تورطه في وقائع وشبهات فساد مالي، حيث استغل علاقاته بدوائر الدولة كونه سبق أن كلف وزيراً للمالية ووزيراً للاقتصاد بحكومة الوفاق الوطني، وإثر تسليمه مهام الوزارتين، قام بتأسيس شركة خاصة وأبرم من خلالها عقوداً مع مؤسسات تابعة للدولة بعشرات الملايين بالعملة الأجنبية والمحلية تخللتها شبهات الفساد المالي واستغلال المعلومات التي تحصل عليها بفترة وزارته، وفق البيان.

ونوه الجهاز إلى أن أبو مطاري تستر على واقعة فساد مالي بإحدى المؤسسات التابعة له، وعندما كان وزيراً للمالية ترتب عليه تكبد الدولة خسائر بعشرات الملايين من العملة الأجنبية، ولم يقدم بشأنها بلاغاً للجهات القانونية المختصة بالدولة. وإثر التحقيق معه ووفقاً لقانون الإجراءات، فقد أحيل إلى مكتب النائب العام وأفرج عنه تحت المتابعة.

وأوضح البيان أن هذا الإفراج لا يعني بأن ما قام به الجهاز مخالف للقانون أو براءة المعني، بل ستستمر النيابة العامة بممارسة اختصاصها في التحقيق لبيان الحقيقة والتصرف وفق أسس العدالة، مع تبيان أن “أعمال التأجيج الخاصة بالحقول النفطية ما هي إلا سنن للضغط على الجهات الاعتبارية بالدولة، وفي اعتقادهم أنهم نجحوا في ذلك، متناسين العواقب القانونية التي ستطالهم ومن وراءهم مستقبلاً”، وفق نص البيان.

وأكد جهاز الأمن الداخلي بأنه “سيستمر في مكافحة الجرائم الضارة بكيان الدولة السياسي والاقتصادي والاجتماعي والديني، ولن يعبأ بطبقة أو نفوذ أو انتماء، بل سيتعامل مع الجميع على قدم المساواة، وستنال الملاحقة والمتابعة كل من أجرم دون استثناء. وأي ردة فعل تترتب على إحقاق الحق وإنفاذ القانون مسؤول عنها من اقترفها أمام الله ثم الوطن والقانون”.

وما أثار الجدل هو إقدام بعثة الأمم المتحدة على الترحيب بعد إطلاق سراحه، حيث رحبت البعثة بالإفراج عن وزير المالية السابق فرج أبو مطاري بعد أيام من اعتقاله.

وجددت البعثة الأممية دعوتها للإفراج عن كافة المعتقلين تعسفياً من مدنيين ونشطاء وشخصيات سياسية ومنتسبي الأجهزة الأمنية.

وعلى الفور، أكد وزير النفط بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون، صدور التعليمات ببدء تشغيل حقلي الفيل والشرارة، فيما نقلت “رويترز” عن مصادر نفطية أن الإنتاج في حقل الشرارة النفطي سيعود إلى طبيعته بدءاً من صباح الأحد.

واعتبر ناشطون الإفراج غير المشروط عن أبو مطاري، ظلماً في وقت يقبع فيه آلاف السجناء في السجون بسبب تهم أبسط وأقل حدة، مستذكرين نماذج مثل سهام سرقيوة التي اختطفت قسرياً، رافضين أن تتحكم القبائل في مصير الدولة وتبتزها.