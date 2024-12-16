ليبيا: خوري تكشف عن ملامح عملية سياسية جديدة من ثلاثة محاور رئيسية

طرابلس – «القدس العربي»: أثارت كلمة جديدة للقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، كشفت فيها عن عملية سياسية بليبيا، جدلاً واسعاً على الصعيد المحلي، حيث اعتبرها سياسيون لا تحمل جديداً.

وكشفت خوري في مقطع فيديو نشرته عن خطة لكسر الجمود السياسي تتكون من ثلاثة محاور رئيسية تهدف لتشكيل حكومة متوافق عليها، مشددة على عملها من أجل الوصول لانتخابات، فيما يأتي ذلك بعد دعوة رئيس حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة اللجنة الدستورية إلى استئناف العمل على مسودة الدستور، ووسط توتر ميداني بعد اشتباكات في منطقة الزاوية أدت لوقف مصفاة رئيسية. وقالت خوري في مقطع فيديو نشرته على الصفحة الرئيسية للبعثة الأممية مساء الأحد إن الخطة “تشمل تشكيل لجنة فنية تتكون من خبراء ليبيين لوضع خيارات تؤدي في النهاية إلى معالجة القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية”.

كما شددت على ضرورة “التوافق على خيارات لكيفية الوصول إلى الانتخابات في أقصر وقت ممكن، بما في ذلك ما يجرى اقتراحه من ضمانات وتطمينات وإطار زمني”.

وطالبت بأن تشمل اختصاصات اللجنة وضع خيارات لإطار واضح للحوكمة مع تحديد المحطات الرئيسية والأولويات لحكومة يجرى تشكيلها بالتوافق مشددة على دفاع البعثة المستمر عن “المبادئ والمعايير التي يمكن أن تحمي مصالح الشعب الليبي”.

وتشير الخطة كذلك “إلى تيسير ودعم حوار مهيكل لتوسيع نطاق التوافق على حل مسببات النزاع القائمة منذ زمن طويل”.

ويهدف الحوار بحسب خوري “لمشاركة واسعة من جميع شرائح المجتمع الليبي بمن في ذلك الأحزاب السياسية والنساء والشباب والمكونات الثقافية والقيادات المجتمعية”.

وأكدت على ضرورة الاهتمام بالشأن الاقتصادي وكذلك توحيد المؤسسة العسكرية ودعم المصالحة الوطنية والبحث عن دعم دولي واسع لهذه الخطة.

وأشارت كذلك لالتزام البعثة أمام الشعب الليبي “بالتوصل إلى توافق حول رؤية مستقبلية قوية لبلادهم، حيث يمكن لأطفالهم والأجيال القادمة أن يعيشوا في استقرار وازدهار دائمين”. وتحدثت عن أهمية “حسن النية بين الفرقاء الليبيين والرغبة في التوصل لحلول الوسط لإنهاء الخلافات”.

وختمت قائلة: “نلتزم كبعثة أممية بتوحيد وتعزيز مؤسساتهم والسير بالبلاد نحو انتخابات وطنية لمعالجة القضايا العالقة منذ وقت طويل، وذلك من أجل أن تتوفر في ليبيا فرص متكافئة لجميع المواطنين كي يتسنى لهم المساهمة في بناء وطنهم، مع وعد بمستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً للجميع”.

وتستعد القائمة بأعمال المبعوث الأممي في ليبيا، ستيفاني خوري، لتقديم إحاطتها الدورية لمجلس الأمن عن العملية السياسية والأوضاع في ليبيا، الساعة الخامسة عصر الإثنين.

وقبيل الإحاطة المرتقبة، واصلت لقاءاتها اليوم الأحد مع الأطراف السياسية الليبية بلقاء مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

وقدمت ستيفاني إحاطة حول مشاركتها في اجتماع لندن الأخير، موضحة ما جرى تناوله من ورقات بحثية ومشاركات علمية، بمشاركة خبراء محليين ودوليين، بهدف تعزيز المسارين السياسي والاقتصادي في ليبيا.

وكانت قد ناقشت مع آمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة جويلي التطورات السياسية والأمنية الحالية، وتوحيد مؤسسات الدولة، بما في ذلك مؤسسات الجيش والأمن، وتعزيز السلام والاستقرار بشكل مستدام في ليبيا.

كما التقت خوري ممثلي الأحزاب السياسية لمناقشة العناصر الرئيسية للعملية السياسية التي تيِّسرها البعثة الأممية بهدف التغلب على الجمود الحالي، واستعرضت خوري كذلك مع السفراء والممثلين الأفارقة يوم الخميس الماضي آخر التطورات في ليبيا، وعناصر العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة.

وتعليقاً على ذلك، وصف سفير ليبيا الأسبق لدى البحرين وسلطنة عمان، محمد خليفة العكروت، مبادرة ستيفاني خوري نائبة الممثل الخاص للأمين العام المتحدة، بشأن التغيير السياسي في ليبيا بالأمنيات.

فيما أكد رئيس حزب الائتلاف الجمهوري، عزالدين عقيل، أن خطاب المبعوثة الأممية بالإنابة، مجرد خيط دخان لا توجد فيه جملة جادة. وقال في منشور عبر فيسبوك: “راجعت خطابها بتدقيق فكان مجرد خيط دخان، ما وجدت فيه كلمة جديدة، ولا جملة جادة، ولا شيء فيه يفتح ولو حكة تن أو فازوا قديد فما بالك بباب أمل لوطن يحترق”.

وأكد عضو مجلس النواب، محمد عامر العباني، أن ستيفاني خوري كغيرها من المبعوثين الأمميين، تدفن رأسها في الرمال.

وقال، في منشور عبر فيسبوك: “ما صرحت به ستيفاني خوري، كلام جميل ومعقول، ولكن لا جديد فيما أتت به أرى أنها كسابقيها من المبعوثين تدسّ رأسها في الرمال أو تحرث في البحر، وتنأى بنفسها عن مشكلة ليبيا الحقيقية والمتمثلة في اختطاف السلطة من قبل الجماعات المسلحة مما أفسد الحرث والنسل”.

وأضاف: “ليبيا في حاجة ماسة إلى وضع حد لسطوة الميليشيات أولاً، ومن ثم بناء مؤسسات مدنية يوكل لها ممارسة السلطة، والقول لا للمراحل الانتقالية، وإهدار المال العام، وضنك المعيشة، ووقف الفساد المستشري في قطاعات الدولة”.