ليبيا.. حكومة الوحدة تحذر من سيول بالجنوب مع توقعات بهطول أمطار

ليبيا: حذر مركز أرصاد بحكومة الوحدة الوطنية الليبية من سيلان أودية إثر توقعات بسقوط أمطار غزيرة في مناطق جنوب غربي البلاد.

يأتي ذلك وسط تخوفات من تكرار ما حدث من فيضانات وسيول شرقي البلاد في 10 سبتمبر/أيلول الجاري، خلفت آلاف القتلى والجرحى ودمار كبير.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية التابع لحكومة الوحدة الوطنية، عبر “تنبيه جوي”، السبت، “تأثر مناطق جنوب غرب ليبيا بخلايا من السحب الرعدية خلال هذه الأيام، بداية من مساء اليوم السبت”.

وقال المركز إن “تلك السحب يصحبها هطول أمطار من المتوقع أن تكون جيدة إلى غزيرة أحيانا على مدينة غات وما جاورها ومدن الجفرة وهون والفقها والهروج وسبها وما جاورها وبراك ومرزق والقطرون”.

وأوضح أن “الأمطار ستتسبب في سيول وجريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة”، محذرا “المواطنين القاطنين قرب مجاري الأودية بضرورة أخذ الحيطة والحذر”.

بدوره، أعلن مركز طب الطوارئ والدعم بالفرع الرئيسي في طرابلس (تابع لحكومة الوحدة الوطنية)، جاهزيته التامة بجميع فروعه ومكاتبه، تحسباً لأي طارئ.

وقال في بيان إنه يعلن “جاهزيته تحسبا لأي طارئ للانطلاق إلى مدينة غات والعوينات، بعد التنسيق مع فرع الجنوبية لوضع خطة عمل مشتركة للاستجابة السريعة لمجابهة حالة الطوارئ بالمنطقة”.

بدوره، أعرب إبراهيم الحسناوي، الطبيب بمستشفى مدينة سبها جنوبي البلاد، عن تخوفه من تكرار ما حدث في شرق البلاد، “لا سيما أن البنية التحتية في الجنوب تعد ضعيفة”.

وقال الحسناوي إن “التخوف من خروج الأمور عن السيطرة كبير، خاصة أن البنية التحتية في الجنوب تعد ضعيفة فالمساكن أغلبها من الطين من دون أساسات إسمنتية”.

وأضاف “ما يعني أنه في حالة سيلان أودية سيجرف كل شيء إضافة إلى أن الإمكانات في الجنوب وخاصة الطبية من مستشفيات وغيرها تعد ضعيفة ولن نتمكن من مواجهة أي طارئ”.

وتابع “الجميع يتخوف من تكرار ما حدث في شرق البلاد.. الأمر خطير ولا مجال للتهاون في اتباع إجراءات السلامة”.

وفي 10 سبتمبر/أيلول الجاري، اجتاح الإعصار “دانيال” عدة مناطق شرقي ليبيا أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، بالإضافة إلى مناطق أخرى بينها درنة التي كانت المتضرر الأكبر.

وخلف الإعصار الذي دمر المباني السكنية والمرافق التعليمية والطبية أضرارا نفسية بالغة لدى الناجين وفق حكومة الوحدة ومنظمات طبية عاملة في المجال.

وفي 24 سبتمبر/أيلول الحالي، أعلنت لجنة تابعة للحكومة المكلفة من البرلمان الليبي أن حصيلة ضحايا الإعصار بلغت “3868 حالة وفاة”، وهي حصيلة قريبة من أخرى أعلنتها منظمة الصحة العالمية، في 16 من الشهر نفسه، حين أفادت بمصرع 3958 شخصا وفقدان أكثر من 9 آلاف آخرين.

(الأناضول)