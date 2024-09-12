ليبيا في سنوية كارثة درنة: تصاعد الدعوات للمساءلة وتساؤلات حول أموال إعادة الإعمار

طرابلس ـ «القدس العربي»: أعربت منظمة التضامن لحقوق الإنسان عن استيائها من غياب العدالة واستمرار معاناة سكان درنة، خلال بيانها بمناسبة الذكرى الأولى لكارثة الفيضان التي ضربت المدينة وحصدت أرواح الآلاف.

وذكرت في بيانها أن الفشل الذريع للسلطات الليبية في تنفيذ تحذيرات خطر الفيضان أدّى إلى خسائر بشرية ومادية هائلة، مشيرة إلى أن التحقيقات التي أجريت في هذا الشأن لم تمسّ الطبقة السياسية المتجذرة.

وأكدت المنظمة أن ما يزيد من سوء الوضع هو غياب استراتيجية واضحة لإعادة إعمار المدينة، ما يهدد بتفاقم معاناة سكانها.

ولفت البيان إلى وجود أكثر من ثلاثة آلاف شخص ما يزال مصيرهم مجهولاً، وأن عشرات الآلاف من سكان المدينة نازحون، مشدداً على أن عدم وجود إحصائية رسمية عن ضحايا الفيضان يزيد من معاناة أهاليهم.

ودعت منظمة التضامن لحقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في أسباب الفشل في التصدي لكارثة الفيضان، وإلى تشكيل هيئة مستقلة من الخبراء لوضع استراتيجية شاملة لإعادة إعمار مدينة درنة، مع ضمان عدم إهدار الأموال المخصصة لهذه الغاية.

وأكد البيان أنه بدون تحقيق دولي مستقل وبدون هيئة مستقلة من ذوي الخبرة لن تتحقق العدالة لآلاف الضحايا الذين فقدوا حياتهم ذلك اليوم ولا مستقبل لذويهم. ويوافق الأربعاء (11 \ 9 \ 2024) الذكرى السنوية الأولى لفاجعة الفيضانات التي ضربت درنة ضمن عاصفة دانيال، مخلفة أعداداً كبيرة من الضحايا الذين لم يُعلَن عن أعدادهم بشكل نهائي حتى الآن.

واجتاحت العاصفة “دانيال” عدداً من مدن الجبل الأخضر، محملة بأمطار غزيرة ورياح عنيفة وأدت إلى انهيار سدي درنة، ما تسبب في إطلاق موجة مدمرة اجتاحت وسط المدينة.

وفي سنوية الكارثة، قالت منظمة كير الدولية إن آثار دمار فيضان درنة لاتزال واضحة حتى اليوم بعد مرور عام على الكارثة، وإن عمليات إعادة الإعمار تبدو صعبة في المدينة.

وأشارت في بيان لها، إلى أن النظام التعليمي بالمدينة هشّ، وأن المدارس لا تزال مدمرة أو قيد الإنشاء؛ مضيفة أن استعادة الحياة الطبيعية بالمدينة يشكل تحدياً كبيراً.

كما ذكرت المنظمة أن الأمم المتحدة تلقت حتى الآن أكثر من 54 مليون دولار أمريكي، لتمويل الاستجابة الجماعية للفيضانات؛ مضيفة أن الاحتياجات المستمرة للمجتمعات المحلية في ليبيا، بعيدة عن دائرة الضوء الدولية، وتهدد بالتحول إلى أزمة منسية.

وفور وقوع الكارثة، قدرت تقارير حجم الخسائر التي تتكبدها ليبيا بسبب الفيضانات التي صاحبت العاصفة دانيال بنحو 4.3 مليار دولار. وقالت شركة أون وهي شركة أمريكية ـ بريطانية للخدمات المهنية والاستشارات، إن كارثة درنة ثاني أكثر الكوارث الطبيعية فتكًا خلال العام 2023؛ فقد دمرت آلاف المباني وأسفرت عن فقدان أكثر من ثمانية آلاف شخص، بخلاف الوفيات.

وبعد مرور عام، يتصدر صندوق إعادة إعمار ليبيا بقيادة بلقاسم حفتر مشهد الإعمار، إذ تولى توقيع عقود إعادة بناء المدينة وإصلاح البنية التحتية فيها دون معرفة مصير حوض وادي درنة الذي كان انهياره سبباً أساسياً في الكارثة.

وفي السياق، قدمت دراسة حديثة تفسيرات علمية جديدة للفيضانات المدمرة التي تسببت في دمار واسع بمدينة درنة وما جاورها خلال كارثة العاصفة دانيال، مشيرة إلى أن الطبيعة الشاذة لمياه الأمطار المحملة بالأتربة جراء تآكل الساحل، تسببت في حدوث فيضان طيني ضاعف من الأضرار.

ويشهد حوض شرق البحر الأبيض المتوسط نشاطًا متزايدًا للعواصف يؤثر على المناطق الساحلية الحضرية المكتظة بالسكان، التي لم تكن تاريخيًا عرضة للفيضانات الكارثية، وفق مجلة نيتشر البريطانية، إحدى أبرز الدوريات العلمية في العالم.

وأوضحت الدراسة أن الزيادة الكبيرة في درجات الحرارة في جنوب أوروبا والمياه الساخنة في المتوسط أدت إلى زيادة شدة العاصفة المدارية بشكل كبير، ثم وصولها للسواحل، على عكس ما كان يحدث مع العواصف المتوسطية الأخرى التي تنتهي في البحر.

ووصلت دانيال إلى الساحل الشمالي الشرقي لليبيا في ساعات متأخرة من ليل العاشر من سبتمبر 2023، مع رياح شديدة بلغت سرعتها 120 كيلومتراً في الساعة. وخلال الساعات الأولى من اليوم التالي، وصلت العاصفة إلى ذروتها خلال تأثيرها على درنة ومناطق واسعة في الجبل الأخضر، وتسببت في فيضانات جرفت أحياء بأكملها ودمرت مدارس وأسواقًا وبنى تحتية عامة، مؤدية في طريقها إلى مقتل الآلاف واختفاء ونزوح آلاف أخرى.

ونبهت الدراسة إلى دور التغير المناخي في زيادة شدة العاصفة وأثرها المدمر، ما دفع الباحثين بالمجلة البريطانية، وهما جوناثان سي إل نورماند وعصام حجي، إلى التوصية بإعادة تصميم جزء كبير من المدن الساحلية في البحر المتوسط لتكون داخل مناطق قاحلة لتحسين قدرتها على الصمود في مواجهة الظواهر المتطرفة.

وتوصل الباحثان في الدراسة التي نشرتها “نيتشر” بخصوص تقييم تآكل الشريط الساحلي بعد العاصفة دانيال في ليبيا، إلى هذه التوصية بعد معاينتهما الأضرار الشديدة والملحوظة وسط درنة وسوسة، حيث تعرض 66% و48% من مساحتهما، على الترتيب، لأضرار متوسطة إلى عالية.

وتؤكد هذه الأرقام حاجة مهندسي المدن وصناع السياسات إلى إعادة التفكير في النسيج الحضري لهذه المدن الساحلية، حيث غالباً ما يجرى التقليل من أهمية عامل التطرف المناخي المائي، وفق الدراسة.

وتوصي “نيتشر” بإنشاء مساحات خضراء للسيطرة على تآكل التربة، إذ لا يزال تنفيذ مثل هذه السياسات في ظل عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي الحالي والافتقار إلى الوعي العام بالمخاطر المناخية يشكل تحديا.ً

وتقول المحللة السياسية والأستاذة في جامعة لويس في روما فيرجيني كولومبييه، إن هناك فائزين وخاسرين من عملية إعادة الإعمار في درنة التي دمرتها الفيضانات، مشيرة إلى سؤال عريض حول مصدر أموال المشاريع.

وعقب هذه الكارثة التي حلت بمدن شرق ليبيا في ليلة 11 أيلول / سبتمبر 2023، خصص مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح، نحو ملياري دولار لإعادة إعمار درنة، حيث تقول السلطات الليبية إنها وفرت أكثر من ثلاثة آلاف وحدة سكنية مع وصول نسبة إنجاز المشاريع إلى 70%.

وأكدت الباحثة في مقابلة مع إذاعة فرنسا الدولية، صعوبة قياس هذه الأرقام بدقة، متابعة: “يدرك الموجودون على الأرض أن هناك جهداً حقيقياً بُذل فيما يتعلق بإعادة بناء المساكن والجسور والطرق، وذلك وفقاً للمعايير الليبية، ولكن من ناحية أخرى، هناك غموض وانعدام تام للشفافية فيما يتعلق بمصدر الأموال المستخدمة لإعادة الإعمار”.

وأضافت كولومبييه أن ليبيا منقسمة بين حكومتين متنافستين، ومجلس النواب لا يستطيع الوصول إلى أموال مصرف ليبيا المركزي، كما أن سجلات المصرف لا تثبت أن البنك أرسل هذين المليارين، متسائلة: من أين تأتي هذه الأموال إذن؟