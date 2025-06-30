ليبيا: قضية العملة المزورة تعود والمركزي يعلن رصد 3,5 مليارات دينار من فئة الخمسين مطبوعة في روسيا وغير مسجلة والدبيبة يطالب بالتحقيق

طرابلس – «القدس العربي»: أعلن مصرف ليبيا المركزي، ومقره العاصمة الليبية طرابلس، رصد وجود 3.5 مليارات دينار من الإصدار الثاني من الأوراق النقدية فئة 50 دينارًا المطبوعة بروسيا والمسحوبة من التداول غير مسجلة في سجلات فرعه في مدينة بنغازي.

جاء ذلك خلال عملية عد وفرز أولية أجريت للأوراق النقدية المسحوبة من التداول، إذ بلغ ما جرى إصداره من هذه الفئة 6.650 مليارات دينار، في حين بلغت المبالغ الموردة إلى المصرف المركزي ما يقارب 10.211 مليارات دينار، وفق بيان صادر عن المصرف.

وقال المصرف إن ذلك يعد تجاوزًا للمبالغ التي جرى إصدارها بشكل رسمي وفق قيود إدارة الإصدار في بنغازي؛ ما يعني أنها لم تخضع لمقتضيات المادة 39 من قانون المصارف، وغير مسجلة في سجلات المصرف المركزي في بنغازي، ما يشكل استيلاء غير مشروع وتسبب ضررًا جسيمًا بالاقتصاد الوطني.

أما بالنسبة للإصدار الأول من فئة الخمسين دينارًا، فقد بلغ ما يجرى إصداره 7 مليارات دينار فيما بلغ ما ورد إلى المصرف المركزي 6.828 مليارات دينار تقريبًا.

وأكد المصرف اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالخصوص، وتقديم بلاغ للنائب العام وكذلك إحاطة مجلس النواب بالواقعة، متعهدًا بإعلان النتائج النهائية فور انتهاء إدارته المختصة من عملية العد والفرز.

وخلص المصرف المركزي إلى أن طباعة هذه الفئة بكميات كبيرة خارج المصرف المركزي أثرت سلبًا على قيمة الدينار الليبي وأسهمت في زيادة الطلب على العملات الأجنبية بمستويات كبيرة في السوق الموازية، وضاعفت من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال المصرف إن هذه العوامل مجتمعة دفعته إلى سحب فئة الـ20 دينارًا من الإصدار الأول المطبوع في بريطانيا والإصدار الثاني المطبوع في روسيا واستبدالها بعملة أكثر أمانًا وذلك تخوفًا من وجود كميات مطبوعة من هذه الفئة خارج المصرف وتحديد يوم 30 أيلول/ سبتمبر المقبل آخر موعد لتداولها. وانتهى رسميًا تداول الإصدارين الأول والثاني في 30 أبريل الماضي، وسبق أن أكد المصرف المركزي أن تداول الإصدارين لم يعد مقبولًا لدى المصارف التجارية.

وفي أعقاب ذلك، طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، النائب العام بفتح تحقيق شامل بخصوص وجود فارق 3.5 مليارات دينار عن الكمية المطبوعة رسميًا من فئة الخمسين دينارًا المسحوبة أخيرًا من التداول.

وقال الدبيبة، في منشور عبر صفحته بموقع فيسبوك، إن «إقرار مصرف ليبيا المركزي بوجود فارق 3.5 مليارات دينار زائدة عن الكمية المطبوعة رسميًا في فئة الـ50 دينارًا التي سحبها أخيرًا، يثبت صدق تحذيراتنا المتكررة بشأن وجود عملات مزوّرة أُغرقت بها السوق الليبية؛ لشراء العملة الصعبة وبذلك تُموّل الجهات المشرفة على هذا التزوير».

واعتبر أن «الأمر خطير ويمس أساس الاستقرار الاقتصادي (عملة البلاد)، ويمس حياة الناس ولقمة عيشهم»، وطالب النائب العام بالتحرك لفتح تحقيق شامل، لمحاسبة كل المتورطين في هذه «الجريمة التي لا تحتمل الصمت أو التجاوز».

وفيالثامن من أيار مايو الماضي، أنهى البنك المركزي عملية سحب وإلغاء كل فئة «الخمسين دينارًا» من التداول، وبجميع إصداراتها، وبشكل نهائي، في خطوة قال إنها «تهدف إلى المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي، وتعزيز قيمة الدينار الليبي»، حيث أتم المصرف المركزي سحب الإصدار الأول المطبوع في بريطانيا من قبل السلطات في طرابلس، وكذلك الإصدار الثاني المطبوع في روسيا من قبل سلطات بنغازي.

وفي أيار/ مايو من عام 2024، اتهمت مجلة منبر الدفاع الإفريقي «أفريكوم» روسيا بإغراق الأسواق الليبية بالعملة المزورة في محاولة أخرى منها لزعزعة استقرار البلاد.

وقالت المجلة الصادرة عن القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا «أفريكوم»، إن ما سمتها بـ«حكومة حفتر» أغرقت البلاد بما يقرب من 12 مليار دينار طبعها الروس بين عامي 2015 و2020.

وأضافت في مقال أن الكرملين له تاريخ موثق في إرسال العملة المزورة إلى خليفة حفتر، وقد تمت طباعتها في مزرعة قريبة من بنغازي وفق قولها.

وكانت الحكومة المكلفة بالمنطقة الشرقية حينها قد تسلمت عام 2016، مليار دينار من روسيا بعد أن طالبت بطباعتها وفقًا لما نقلته المجلة.

كما اعترضت السلطات المالطية في 2019 شحنة من العملة المطبوعة في موسكو في طريقها إلى مدينة طبرق، تقدر بقرابة 4 مليارات و500 مليون، إلى جانب أخرى بقيمة 1.1 مليار دولار كانت متجهة إلى حفتر عام 2020.

واستخدمت الدنانير وفق المجلة في دفع مستحقات مقاتلي حفتر في المنطقة الشرقية وأثناء هجومه على العاصمة طرابلس عام 2019، كما أنها انتشرت في أرجاء ليبيا وتسببت في زيادة التضخم، وتخفيض قيمة الدينار، وأثرت على العملة الرسمية التي يصدرها البنك المركزي في طرابلس.

كما استند المصدر ذاته على ما جاء في مقال لوكالة «رويترز» أفاد بأن «ما يقرب من 4.5 مليارات دينار (927 مليون دولار) شُحنت من روسيا إلى مدينة طبرق الساحلية، شرقي ليبيا، في النصف الأول من عام 2019، بالتزامن مع نشوب الحرب في طرابلس».

وفي عام 2020 دعت وزارة الخارجية الأمريكية روسيا إلى التوقف عن أفعالها «الخبيثة والمزعزعة للاستقرار في ليبيا»، مشيرة إلى طباعة موسكو عملة ليبية مزيفة بطلب من حفتر.

وأشادت المتحدثة باسم الوزارة، مورغان أورتاجوس، بإعلان حكومة مالطا ضبط ما يساوي 1.1 مليار دولار من العملة الليبية المزيفة، التي طبعتها شركة غوزناك، وهي شركة روسية مملوكة للدولة.