ليبيا: خلاف جديد يشتعل بين حكومتي الشرق والغرب بسبب معلومات مالية وآلية صرف الرواتب

طرابلس – «القدس العربي»: تصاعدت تداعيات الخلاف والانقسام الذي تمر به ليبيا وتواجد حكومتين في المشهد شرق البلاد وغربها ووصلت حد التأثير على مصالح المواطنين وانسيابيتها، حيث وفي الوقت الذي بدأت فيه حكومة عبد الحميد الدبيبة التي تعمل في غرب البلاد العمل على إنشاء منظومة لتسهيل صرف مرتبات المواطنين لحساباتهم مباشرة طالبت حكومة الشرق المواطنين والمؤسسات بعدم التعامل معها بحجة استخدام معلومات الموظفين الحجة التي أثارت جدلا وسخرية في الأوساط المحلية.

وبدأ الخلاف حول هذه القضية منذ أيام وتحديدا بعد إعلان مصرف ليبيا المركزي إطلاق منظومة «راتبك لحظي» في إطار خطته للتحول الرقمي وتعزيز خدمات الدفع الإلكتروني قائلا في بيانه، إن المنصة تهدف إلى تحويل مرتبات موظفي القطاع العام مباشرة إلى حساباتهم في المصارف التجارية عبر شبكة الدفع الفوري التابعة للمصرف بالتعاون مع وزارة المالية.

وأشار المركزي إلى استمراره في الربط التقني مع المصارف التجارية ومنظومة الأغراض الشخصية، إضافة إلى إشعار المواطنين بضرورة استكمال بياناتهم المصرفية تمهيدًا لإطلاق الخدمة نهاية أغسطس على نطاق وطني.

وسبق أن أعلنت وزارة المالية قرب إطلاق نظام حساب الخزانة الموحد TSA في مرحلته الأولى المتعلقة بصرف مرتبات موظفي القطاع العام ضمن مشروع توحيد قواعد الإنفاق العام وتنظيم التدفقات النقدية للدولة.

وأشارت إلى إعدادها قاعدة بيانات موحدة تضم معلومات دقيقة ومحدثة عن جميع موظفي القطاع العام، تشمل أرقام الحسابات المصرفية IBAN وبيانات المصارف وربط فني مباشر مع المنظومات الإدارية.

وعلى إثر ذلك وجه رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد جميع الجهات التابع لحكومته بالتقيد بعدم التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية، وعدم تزويدها بأي بيانات أو معلومات مالية أو إدارية أو كشوفات أو مستندات أو سجلات أيا كان نوعها أو شكلها.

ودعا تلك الجهات إلى عدم الاعتداد بأي توجيهات أو قرارات صادرة عنها، فقط بالتوجيهات الصادرة عن الحكومة المكلفة ومؤسساتها الرسمية ذات الاختصاص.

واختتم: «وجب الالتزام والتأكيد على أن مخالفة لهذا التعميم أو تزويد للبيانات المطلوبة سيعرض مرتكبها للمساءلة القانونية والإدارية الكاملة».

وعلى خلفية الجدل الذي آثاره هذا التعميم أصدر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد توضيحا بخصوصه حيث قال في بيان الخميس، إن هذا الإجراء جاء في إطار حرص الحكومة على سلامة المنظومة الإدارية والمالية ومنعا لأي تصرفات قد تفضي إلى المساس بحقوق الموظفين، أو استغلال بياناتهم بما لا يخدم الصالح العام.

وأشار حماد إلى أن حكومته بادرت خلال الأشهر الماضية بتقديم حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتواصلت مع مصرف ليبيا المركزي، الذي بدوره سعى إلى تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف، وقد أكد محافظ المصرف ونائبه ذلك خلال لقاء في مدينة بنغازي 17 نيسان / أبريل الماضي قيادة المصرف جهود مكثفة لكبح تدهور قيمة الدينار الليبي، والعمل على تقوية الاقتصاد الوطني من خلال تبني سياسات مالية ونقدية موحدة وشاملة تهدف إلى تنفيذ السياسات بشكل متكامل وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحقيق مستهدفات المرحلة الراهنة، والالتزام بالمسارات القانونية والشرعية، بما يضمن تحقيق التنمية والاستقرار لصالح الشعب الليبي.

وأضاف أنه جرى التوصل إلى تفاهمات مبدئية بشأن جملة من الإجراءات، منها تفعيل قانون المرتبات لسنة 2023 لضمان العدالة الوظيفية وترشيد الإنفاق وإعادة تفعيل مجلس التعريفة الجمركية وتحسين آليات تحصيل الرسوم السيادية واعتماد إصلاحات ضريبية تضمن تنويع مصادر الدخل الوطني وتعديل نظام توزيع المحروقات المحلي وتحسين عوائد قطاع النفط وتقليص الإنفاق الخارجي عبر إعادة تنظيم البعثات الدبلوماسية.

واتهم حماد حكومة عبد الحميد الدبيبة بـعدم الالتزام بما جرى التوافق عليه مع المصرف المركزي، مما حال دون دخول تلك الإصلاحات حيز التنفيذ، مردفا أنه وإزاء هذا التعثر، تجد الحكومة نفسها أمام مسؤولية وطنية وأخلاقية تحتم عليها اتخاذ خطوات تحفظية لضمان عدم استخدام بيانات الموظفين لأغراض لا تمت للمصلحة العامة بصلة، خاصة في ظل استمرار الصعوبات الفنية التي تواجه منظومة المرتبات الخاضعة لإدارة الطرف الآخر.

وأكد التزام حكومته بحماية المرتبات وحقوق العاملين في المؤسسات العامة الواقعة في نطاق إشرافها، وأنها لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء أي تهديد قد يطال أمن الموظفين المالي أو الوظيفي، وستفتح أبواب التنسيق مع جميع المؤسسات السيادية، وفي مقدمتها مصرف ليبيا المركزي، من أجل الوصول إلى حلول واقعية ومستقرة تفضي إلى إصلاح شامل وعادل للمالية العامة.

ودعا حماد المؤسسات والجهات العامة في المنطقة الغربية إلى مراجعة أوضاعها المالية لدى لجنة المالية بمجلس النواب باعتبارها الجهة التشريعية المختصة بالنظر في مشروع الميزانية العامة، لضمان إدراج مخصصاتهم بشكل واضح ومعتمد ضمن مشروع الميزانية، وبما يحقق الشفافية والعدالة في التوزيع، ويكفل انتظام صرف المرتبات والمخصصات وفقا للقانون.

وإثر بيانات حماد والجدل الدائر أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، أن اعتماد منظومة «راتبك لحظي» في إدارة المرتبات يمثل تحولًا استراتيجيًا يتجاوز كونه خيارًا تقنيًا، ليصبح ضرورة وطنية تهدف إلى حماية المال العام، وإنصاف العاملين الفعليين في مؤسسات الدولة.

وأوضح الدبيبة أن هذه الخطوة تأتي ضمن الإصلاحات المالية التي تقودها الحكومة بالتعاون بين وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي، لمعالجة أحد أكبر بنود الإنفاق العام، وهو باب المرتبات، الذي يشكل 55% من ميزانية الدولة.

وأشار إلى أن الالتزام بصرف المرتبات في موعدها يظل أولوية لا تراجع عنها، لكنه شدد في المقابل على ضرورة وقف التجاوزات المتمثلة في صرف مرتبات لغير العاملين، أو استخدام بند المرتبات لتغطية نفقات لا تمت للتوظيف بصلة، ما يُسهم في استمرار منظومة الهدر المالي المتراكمة منذ عقود.

وبيّن أن اعتماد المنظومة الجديدة سيمكن الدولة من تسريع إجراءات الإفراج عن المرتبات المستحقة للموظفين الجدد، وتحقيق قدر أعلى من العدالة في التوظيف، والرقابة على الإنفاق العام.

وأشاد الدبيبة بدور مصرف ليبيا المركزي في إنجاح هذا المشروع، مؤكدًا أن الحكومة ماضية في تنفيذه بكل حزم، ومطالبًا الجهات الاعتبارية بالإدخال الدقيق والفوري لبيانات موظفيها، محمّلًا إياها المسؤولية الكاملة عن أي تأخير أو تلاعب.

كما دعا رئيس الحكومة كلاً من ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية إلى دعم منظومة «راتبك لحظي»، لتعزيز الشفافية والرقابة المباشرة على التوظيف الفعلي والإنفاق العام المرتبط به.