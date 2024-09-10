ليبيا: دعوات دولية لإطلاق سراح ناشطة من الجنوب بعد ثمانية أشهر من احتجازها بسبب انتقاد حفتر

طرابلس ـ «القدس العربي»: طالبت منظمة العفو الدولية في بيان،أمس الثلاثاء، بسرعة الإفراج عن الناشطة والحقوقية مريم منصور الورفلي، مشيرة إلى احتجازها منذ ثمانية أشهر دون توجيه تهم رسمية بحقها.

وقالت في بيان عبر موقعها الإلكتروني إن جهاز الأمن الداخلي اعتقل الناشطة مريم منصور الورفلي، المعروفة باسم نخلة فزان، في الثالث عشر من كانون الثاني/يناير الماضي بمدينة سبها جنوب ليبيا بدعوى استجوابها.

وأضافت: اعتقلوها، دون مذكرة، بعد أن انتقدت طريقة تعامل القوات التابعة لخليفة حفتر مع توزيع غاز الطهي في المنطقة. جرى احتجاز مريم في مقر جهاز الأمن الداخلي ببنغازي ثمانية أشهر تقريباً دون توجيه تهمة لها.

وطالبت المنظمة بالإفراج الفوري عن مريم الورفلي وغيرها من النشطاء المعتقلين بشكل تعسفي، وضمان حصولها في أثناء احتجازها على حق الاتصال بعائلتها ومحاميها، والحصول على الرعاية الطبية اللازمة.

كما طالبت بإنهاء قمع المنتقدين والمعارضين، بما في ذلك السياسيون والناشطون والشعراء والمدونون، وحماية حقوق جميع الأفراد في التعبير السلمي عن آرائهم دون خوف من الانتقام.

وقبل أيام، أفرج جهاز الأمن الداخلي في شرق ليبيا، منذ ساعات، عن الأستاذ الجامعي عضو المجلس الانتقالي السابق سفير ليبيا السابق في كندا، فتحي البعجة، ورفاقه ومن بينهم الناشط طارق البشاري وسالم ابعيص العريبي وناصر الدعيسي، المعتقلون منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

واعتقل جهاز الأمن الداخلي البعجة رفقة كل من الناشط سراج دغمان وطارق البشاري في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بعد مشاركتهم في مناقشات خلال ندوة حول تداعيات انهيار سد درنة على أثر كارثة الفيضانات المدمرة التي اجتاحت المدينة ومناطق الجبل الأخضر، نظمها مركز ليبيا للدراسات الاستراتيجية والمستقبلية.

وفي الخامس من أكتوبر، أكد مصدر قضائي، في تصريح صحافي، أنه لا علاقة للنيابة العامة بواقعة احتجاز البعجة والبشاري ودغمان، ولا بأي تحقيق يجرى معهم.

وعقب اعتقال البعجة، طالبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وسفارة كندا السلطات بإطلاق المعتقلين واحترام الإجراءات القانونية، وذلك قبل وفاة الناشط سراج دغمان خلال فترة الاحتجاز.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن اعتقال البعجة ورفيقيه جاء بعد شكوى قدمها شخص حضر الندوة، دون أن توجه لهم أي تهم رسمية أو إحالتهم إلى النيابة العامة. وحضت المنظمة الحقوقية السلطات على إطلاقهم.

وفي 19 نيسان/أبريل الماضي، تُوفي سراج دغمان خلال احتجازه. وفي هذا السياق، دعت هيومن رايتس ووتش السلطات الليبية إلى إجراء تحقيق فوري ومحايد وعادل وشفاف في الوفاة.

وتتصاعد حالات الاعتقال القسري والاختفاء في المناطق التابعة لسيطرة حفتر رغم المطالبات الدولية المتكررة.

وفي جديد أزمة المصرف المركزي، تقدم محافظ مصرف ليبيا المركزي المكلف من مجلس النواب الصديق الكبير، بشكوى إلى النائب العام ضد عاصم الحجاجي وآخرين دون ذكر صفاتهم، قال إنهم دخلوا وحدة المعلومات المالية واقتحموا مكتب مديرها.

وأضاف في شكواه، أنه سبق إحالة مؤشرات اشتباه فساد بحق عبد الفتاح غفار الذي وصفه بمنتحل صفة محافظ المصرف المركزي، إلى مكتب النائب العام من طرف مدير وحدة المعلومات المالية نفسها.

وتابع الكبير أن ما حصل يهدد بالعبث ببيانات الوحدة من ضمنها ملف المذكور ويشكل خطورة جنائية بالغة، على حد قوله.

وأشار إلى أن المقر يحتوي على وثائق بالغة السرية مرتبطة بعمل الوحدة واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وملفات استدلالات متعلقة بجرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، موضحاً أن الاطلاع عليها يعرض عملها لمخاطر عالية، بحسب قوله.

ودعا الكبير النائب العام إلى سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة حيال المشكو ضدهم ومن ساعدهم في دخول المقر، محملاً جميعهم المسؤولية الكاملة محلياً ودولياً حيال المخاطر التي تهدد عمل الوحدة وبياناتها.

ودولياً، أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليجي، على موقف مجلس التعاون الداعم للحل السياسي الليبي-الليبي وقرارات مجلس الأمن.

وجدد في البيان الختامي للدورة 61 للمجلس الوزاري، الحرص على الحفاظ على مصالح الشعب الليبي، وعلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا، وضمان سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها.

كما شدد البيان على وقف التدخل في شؤون ليبيا الداخلية، وخروج كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي، وإجراء الانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة، لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب الليبي.

ورحب المجلس الوزاري بالبيان الصادر عن الاجتماع الثاني لأعضاء مجلسي النواب والدولة، الذي عقد في جمهورية مصر العربية، مؤكداً ضرورة إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وتشكيل حكومة جديدة واحدة، ودعوة المجتمع الدولي لدعم التوافق الوطني.

كما دعا كافة الأطراف في ليبيا إلى تغليب الحكمة والعقل واعتماد الحوار السياسي لحل الخلافات بما يحفظ لليبيا مصالحها العليا، مشدداً على موقف دول المجلس الداعم لدولة ليبيا وللمسار السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما يحفظ أمنها واستقرارها وسيادتها.