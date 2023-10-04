ليبيا: عقيلة صالح يطالب «غوتيريش» بحشد الدعم الدولي لتشكيل حكومة موحدة

طرابلس – «القدس العربي»: وجه رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، مراسلةً للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، طلب من خلالها بحشد الدعم الدولي لتشكيل حكومة موحدة مهمتها إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأكد عقيلة، في كتابه، وفاء مجلس النواب بالتزاماته لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من خلال الموافقة بالإجماع على إصدار قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة المنجزة من قبل لجنة 6+6 استناداً إلى التعديل الدستوري الثالث عشر، مشيراً إلى التوافق بين مجلس النواب ومجلس الدولة.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى ضرورة تشكيل حكومة موحدة مهمتها إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفقاً لنص المادة 86 من قانون انتخاب رئيس الدولة، والمادة 90 من قانون انتخاب مجلس الأمة، لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة في ظل حكومة موحدة في كافة أنحاء البلاد، بحسب خطاب عقيلة الذي نشره الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق.

وكان الناطق الرسمي باسم المجلس عبدالله بليحق أعلن الإثنين موافقة الأعضاء بالإجماع على إصدار قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة الذي أنجزته لجنة (6+6).

وقال رئيس المجلس عقيلة صالح، خلال جلسة مجلس النواب في بنغازي، إن القانون الذي جرى إقراره من لجنة (6+6) حسب التعديل الدستوري لا يقصي أحداً ممن تتوافر فيه الشروط المعروفة للترشح، ولكل مواطن الحق في الترشح مدنياً أو عسكرياً، ومن لم يفز في الانتخابات يعود لوظيفته السابقة.

وفي السياق، عقد المجلس الأعلى للدولة جلسته العامة الحادية والتسعين برئاسة محمد تكالة، الثلاثاء، إلا أنه تجاهل حتى الآن التعليق على إصدار مجلس النواب قانوني انتخاب الرئيس ومجلس الأمة، مكتفياً بالإشارة إلى أن جلسته ناقشت القوانين الانتخابية التي توصلت إليها اللجنة المشتركة (6+6).

وحضر الجلسة النائب الأول لرئيس المجلس مسعود عبيد، والنائب الثاني عمر العبيدي، ومقرر المجلس بلقاسم دبرز، وذلك بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وأفاد بيان للمكتب الإعلامي للمجلس بأن الأعضاء ناقشوا تداعيات كارثة درنة والمناطق المنكوبة بالشرق الليبي، وما سببته الفيضانات العارمة من كوارث جسيمة في الأرواح والممتلكات، إضافة إلى متابعة الإجراءات المتخذة من الحكومة للتخفيف من معاناة المنكوبين، ومتابعة شؤون النازحين وتسهيل معاملاتهم الإدارية وسد احتياجاتهم اليومية.

وأضاف أن الجلسة بحثت القوانين الانتخابية التي توصلت إليها اللجنة المشتركة 6+6، وسبل الدفع بالعملية السياسية للوصول إلى الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية. وفي جديد كارثة درنة أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، الثلاثاء، انضمامها إلى البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد بشأن إنشاء آلية ليبية موحدة للاستجابة للفيضانات في شرق ليبيا.

وأعربت البعثة، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، عن تأييدها القوي لدعوة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لإنشاء آلية وطنية ليبية موحدة للاستجابة للفيضانات المدمرة في شرق ليبيا وحثت القادة الليبيين على الاتفاق على مثل هذه الآلية دعماً للشعب الليبي .

وشددت على ضرورة تنسيق هذه الآلية مع الشركاء المحليين والوطنيين والدوليين لتوجيه جهود الإغاثة الشفافة والقائمة على الحقوق والخاضعة للمساءلة ومعالجة احتياجات إعادة الإعمار في أعقاب الكارثة .

والإثنين، أعلنت بعثات المملكة المتحدة والولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا وألمانيا لدى ليبيا، في بيان مشترك، دعمها لدعوة باتيلي بشأن إرساء آلية وطنية ليبية موحدة لتقديم إغاثة شفافة وخاضعة للمساءلة تتجاوب مع احتياجات إعادة الإعمار، إثر كارثة الفيضانات.

جاء ذلك عقب إصدار بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بياناً قالت فيه إن الجهود الأحادية (بشأن إعادة الإعمار) تعطي نتائج عكسية، وتعمق الانقسامات القائمة في البلاد، وتعرقل جهود إعادة الإعمار، فضلاً عن كونها تتعارض مع هبَّة التضامن والدعم والوحدة الوطنية التي أظهرها الشعب الليبي من جميع أنحاء البلاد استجابة للأزمة.

وفي السياق، أعلن صندوق أوبك للتنمية الدولية تخصيص منحة بنصف مليون دولار لدعم جهود الإغاثة والتعافي في ليبيا، في أعقاب الفيضانات التي خلفتها العاصفة «دانيال» الشهر الماضي.

واستجابة لحالة الطوارئ الإنسانية، وافق «صندوق أوبك» على مساعدات بقيمة 500 ألف دولار لتوفير الإغاثة للسكان المتضررين من خلال تلبية الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والمياه النظيفة والمأوى، فضلاً عن تدابير الحماية والوقاية، وفق ما أفاد بيان للصندوق مساء الثلاثاء. ومن المقرر توجيه المساعدة المالية عن طريق الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، لدعم عمليات جمعية الهلال الأحمر الليبي وتقديم المساعدة في الميدان .

وقال المدير العام لصندوق أوبك، عبدالحميد الخليفة: «قلوبنا مع الشعب الليبي الذي عانى من مأساة لا يمكن تصورها بسبب هذه العاصفة المدمرة. وبالتعاون الوثيق مع المجتمع الدولي، نأمل في تقديم الدعم الأساسي للمحتاجين ودعمهم للمساعدة في التعافي من هذه الكارثة».

وتهدف منحة صندوق أوبك إلى تقديم المساعدة الفورية للمناطق الأكثر تضرراً والأفراد الأكثر ضعفاً من السكان، بما في ذلك الأسر والأطفال والمسنون والأشخاص ذوو الإعاقة.