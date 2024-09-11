ليبيا دون إعمار أو حتى مساءلة.. عام على كارثة درنة وأصابع الاتهام تتوجه نحو المسؤولين بالتقاعس

طرابلس ـ «القدس العربي»: عام مضى على ذكرى فاجعة درنة التي راح ضحيتها آلاف المواطنين بينهم من مازال اسمه في قائمة المفقودين حتى يومنا هذا، ورغم مضي عام على الكارثة فإن المطالبات بالمساءلة والتعويض مازالت تتصاعد، وأصابع الاتهام مازالت موجهة نحو المسؤولين في التقاعس عن إعادة الإعمار والاهتمام بالمتضررين.

ويوافق أمس الأربعاء (11 \ 9 \ 2024) الذكرى السنوية الأولى لفاجعة الفيضانات التي ضربت درنة ضمن عاصفة دانيال، مخلفة أعداداً كبيرة من الضحايا الذين لم يُعلَن عن أعدادهم بشكل نهائي حتى الآن. واجتاحت العاصفة “دانيال” عدداً من مدن الجبل الأخضر، محملة بأمطار غزيرة ورياح عنيفة، وأدت إلى انهيار سدي درنة؛ ما تسبب في إطلاق موجة مدمرة اجتاحت وسط المدينة.

وفي سنوية الفاجعة، اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات الليبية بالتقاعس عن تقديم التعويض والدعم الكافيين لإعادة الإعمار بعد عام على كارثة الفيضانات التي دمرت مدينة درنة.

وأضاف بيان للمنظمة أن المجموعات المسلحة لم تحاسَب بعد عن تقصيرها في الاستجابة الطارئة، ما منع الناس من التماس الأمان قبل حدوث الفيضانات.

وأشار البيان إلى أن ناجين من الفيضان شرحوا لـ “هيومن رايتس ووتش” أثر أوامر البقاء في منازلهم، والعوائق الشديدة أمام الحصول على أي دعم حكومي بعد فقدانهم لمصادر رزقهم، بحسب نص البيان.

ونقلت عن أحد سكان الوادي قوله إن مجموعة تابعة لحفتر أمرت عائلته بالبقاء في المنزل يوم حدوث الفيضان، ما سبب في وفاة اثنين من أولاده في الفاجعة.

وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، إن فيضان درنة خلّف جرحاً لا يندمل، ومازالت آثارها تؤلم القلوب، على حد تعبيره.

وأضاف الدبيبة في تغريدة له بشأن الذكرى الأولى لفاجعة درنة، أن روح الصمود والتآخي التي أظهرتها درنة وكل ليبيا هي شهادة حية على قوة هذا الشعب وفزعته وصلابة بنيانه رغم كل محاولات التمزيق، وفق قوله.

وأشاد الدبيبة بالجهود “الجبارة” التي بُذلت في الساعات الأولى من الكارثة، وباستجابة فرق الإنقاذ الوطنية من مدنيين وعسكريين “بكل سرعة وتفانٍ”، لإنقاذ الأرواح ومساعدة المتضررين وسط ظروف بالغة الصعوبة.

وتابع الدبيبة أن فرق شركتي الكهرباء والاتصالات استطاعتا خلال أيام قليلة إعادة تفعيل البنية التحتية الحيوية لقطاعي الطاقة والاتصالات التي تضررت بالكامل، مشيداً بـ “الدور المحوري” لشركات الخدمات العامة والمياه في إزالة آثار الدمار وتهيئة المدينة لاستقبال المساعدات والإغاثة.

وأشار الدبيبة إلى إسهامات الدول الشقيقة والصديقة، التي سارعت بتقديم الدعم الفني واللوجستي وفرق الإنقاذ، مساندة بذلك الشعب الليبي في واحدة من أصعب لحظاته.

وقال الدبيبة إن الاستجابة المتكاملة جسدت التلاحم الوطني في مواجهة كارثة درنة، لتبقى رغم المحنة، تلك الجهود علامة مضيئة في ذاكرتنا، شاهدًا على ما يمكن تحقيقه بروح التضامن والتعاون، حسب وصفه.

وحسب تقارير الأمم المتحدة، فقد تجاوز عدد القتلى الذين تم توثيقهم 5,923 شخصاً، في حين يقدر سكان المدينة أن العدد أكبر من ذلك بكثير، وحسب الأمم المتحدة فإن 4,862 شخصاً على الأقل باتوا بلا مأوى، بعد انهيار منازلهم بشكل كامل.

وتشير تقديرات مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، إلى أن ما يقارب 250,000 شخص في حاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية، بما في ذلك مأوى، ورعاية صحية، ومياه، وغذاء، وتعليم.

واعتبرت جورجيت غانيون، أن ما عاشه الأهالي في درنة والمناطق المحيطة بها قبل عام أمر مأساوي لا يمكن وصفه بالكلمات، قائلة إن “جميع الأسر المتضررة التي التقيت بها لا تزال تبكي ذويها الذين فقدوا أرواحهم، وتريد أن تعود حياتها إلى مجراها الطبيعي”، بحسب بيان صادر عن البعثة الأممية، الإثنين.

وتابعت غانيون أن استمرار الليبيين من جميع أرجاء البلاد في التعبير بقوة عن مظاهر الوحدة والتضامن والدعم للمجتمعات المحلية المتضررة يخلق الأمل في مستقبل أكثر إشراقاً.

وأكدت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، أن الحاجة لا تزال ماسة لإعادة الإعمار والتنمية على المدى الطويل بشكل منسق وفعال وكفء لمدينة درنة والمناطق المحيطة بها المتضررة من العاصفة دانيال والفيضانات المدمرة.

وفور وقوع الكارثة، قدرت تقارير حجم الخسائر التي تتكبدها ليبيا بسبب الفيضانات التي صاحبت العاصفة دانيال بنحو 4.3 مليار دولار. وقالت شركة أون وهي شركة أمريكية – بريطانية للخدمات المهنية والاستشارات، إن كارثة درنة ثاني أكثر الكوارث الطبيعية فتكًا خلال العام 2023؛ فقد دمرت آلاف المباني وأسفرت عن فقدان أكثر من ثمانية آلاف شخص، بخلاف الوفيات.

وبعد مرور عام، يتصدر صندوق إعادة إعمار ليبيا بقيادة بلقاسم حفتر، مشهد الإعمار، إذ تولى توقيع عقود إعادة بناء المدينة وإصلاح البنية التحتية فيها، دون معرفة مصير حوض وادي درنة الذي كان انهياره سبباً أساسياً في الكارثة.

ويقول مدير معهد الصادق للأبحاث، أنس القماطي، في تصريح إلى وكالة فرانس برس، إن القرار سمح بأن يعطي عقيلة صالح إلى بلقاسم 10 مليارات دينار (حوالي ملياري دولار)، فيما يشكّل شيكاً على بياض من دون أي رقابة.

وأضاف أن الصندوق يعد مؤسسة منيعة، إذ يجري ابتلاع المليارات وتظهر مبانٍ من دون التأكد من جودتها وبتكاليف مختلفة عمّا هي في الواقع.

وشدد القماطي على أنه كان ينبغي إخضاع إعادة الإعمار هذه لإشراف وكالات الأمم المتحدة والمسؤولين المنتخبين محليًا، مع اتخاذ إجراءات لمكافحة الفساد.

وأضاف أن الصندوق لا يُدر مكاسب مالية فقط، فأبناء حفتر يبنون منصة انطلاقهم السياسية، وكلّ لبنة يتم وضعها في درنة هي نقطة انطلاق لخطّة خلافتهم (لوالدهم الثمانيني) التي تمولها المأساة.