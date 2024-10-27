ليبيا: شخصيات وطنية تطالب بتشكيل حكومة مصغرة للإشراف على الانتخابات والمنفي يطلب إخطار مجلس الأمن برفضه تعيين إدارة للمركزي 

طرابلس – «القدس العربي»: في سياق الأزمات المتعددة التي تمر بها ليبيا، والمساعي المحلية والدولية لحلها، طالبت شخصيات وطنية ليبية نائب المبعوث الأممي، ستيفاني خوري، بتشكيل حكومة جديدة مصغرة، يكون هدفها الأساسي الإشراف على الانتخابات.

كما طالبوا الدول المعنية بالملف الليبي بلعب دور إيجابي في هذا الإطار، للحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها واستقلالها، ورفض ترسيخ الوضع الراهن، واستمرار معاناة الليبيين وإبعادهم عن الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

جاءت هذه المطالب في خطاب مفتوح، موجه إلى نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وسفراء المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، روسيا، والصين.

وجاء في نص البيان “نحن الشخصيات الوطنية الليبية الموقعة أدناه، وفي إطار مسؤوليتنا تجاه الوطن، ونظرًا للوضع الحالي في ليبيا، حيث يتم استغلال حالة الانقسام المؤسساتي بين حكومتين في الشرق والغرب كمرحلة أولى من مخطط طويل الأمد لتقسيم بلادنا إلى مناطق متفرقة”.

وتابع الموقعون على البيان: “إن هذه الحالة غير المستدامة تسهم في تفشي الفساد، وضعف آليات الرقابة المالية والإدارية، وعدم تنفيذ أحكام القضاء الوطني. كما تؤدي إلى إبطاء جهود المصالحة الوطنية الشاملة، وترسيخ حكم المجموعات العائلية وبعض المنتفعين على حساب مستقبل الليبيين”.

وأضاف الموقعون: “نظرًا لأن الدور الأساسي والأهم للبعثة الأممية هو تيسير الحوار السياسي ودعمه بغية الوصول إلى الهدف الأسمى، وهو تمكين الليبيين من حقهم في اختيار من يحكمهم من خلال انتخابات رئاسية وبرلمانية تتسم بالنزاهة والشفافية، وهو أمر لن يتحقق في ظل وجود حكومتين تتنازعان السلطة التنفيذية”.

وختم الموقعون على البيان قائلين: “نطالب بأن يتضمن قرار تمديد ولاية البعثة الأممية للدعم الخاص بليبيا نصًا صريحًا على تشكيل حكومة جديدة مصغرة، يكون هدفها الأساسي الإشراف على الانتخابات الوطنية التي تحتاجها بلادنا. كما نطالب جميع الدول المعنية بالملف الليبي بلعب دور إيجابي في هذا الإطار، للحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها واستقلالها، ورفض ترسيخ الوضع الراهن واستمرار معاناة الليبيين وإبعادهم عن الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي”.

وفي سياق جديد أزمة المركزي وتجدد الخلاف بين المجلس الرئاسي والنواب بعد تعيين مجلس إدارة جديد له، أفاد مصدر دبلوماسي في تصريحات لإعلام محلي بأن بعثة ليبيا في الأمم المتحدة تلقت مذكرة من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي تشرح موقف مجلسه من تعيين محافظ المصرف المركزي ومجلس إدارته وتعتبره مخالفًا للشفافية والاتفاق السياسي.

وطلب من بعثة ليبيا، حسب المصدر، عرض المذكرة على مجلس الأمن الدولي، لكن وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية طالبت البعثة الليبية بالتأجيل إلى حين معالجة الأمر داخل ليبيا، وفقًا للمصدر.

وذكّر رئيس المجلس الرئاسي في مذكرته أن الآونة الأخيرة شهدت خلافات جوهرية حول آلية تعيين أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي، وبرز صراع على الصلاحيات بين المؤسسات وهو ما قاد إلى عقد جولة حوار بين الأطراف الليبية برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أسفر عن اتفاق ينص على أن يصدر مجلس النواب قرارًا بتعيين المحافظ وفق المادة 15 من الاتفاق السياسي وما يتطلبه من موافقة أغلبية ثلثي أعضاء البرلمان، وفي جلسة علنية وشفافة، معتبرًا أن هذا لم يتحقق مع منع بعثة الأمم المتحدة من المشاركة كمراقبة رغم مطالبتنا المسبقة لها بالخصوص حسب المذكرة، وفق المصدر نفسه.

وأشار المنفي إلى أنه جرى الاتفاق خلال جولة المفاوضات على معالجة صاحب الاختصاص في القرار المتعلق بتعيين مجلس الإدارة، حيث جرى التوافق على إصدار تشريع يحدد كبار المسؤولين بالدولة الليبية لضمان وضوح الأدوار وإنهاء الصراع على الصلاحيات المتعلقة بمجلس إدارة المصرف.

واعتبر رئيس المجلس الرئاسي أن إصدار قرار تعيين مجلس إدارة المصرف المركزي من رئاسة مجلس النواب بدلًا من مجلس النواب ككل، يشكل مخالفة صريحة للاتفاق، ولأحكام قانون المصارف.

ولفت كذلك إلى أن القانون الليبي يشير إلى ضرورة وجود وكيل عام لوزارة المالية كعضو في مجلس إدارة المصرف المركزي، إذ يعزز هذا المنصب التكامل بين السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية، لافتًا إلى أن غياب هذا المنصب من تشكيل مجلس الإدارة يمثل مخالفة صريحة للقانون ويؤثر سلبًا على توازن السياسة المالية والنقدية، فضلًا عن اشتمال القرار الصادر على أسماء لم يجر التوافق عليها بين الأطراف الثلاثة المشاركة في الحوار.

ومن ناحية أخرى، أشار المنفي في المذكرة إلى تعيين بعض أعضاء مجلس الإدارة ممن يشغلون مناصب حكومية أخرى عليا، مما يخالف مبدأ الفصل بين السلطات، واعتبره يثير تساؤلات حول الشفافية والكفاءة خصوصًا في ظل افتقار بعض الأعضاء للمعايير العلمية اللازمة.

بالإضافة إلى ذلك، قال إن جلسة مجلس النواب التي جرى فيها انتخاب المحافظ تفتقر إلى الشفافية المطلوبة، مما يضع نزاهة العملية موضع شك ويثير التساؤلات حول الأسس التي بنيت عليها هذه التعيينات.

وفي نهاية المذكرة، طلب المنفي عدم إمكانية قبول تعيين مجلس إدارة المصرف المركزي في صورته الحالية لحين مراعاة الاشتراطات القانونية المنصوص عليها والامتثال الكامل للمعايير القانونية، حتى لا يتم الوقوع في انسداد أكبر إذا تم اعتماد المجلس الحالي الذي لا يستوفي الشروط القانونية المطلوبة، بحسب قوله.

وطلب رئيس المجلس الرئاسي من بعثة ليبيا في الأمم المتحدة توزيع هذه الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن.

موقف المنفي جاء بعد صدور قرار رئاسة مجلس النواب رقم (17) لعام 2024، بشأن تعيين أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي.

وفي الأسابيع الماضية، كرر المجلس الرئاسي الدعوة لإشراكه في المشاورات التي تقود إلى تعيين مجلس إدارة المصرف، بجانب مجلسي النواب والأعلى للدولة.