ليبيا: عقيلة صالح معلقا على مبادرة باتيلي: أي حوار خارج الاتفاق السياسي غير ملزم وتقييمات دولية تؤكد الحاجة لمبادرة جديدة

طرابلس – «القدس العربي»: رغم عدم دخولها حيز التنفيذ إلا أن جدلاً مستمراً ما زال يدور حول مبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، التي بدأ الدعم المحلي والدولي لها يخفت ويقل تدريجياً مع عجز المبعوث عن إقناع أطراف الصراع بالانخراط فيها.

وفي السياق، دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بعثة الأمم المتحدة للعمل على تنفيذ القوانين الصادرة لإجراء الانتخابات، معلناً أن المجلس في حل من أي التزام يبرم مع أشخاص لا صفة لهم تخولهم بعقد أي اتفاقيات، وفق قوله.

وأكد عقيلة في كلمة له أن أي تصرف مخالف للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وغير معتمد من مجلس النواب يعد باطلاً بطلاناً مطلقاً، حسب وصفه.

وعن مبادرة باتيلي لاجتماع الأطراف الخمسة المرتقب، قال عقيلة إنه لا مانع لديهم من الحضور إذا حضرت الحكومة المنتخبة من مجلس النواب أو غياب الاثنين، حيث تكون الطاولة لـ4 أو ستة أطراف.

وأوضح عقيلة أنه لا يصح قانونياً وأخلاقياً أن يسحب المجلس الثقة من رئيس حكومة ثم يجلس معه في اليوم الثاني، وفق قوله.

كما أشار عقيلة إلى أن الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي يتطلب أن تكون هناك حكومة موحدة مصغرة ومهمتها الأساسية إجراء الانتخابات، مؤكداً أن القوانين الانتخابية صدرت دون إقصاء أو تهميش، على حد تعبيره.

ولفت عقيلة إلى أن التوافق «الليبي – الليبي تأسس على حق كل ليبي في الترشح إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وحق التصويت دون إقصاء أو تهميش، بحسب قوله.

وفي وقت سابق، أفاد بيان صادر عن الناطق الرسمي باسم المجلس عبد الله بليحق، بأن عقيلة صالح قال خلال لقائه باتيلي إنه من الممكن دراسة شروط انتخاب رئيس الوزراء لكنه حذر من أن فتح باب الحوار من جديد بشأن القوانين الانتخابية سيعيدنا إلى المربع الأول، مؤكداً أيضاً أن القوانين الانتخابية صدرت وقابلة للتنفيذ وما علينا إلا الاتجاه لتنفيذها.

جاء اللقاء بعد يوم واحد من محادثات أجراها خليفة حفتر مع باتيلي، وقال حفتر «إن القيادة العامة تدعم مساعي البعثة الأممية لتحقيق تطلعات أبناء الشعب الليبي»، وفق مكتب إعلامه.

ويوم الأحد، كان اجتماع باتيلي بأكثر من 20 ممثلاً عن الجهات الأمنية والعسكرية في غرب ليبيا بالعاصمة طرابلس الأحد، في إطار جهود البعثة الأممية لإشراك جميع الأطراف الليبية، بما في ذلك الجهات السياسية الفاعلة والمؤسسات الرئيسية والأعيان والمكونات الثقافية والنساء والشباب، في مساعي حل الأزمة المستعصية في ليبيا.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أطلق باتيلي مبادرة من أجل عقد قمة بين الأطراف الرئيسية الخمسة في الأزمة الليبية، للاتفاق على المسائل العالقة بشأن الانتخابات، لكنه انتقد في إحاطته إلى مجلس الأمن الشهر الماضي، مواقف بعض القادة الليبيين الذين يراوحون مكانهم، ولم يبدوا التزاماً قاطعاً بإنهاء حالة الانسداد السياسي في البلاد، مشيراً إلى أنهم لم يرفضوا الدعوة إلى الاجتماع الخماسي بشكل مباشر، لكن البعض منهم وضع شروطاً للمشاركة.

من جهته، رأى المعهد الإيطالي لدراسات السياسة الدولية أن المبادرة الخماسية التي أطلقها المبعوث الخاص للأمم المتحدة، عبدالله باتيلي، لإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا وتمهيد الطريق صوب إجراء الانتخابات قد فقدت بريقها، وأشار إلى الحاجة إلى مبادرة سياسية جديدة.

وقال التقرير، المنشور على الموقع الإلكتروني، إن هناك حاجة إلى مبادرة سياسية جديدة، بمشاركة مباشرة من القوى الدولية مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، تضع في الاعتبار تنسيق إعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة، وكذلك تعزيز قدرة المؤسسات الليبية على امتصاص الصدمات المناخية، والتكيف مع أزمة التغير المناخي.

وأضاف: «بدا واضحاً منذ نهاية العام الماضي أن المبادرة الخماسية لإنهاء الأزمة السياسية، والتي تقوم على ترتيب اجتماع بين الأطراف الخمسة الرئيسية للتوصل إلى توافق بشأن العملية السياسية، قد فقدت بريقها، وذلك لأن الأطراف السياسية الرئيسية إما رفضت المشاركة أو شككت في شرعية المنافسين».

ولهذا يؤكد التقرير الإيطالي على الحاجة إلى استغلال اللاعبين الدوليين للزخم، وتولي زمام مبادرة جديدة، بالنظر إلى هشاشة الوضع في البلاد، تضع في الاعتبار إعادة الإعمار في المناطق المتضررة من العاصفة دانيال.

كما ينبغي إيلاء اهتمام متزايد للتحديات البيئية في ليبيا في سياق الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار، إذ خلق التغير المناخي أبعاداً جديدة وخطيرة للأزمات السياسية التي تمر بها البلاد.

ويشير المعهد الإيطالي إلى اعتقاد البعض بأنه كانت هناك فرصة كبيرة لتوحيد البلاد في أعقاب كارثة العاصفة دانيال لم يجر استغلالها بشكل جيد.

وقال رئيس المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية الليبية، هاني شنيب، إن الليبيين والمجتمع الدولي على السواء ضيعوا فرصة استغلال الزخم الإنساني كوسيلة لتوحيد البلاد على المستوى التقني، كان وزيرا الصحة لدى الحكومتين على استعداد للعمل معاً.

ولا تزال هناك إمكانية، حسب المعهد الإيطالي، لاستخدام تقييم البنك الدولي، المنشور أخيراً بشأن الأضرار والاحتياجات الناجمة عن العاصفة دانيال لممارسة الضغط المطلوب على الفصائل الليبية، والمطالبة بمزيد المحاسبة، لا سيما في الوقت الذي تعمل فيه الأمم المتحدة على دفع البلاد صوب إجراء الانتخابات.

وقال التقرير إن بعض المساومة قد تكون ممكنة، بينما يهتم الجميع بضمان مستقبله السياسي. بالتأكيد ستكون هناك حاجة إلى مزيد الاهتمام والمشاركة من قبل لاعبين رئيسيين، مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بالنظر إلى اهتمام هؤلاء باستقرار ليبيا، في الوقت الذي أكدت روسيا والصين بشكل متزايد أهدافهما في البلاد.