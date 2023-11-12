ليبيا: رئيس المجلس الرئاسي يدعو إلى خطة عمل فورية لوقف العدوان على غزة والليبيون يتفاعلون مع دعوات مقاطعة شركات الدول الداعمة لإسرائيل

طرابلس – «القدس العربي»: دعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، إلى ضرورة إقرار خطة عمل فورية تتضمن ثلاثة قرارات على الأقل، وذلك خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية المشتركة التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض السبت.

وأعلن المجلس في بيان نشره عبر صفحته على فيسبوك أمس، أن الخطة ضمت عدة بنود، منها تشكيل لجنة مشتركة من القمتين العربية والإسلامية تتوجه إلى عواصم القرار في الدول الغربية، وثانيها العمل فورًا على تقديم قرار عربي وإسلامي إلى مجلس الأمن يمثل الإجماع العربي والإسلامي.

أما ثابت النقاط فتضمنت ممارسة جميع الضغوط السياسية لوقف العدوان، وإدخال المساعدات والفرق الطبية بشكل فوري.

وكان المجلس قد أعلن في البيان أن الخطة تضم أربعة بنود قبل أن يعدل البيان إلى ثلاثة بنود فقط، فيما نص البند الرابع المحذوف على اتخاذ خطوات دبلوماسية تصعيدية أقلها الإعلان عن تعليق العمل بالمبادرة العربية للسلام .

وشدد المنفي على ضرورة الانتقال إلى دائرة الفعل بإقرار خطة العمل الفورية هذه.

وأشار إلى أن منظمة التعاون الإسلامي تأسست لفلسطين ومن أجل فلسطين ولحماية المقدسات الإسلامية في أيلول / سبتمبر 1969 ردًا علـى جريمة حرق المسجد الأقصى.

وأضاف رئيس المجلس الرئاسي: “نحن أمام تحد حقيقي ومسؤولية أمام شعوبنا وأمام التاريخ بألا نسمح لدولة الاحتلال بالتمادي في ارتكاب جرائمها غير المسبوقة”.

واعتبر أن مصداقية النظام العالمي أصبحت محل شك، مشيراً إلى أهمية حماية الشعب الفلسطيني الذي تعرض ومازال يتعرض للتجريد من حقوقه المشروعة والإبادة والتجويع والتطهير العرقي والتعدي على مقدساته وحرمانه من حقه في الحياة بكل الوسائل.

وتابع: “إن شعوبنا وشعوباً أخرى في كل أنحاء العالم تتساءل عن جدوى مثل هذا النظام العالمي عندما يقوم المتنفذون بتأييد العدوان الهمجي على غزة وخلق مبررات له، أو السكوت عنه”.

شعبياً، تفاعل ليبيون مع دعوات مقاطعة منتجات شركات دول غربية داعمة الكيان الإسرائيلي، الذي يقتل شعب غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 10 آلاف و500 فلسطيني.

وجاءت دعوات مقاطعة بضائع الشركات الأمريكية، وغيرها من الدول المناصرة للاحتلال في قتله المدنيين بعدما طلبت جهات رسمية منع تصدير النفط والغاز للدول المؤيدة لتل أبيب في حربها المستمرة ضد الشعب الأعزل.

وانتشرت عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا دعوات إلى عقاب اقتصادي للسلع الأوروبية والأميركية المستوردة المتورطة بشكل مباشر أو غير مباشر في إراقة دماء الفلسطينيين.

ويضع نشطاء يومياً قوائم السلع المشمولة بالمقاطعة، التي تعود لكبرى الشركات المتخصصة في بيع المشروبات الغازية ومنتجات التنظيف والحاسبات ومواد غذائية، وغيرها.

ودعا البعض إلى ضرورة تجنب الاعتماد على بضائع الشركات هذه، خاصة أن كثيراً منها غير أساسي، ويمكن التخلي عنه بشكل كامل، مطالبين بإقامة صناعة محلية قادرة على توفير بدائل للمنتجات الأساسية المستوردة من الخارج.

وتواكب الدعوات الشعبية للمقاطعة أخرى برلمانية، إذ دعا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى قطع العلاقات مع الدول الداعمة الكيان الصهيوني، وإيقاف تصدير الغاز والنفط إليها، ومقاطعة منتجاتها، وتعليق التعامل مع سفراء هذه الدول، حتى إيقاف العدوان الغاشم على غزة.

في السياق ذاته، أصدر مجلس البحوث بدار الإفتاء بياناً دعا إلى نصرة أهل غرة وفلسطين بالمقاطعة الاقتصادية والدبلوماسية، والتظاهر في الميادين، وبكل أسلحة العصر المؤثرة في العدو، مشدداً على ضرورة عدم السماح بتصدير أو توريد أي من السلع والطاقة للشركات والدول الغربية التي تقف وراء الاحتلال، وتمده بالسلاح والمال والعتاد .