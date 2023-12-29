ليبيا: صفقة تفجر جدلاً حاداً بين مؤسسة النفط والوزارة والمؤسسات الرقابية

طرابلس – «القدس العربي»: أثقل الانقسام السياسي في ليبيا كاهل كافة المؤسسات السيادية في البلاد وكان سبباً في نشوب خلافات وصراعات حادة، آخرها ما دار بين مجلس النواب ووزارة النفط وعدد من المؤسسات الرقابية مع المؤسسة الوطنية للنفط بسبب صفقة تطوير حقل نفطي في البلاد.

وتفجر السجال على الصفقة النفطية بإبداء مجلس النواب رفضاً لإقدام حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة على توقيع اتفاقية استثمار حقل الحمادة الحمراء النفطي، وقال البرلمان إنها لا تملك الشرعية واعتبرها ذات طابع سياسي مشبوه.

واتهم مجلس النواب في بيان، الحكومة بأنها تعتزم التنازل عن 40% من الحقل لصالح ائتلاف شركات، من بينها الشركة الإيطالية وشركتا الطاقة التركية وتوتال الفرنسية، علماً بأن ائتلاف الشركات يضم أيضاً أدنوك الإمارتية.

وحذّر الدول المعنية من التورط في استغلال الظروف التي تمر بها البلاد لأجل نهب ثرواتها وإتمام صفقات فاسدة وفق تعبيره، وينتج حقل الحمادة الحمراء النفطي التابع لشركة الخليج العربي للنفط نحو 8 آلاف برميل يومياً يجرى تكريرها في مصفاة الزاوية غرب العاصمة طرابلس عبر خط لنقل الخام يصل طوله إلى 380 كلم.

ومنها دعت وزارة النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية أصحاب القرار إلى إعادة النظر في المفاوضات الممهدة لإبرام عقد تطوير حقل الحمادة النفطي الواقع جنوب طرابلس، والعمل بتوجيهات الجهات الرقابية والقضائية والأخذ بما قدمته الوزارة في هذا الشأن من رأي فني.

وجاءت الدعوة بعد اعتراضات مماثلة صدرت عن ديوان المحاسبة ومجلس النواب والنيابة العامة على عزم المؤسسة الوطنية للنفط التعاقد مع ائتلاف شركات أدنوك الإمارتية وإيني الإيطالية، وتوتال الفرنسية على تطوير حقل الحمادة الحمراء.

ورحبت وزارة النفط، في بيان، بهذه المواقف الوطنية موضحة أنها خاطبت مجلس النواب وحكومة الوحدة الوطنية وديوان المحاسبة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والنائب العام من أجل تنبيههم بالأخطار والمساوئ والمضار الناجمة عن إبرام هذا الاتفاق.

وتصر حكومة الوحدة الوطنية مع مؤسسة النفط على إتمام التوقيع على اتفاقية تطوير حقل الحمادة التي مع إتلاف الشركات الأجنبية خلال فعاليات قمة ليبيا للطاقة 2024 المقررة في أواخر يناير المقبل بطرابلس رغم ملاحظات عدة وخلافات دائرة حولها.

وأشار البيان إلى أن هذا الاتفاق يدخل في صميم عمل وزارة النفط فضلاً عن أن حصة الائتلاف (40%) من الحقل مرتفعة جدًا وغير مسبوقة مقارنة بالحصص المعمول بها في ليبيا حاليًا.

ومضت وزارة النفط موضحة أن الحصة مخلة بتوازن العقود النفطية في ليبيا ومخالفة للترتيبات التعاقدية النفطية المعمول بها في الدولة، وأشارت إلى مخالفة بينة متمثلة في عدم الحصول على موافقتها أو موافقة الحكومة على التفاوض الأحادي قبل مباشرته.

ورأت أنه كان يمكن لمؤسسة النفط الحصول على حصة أعلى في الإنتاج إذا عرضت هذا الحقل في عطاء دولي مفتوح وشفاف، معتبرة أن هذه الخطوة كانت أفضل اختبار لقبول الشركات العالمية العمل في ليبيا.

وحذرت من أن هذا الاتفاق قد يدفع الشركات النفطية الأخرى للمطالبة بتعديل عقودها ومنحها حصصاً أوفر ومساوية لما هو مخطط منحه لهذا الائتلاف، وقالت إن هذا ما حصل فعليًا حين تقدمت شركتا توتال وكونكوفيلبيس طالبة تعديل العقود المبرمة معهما.

وفي السياق، دعا مفتي الديار الليبية، الصادق الغرياني، الليبيين إلى الخروج على المؤسسة الوطنية للنفط ورفض التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة، التي وصفها بأنها دولة عدوة لليبيين وحليفة للصهاينة، منتقداً عزم المؤسسة توقيع اتفاقية مع شركة إماراتية لتطوير حقل الحمادة النفطي جنوب طرابلس.

واستغرب في تعليقه على ما نشر بشأن اتفاقية تطوير حقل الحمادة، خلال برنامجه الذي تبثه قناة “التناصح” مساء الأربعاء، موقف المؤسسة وقبولها التعامل مع الإمارات التي وصفها بأنها “عدوة لنا وللمسلمين ونحن الليبيين خاصة حتى قبل حرب غزة”، مذكراً بدورها في الحرب على طرابلس التي جرت خلال العامين 2019 و2020.

وهنأ الغرياني الخبراء الليبيين في قطاع النفط وعلى رأسهم حمودة الأسود، وأشاد بدورهم في التنبيه إلى مخاطر الاتفاقية التي تعتزم المؤسسة الوطنية للنفط توقيعها مع ائتلاف شركات إيني الإيطالية وأدنوك الإماراتية ومؤسسة البترول التركية، مناشدين وقف المضي فيها.

وأشار إلى أن حقل الحمادة في حوض غدامس وحقل عروس البحر في خليج سرت مملوكان لشركة الخليج العربي للنفط الوطنية التي صرفت عليهما أموالاً كثيرة في مرحلة الاستكشاف وباتا جاهزين للإنتاج.

ورأى الغرياني أنه يجب على الليبيين أن يخرجوا على مؤسسة النفط ولا يسكتوا عن هذا التلاعب وهذا الإهدار للمال العام والتضييع لثروات ليبيا التي هي مستقبلها.

وأوصى ديوان المحاسبة في طرابلس حكومة الوحدة الوطنية بضرورة إيقاف إجراءات توقيع اتفاقية تطوير حقل الحمادة النفطي، موضحاً أسباب هذه المطالبة وملاحظاته على الاتفاقية، وذلك بعد أن طلبت النيابة العامة من رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وقف المفاوضات الممهدة لإبرام عقد تطوير الحقل الواقع جنوب طرابلس.

ووجه رئيس الديوان خالد شكشك كتاباً إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الأربعاء، أشار في مقدمته إلى كتابه رقم (8733-19) المؤرخ في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي الموجه إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بشأن طلب إيقاف إجراءات التفاوض على مشروع تطوير الاكتشافات النفطية والغازية في حوض الحمادة مع شركات أدنوك الإمارتية وإيني الإيطالية، وتوتال الفرنسية.

وذكر أنه طلب من بن قدارة، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، وقف التفاوض على مشروع تطوير حقل الحمادة إلى حين استكمال الديوان لأعمال المتابعة والاطلاع على الدراسات والتقارير الفنية والتحقق من صحة وسلامة الإجراءات التي قامت بها المؤسسة بخصوص هذا المشروع.