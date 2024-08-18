ليبيا: غوتيريش يثير قضية اختفاء النائب إبراهيم الدرسي مجدداً ويطالب بتحقيق في مصير المغيبين

طرابلس ـ «القدس العربي»: لاتزال قضية اختفاء بعض النشطاء وتغييبهم بشكل قسري تسيطر على مناقشات وسائل الإعلام المحلية والتقارير الدولية التي تطالب بشكل دوري بالكشف عن مصير المغيبين خاصة في الشرق الليبي.

وفي السياق، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، السلطات الليبية إلى إجراء تحقيقات شفافة وعادلة في جميع حالات الوفاة أثناء الاحتجاز، وحالات الاختفاء القسري في البلاد، قائلا إن مصير النائب إبراهيم الدرسي ما يزال مجهولا.

وأضاف غوتيريش في تقرير وجهه إلى مجلس الأمن عن الأربعة أشهر الماضية، أنه وثق اختفاء الدرسي منذ أيار/مايو الماضي، موضحا أن أعمال الحرمان من الحرية غير المشروعة، بما في ذلك حوادث الاختطاف والاختفاء القسري والاعتقال والاحتجاز التعسفي، ما تزال مستمرة في ليبيا.

هذا وأشار التقرير الأممي إلى تسجيل حالات تعذيب وسوء معاملة واستجواب قسري، إلى جانب حوادث قتل غير مشروع، وحالات وفاة أثناء الاحتجاز.

ولا يزال مصير الدرسي غامضا بعد مرور أكثر من 3 أشهر على اختطافه في بنغازي، وسط تكتم الجهات الأمنية التابعة لخليفة حفتر، وغياب كامل للمطالبة بالكشف عن مصيره من قبل ذويه وقبيلته بعد أن كانت المطالبات نشطة خلال الأيام الأولى من اختفائه.

وفي أيار/مايو الماضي، أكدت مصادر محلية في تصريحات لـ»القدس العربي، صحة الأنباء الواردة حول فقدان الاتصال بالعضو في مجلس النواب إبراهيم الدرسي، وأضاف أنه جرى العثور على سيارة الدرسي في منطقة سيدي فرج شرقي بنغازي الواقعة تحت سيطرة قوات حفتر.

ونفى رئيس مكتب الإعلام الأمني في وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب المقدم محمد أبولموشة، ما تردد عن مقتل الدرسي، وقال أبولموشة في بيان نشره إن مديرية أمن بنغازي تلقت ظهر الجمعة بلاغا حول اختفاء الدرسي، وذلك بعد الدخول على منزله وسرقته في ساعات متأخرة من الليل.

وأثار شكل وطريقة اختفاء الدرسي التي بينتها الفيديوهات المتداولة شكوكًا حول علاقة اختفائه بتصريحات له قبل أيام لقناة فضائية محلية ضمن حديثه عن ملف الإعمار في مدينتي بنغازي ودرنة، انتقد خلالها ما وصفها بسيطرة «شريحة» على السلطة في شرق ليبيا، مقابل تهميش بقية أبناء شرق البلاد، في إشارة إلى أبناء حفتر الذين يديرون ملف الإعمار في المدينتين.

وعلى الرغم من ظهور الدرسي مجددًا قبل ثلاثة أيام من اختطافه في تصريحات أخرى غيّر فيها من لهجة انتقاده إلى الثناء على جهود أبناء حفتر في ملف الإعمار في بنغازي ودرنة، فإن العديد من النشطاء تساءلوا عبر منصات التواصل الاجتماعي، عن أسباب صمت قيادة حفتر عن التعليق على الحادث.

وأعلن مجلس النواب في بيان أنه يتابع بقلق «حادثة اختفاء إبراهيم الدرسي، مطالباً النائب العام بالتحقيق في الواقعة.

وفي تموز/يوليو 2019، خطفت عضو مجلس النواب سهام سرقيوة وزوجها من منزلهما في بنغازي وما زالا مفقودين، وسط دعوات محلية ودولية مستمرة إلى إطلاق سراحهما.

وفي السياق، جدد اللواء المتقاعد خليفة حفتر مطالبته كافة الأجهزة المنية وقياداتها بتكثيف العمل والجهود لكشف ملابسات حادثة خطف عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي، الذي اختفى بعد حضوره احتفالية الذكرى العاشرة لـعملية الكرامة في 16 أيار/مايو الجاري، والتي أقيمت بقاعدة بنينا الجوية.

وقال مكتب إعلام حفتر إنه شدد خلال هذا الاجتماع على ضرورة تكثيف العمل والجهود من كافة الأجهزة الأمنية وقياداتها لكشف ملابسات حادثة اختطاف عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي وإرجاعه إلى أهله وذويه سالماً والقبض على المتورطين بصورة عاجلة. وأكدت وزارة الداخلية الليبية أنها «اتخذت خطوات فورية للتحقيق في هذه الحادثة، وتم تكليف مدير أمن بنغازي وجهاز الأمن الداخلي وجهاز البحث الجنائي بفتح تحقيق شامل وعاجل للوقوف على ملابسات اختفاء الدرسي».

ودعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السلطات المختصة إلى تحديد مكان النائب إبراهيم الدرسي، وتأمين إطلاقه فورًا، مطالبة بإجراء تحقيق شامل في ملابسات اختفائه، ومحاسبة المسؤولين بموجب القانون.

ويربط مراقبون بين ما حدث للدرسي وما حدث لزميلته النائبة سهام سرقيوة التي لا يزال مصيرها مجهولا منذ اختطافها في 17 تموز/يوليو 2019، حيث أكدت تقارير محلية أن جهات محسوبة على حفتر أشرفت على إعدامها بشكل مباشر ومقصود.

ومؤخراً، وجه النائب المختطف جملة من الانتقادات للحكومة التابعة لحفتر وأنه يجب مساءلتها وأنه يؤيد تشكيل حكومة جديدة، بل وجه انتقادات ضمنية لأبناء حفتر عندما تحدث عن تهميش لأبناء «برقة» لصالح فئة معينة هي المستحوذة على كل المناصب، في إشارة إلى صدام وبلقاسم نجلي حفتر.