ليبيا: حكومة الدبيبة تواصل تنفيذ ضربات جوية في إطار عملية عسكرية في مدينة الزاوية غربي البلاد

طرابلس – «القدس العربي»: تتواصل العملية العسكرية التي أعلنت عنها قوات الغرب الليبي في مدينة الزاوية التي تعاني منذ أشهر طويلة من انعدام في الأمن وانتشار للجريمة والتهريب الممنهج للمخدرات والمحروقات.

وفي إطار هذه العملية، أعلنت المنطقة العسكرية الساحل الغربي، الخميس، تنفيذ ضربة جوية دقيقة استهدفت موقعًا مخصصًا لتهريب الوقود في مدينة الزاوية، لافتة إلى أنها أسفرت عن تحقيق أهدافها بنجاح.

وتعلن المنطقة العسكرية عن عمليات قصف بشكل شبه يومي منذ أطلقت عملية في مدينة الزاوية قالت إنها موجهة ضد أوكار المخدرات والجريمة والاتجار بالبشر.

وقبلها أكدت قيادة المنطقة العسكرية بالساحل الغربي أن عمليتها التي أعلنتها في الزاوية ومدن الساحل الغربي منذ أمس الجمعة مستمرة دون تراجع حتى تحقيق الأهداف المرسومة والمتمثلة في فرض الأمن والقضاء على الجريمة مشددة على حرصها الكامل على سلامة المدنيين وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

جاء ذلك في إيجاز عبر صفحتها على فيسبوك بشأن العملية حيث قالت إن قواتها دخلت مدينة الزاوية في إطار عملية عسكرية وأمنية تعد المرحلة الأولى منها، حيث جرى إزالة عدد من الأوكار، فيما يجرى العمل على استهداف أوكار أخرى وملاحقة المطلوبين. وأضافت أن القوات انتشرت في عدة تمركزات، منها ميدان الشهداء، وشارع الخرطوم، ومنطقة أبوصرة، وكوبري بئر الغنم، ومنطقة الركينة، ومنطقة الحارة، والشرفاء، ومدخل الزاوية الشرقي، ومنطقة جنوب الساحلي.

وتابعت أن العمليات تُدار بشكل شامل ودقيق مع تأكيد القوات على عدم التراجع حتى تحقيق الأهداف المرسومة والمتمثلة في فرض الأمن والقضاء على الجريمة.

وفي آب/ أغسطس من العام 2021، أصدر المجلس الرئاسي قرارًا بإنشاء منطقة عسكرية جديدة تحت مسمى المنطقة العسكرية في الساحل الغربي، وكلف صلاح الدين النمروش آمرًا للمنطقة بعد ترقيته إلى رتبة لواء. وفي أعقاب إطلاق العملية بأيام، واصلت المنطقة العسكرية بالساحل الغربي إرسال تعزيزات إلى مدينة الزاوية، حيث وفي تدوينة مع مقطع فيديو نشرته قيادة المنطقة لوصول تعزيزات قالت إن تعزيزات المنطقة العسكرية بالساحل الغربي تصل تباعًا إلى الزاوية في إطار الأوامر الصادرة من آمر المنطقة العسكرية، الفريق الدكتور صلاح النمروش، بفرض الأمن في المدينة.

وعندها دعت المنطقة التابعة للمجلس الرئاسي المواطنين في الزاوية إلى الابتعاد عن الأماكن والأوكار المشبوهة كونها أهدافًا لعملياتها الجارية بهدف فرض الأمن وبسط الاستقرار.

وأضافت أنها تمتلك جميع الإمكانات والوسائل اللازمة للتعامل مع هذه الأوكار، ولن تتوقف حتى اجتثاث منابع الفوضى والجريمة المنظمة.

وعندها صدرت تعليمات إلى وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، بالتعميم على الأجهزة والقوى التابعة للوزارة بعدم خروج أي آليات مسحلة من ثكناتها أو القيام بأي أعمال تقف أمام تنفيذ العملية العسكرية إلا بعد التنسيق المباشر مع آمر المنطقة شخصيًا.

وفي جديد الوضع السياسي، وتزامنًا مع الترقب لنتائج العمليات السياسية التي أعلن عنها من طرف البعثة الأممية ومن طرف المجتمعين في أبوزنيقة قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري إن التعويل على بعثة الأمم المتحدة كوسيلة لحل أزمتنا الوطنية مجرد استنزاف للوقت واستمرار لمعاناة الليبيين.

وأضاف، في بيان، أنه لا أمل في أن تقدم بعثة الأمم المتحدة حلًا للأزمة الليبية فـ”هي لم تسهم إلا في تدوير الأزمات وإطالة أمدها”.

وقال إن تسمية مبعوث جديد ليست إلا حلقة جديدة في سلسلة الفشل التي واجهها الليبيون طيلة السنوات الماضية، إن هذا النهج العقيم يجب أن ينتهي، والحل لا يمكن أن يكون إلا ليبيًا خالصًا ينبع من إرادة أبناء الوطن.

وأكد النائب الأول رفض الاعتماد على بعثة الأمم المتحدة كوسيط للأزمة الليبية، مشددًا على أن الفشل المتكرر للمبعوثين الأمميين دليل قاطع على أن الحل لن يأتي من الخارج، بل يتحقق بإرادة الليبيين وحدهم، حسب قوله.

كما أشار إلى ضرورة التركيز على إجراء انتخابات حرة ونزيهة وبناء دستور دائم يعيد القرار للشعب الليبي، ليختار قياداته ويعيد بناء دولته على أسس شرعية.

وقال إن المصالحة الحقيقية هي السبيل الوحيد لاستعادة الوحدة الوطنية وقطع الطريق أمام أي تدخل خارجي، مضيفًا أنه لا يمكن بناء مستقبل ليبيا إلا من خلال جهود وطنية مخلصة تعمل على استعادة السيادة الليبية بعيدًا عن أي أجندات دولية أو حلول مفروضة

ودعا النويري الليبيين إلى التكاتف والعمل من أجل بناء مستقبل ليبيا بعيدًا عن عبث التدخلات الدولية التي لم تقدم سوى مزيد من التعقيد للأزمة، فمصيرنا بأيدينا ولن يأتي الحل من الخارج.

وفي سياق آخر، رحبت كل من مصر وقبرص واليونان بالتزامات لجنة 5+5 نحو إعادة توحيد المؤسسة العسكرية.

وأكدت الدول في بيان ثلاثي مشترك عقب مؤتمر صحافي جمع ممثليها بالقاهرة، ضرورة إحراز تقدم في المسارات السياسية والأمنية، بما في ذلك الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية والمرتزقة.

ودعا البيان الثلاثي إلى ضرورة وجود حكومة موحدة قادرة على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في إطار عملية سياسية شاملة ومدارة من قبل الليبيين.

وعن الأمن البحري والقانون الدولي، أكد البيان أهمية ضمان أمن واستقرار المجال البحري في شرق المتوسط والمنطقة الأوسع.

وجدد البيان أهمية احترام سيادة وحقوق جميع الدول في مناطقها البحرية، وأن أي اتفاقيات أومذكرات تفاهم بشأن تحديد الولاية البحرية يجب أن تُبرم وفقًا للقانون الدولي.

وحذر من التعدي على حقوق السيادة للدولة الثلاثة بالمنطقة، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بمعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار والمبادئ المتفق عليها بشكل مشترك.