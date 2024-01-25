ليبيا: في كلمة عنوانها «التاريخ يسجل» السني يهاجم مجلس الأمن ويدافع عن غزة والدبيبة: «لم نفكر في التطبيع يوماً»

طرابلس – «القدس العربي»: تحسن ملحوظ في الموقف الليبي تجاه القضية الفلسطينية بداية بإعلان ليبيا انضمامها لقضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل وانتهاء بالتمثيل الدولي للبلاد في المحافل المتعلقة بالقضية.

وآخر تمثيل لاقى استحساناً واسعاً كان بقيادة مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة طاهر السني الذي طالب بوقف العدوان وبشكل فوري على غزة وقطع الطريق أمام أعمال الإبادة والتدمير والتهجير والتشريد بحق الفلسطينيين.

وجدد خلال كلمته أمام مجلس الأمن الدولي موقف ليبيا الثابت تجاه القضية الفلسطينية، معتبراً أن منح العضوية الكاملة لفلسطين أمر ضروري للحصول على كامل حقوقه المشروعة وعودة المهجرين إلى وطنهم.

وثمن السني موقف جنوب إفريقيا في مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي بسبب أعمال العنف المرتكبة، داعياً جميع الدول إلى الانضمام لهذا الحراك الإنساني من أجل نصرة القضية العادلة للشعب الفلسطيني.

وانتقد انتهاج المجتمع الدولي سياسة ازدواجية المعايير تجاه القضية الفلسطينية، مشيراً إلى فقده الثقة في دوره لوقف الإبادة الجماعية التي تطال المدنيين.

كما طالب السني الدول الأعضاء بتحديد موقفها من ممثلي قوات الاحتلال في المجلس الذين أعلنوا رفضهم قيام دولة فلسطين، بدل الحديث عن إعمار غزة والحلول السياسية المستقبلية لها، مشيراً إلى أن ذلك يخص الفلسطينيين وحدهم.

واستشهد بنضال شيخ المجاهدين عمر المختار في الدفاع عن ليبيا حتى نالت استقلالها بعد حرب ضروس مع الإيطاليين، معتبراً أن ما تقوم به المقاومة الفلسطينية هو حق أصيل في الدفاع عن النفس، رافضاً بشكل قطعي وصف المقاومة بالإرهاب.

ونوه السني إلى أنه لا يمكن اختزال الأزمة بتاريخ السابع من أكتوبر وصرف النظر عن الانتهاكات التي ارتكبت منذ 7 عقود وحتى الآن في حق قطاع غزة والضفة الغربية.

وأضاف أن الصمت عن تلك المجازر وعن قتل الأطفال والنساء سيظل وصمة عار على جبين الإنسانية التي يتحدث بها المجتمع الدولي تحت شعار حقوق الإنسان.

وأوضح السني أن المجلس تحول إلى حلبة مصارعة سياسية لتصفية الحسابات على معاناة ودماء شعوب العالم، عاداً ما يحدث حملة ممنهجة للإبادة الجماعية. واعتبر السني في كلمته أن التاريخ يسجل موقف من دعم أو برر أو حتى صمت على هذه المجازر بعد أكثر من 100 يوم من العدوان والذي أدى إلى استشهاد ما يقارب 25 ألفاً بينهم أكثر من 8 آلاف طفل مسجلين بذلك أكبر مقبرة جماعية للأطفال إلى جانب من هم تحت الأنقاض.

وذكر السني أن المجلس اكتفى بالبيانات والتصريحات وعجز وفشل في القيام بدوره الذي أنشأ من أجله وهو الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، ضاربين بذلك كل مقاصد وأهداف ميثاق الأمم المتحدة.

وفي سياق الموقف الليبي، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، في تصريح جديد معلقاً على أزمة التطبيع والاتهامات الموجهة لليبيا بالخصوص، إنه لم ولن يكون هناك تطبيع مع إسرائيل، مشدداً على أن ما يحدث لغزة لم يترك مجالاً للتفكير في الأمر.

وأضاف: «ليبيا لم تكن لها علاقة مع إسرائيل تاريخياً منذ قيام دولة الكيان الصهيوني، والشعب الليبي لم ولن تكون له علاقة مع إسرائيل ما دامت لم ترد حقوق الشعب الفلسطيني، حسب حديثه في بودكاست أثير ونشرته المنصة التابعة لشبكة الجزيرة.

وقال الدبيبة: «طبعاً الردهات السياسية فيها بعض النقاشات وبعض اللقاءات مرت بالصدفة، ومرات مع بعض الأطراف نحن لم نفتح هذا الباب، والتطبيع لم ولن يكون، خصوصاً أن ما يحدث في غزة حتى اليوم لم يترك مجالاً للتفكير في هذا الشأن حقيقة».

وقد أثار لقاء المنقوش وكوهين في روما آب/ أغسطس 2023، الذي كشفته سلطات الاحتلال، ردود فعل منددة في ليبيا، ما تسبب في إيقاف وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية عن العمل، وإحالتها إلى التحقيق، ومغادرتها ليبيا.

وقبل أيام، أعلن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، انضمام ليبيا رسمياً إلى جنوب إفريقيا في القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية بخصوص الإبادة الجماعية في غزة.

يشار إلى أن محكمة العدل الدولية بدأت في 11 كانون الثاني/ يناير، أولى جلساتها بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا على إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، فيما ستجرى المرافعات القانونية للدعوى الثانية بشأن ممارسات دولة الاحتلال أمام المحكمة في فبراير المقبل، بمشاركة عدد من الدول العربية والإسلامية، تحت إشراف دولة فلسطين. وفي وقت سابق، قال السفير الليبي لدى هولندا، زياد دغيم، إن فريقاً ليبياً سيُقدم مرافعة أمام محكمة العدل الدولية 22 شباط/ فبراير المقبل، في القضية المرفوعة ضد سلطات الاحتلال الإسرائيلي بسبب جرائمه في قطاع غزة.