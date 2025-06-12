ليبيا.. قوات خليفة حفتر توقف قافلة الصمود قبالة سرت

بنغازي: قالت تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين إن قافلة الصمود التي تسيرها نحو غزة “توقفت”.

وعبر صفحتها بموقع فيسبوك ليلة الخميس/ الجمعة تابعت بالقول:”إن القوات (..) قامت بإيقاف سير القافلة عند مدخل مدينة سرت”، مشيرة إلى أن مسؤولي الأمن تعللوا بضرورة “انتظار الحصول على تعليمات بالموافقة من بنغازي من أجل المرور”.

وإزاء الموقف الذي وصفته بالمفاجئ نقلت التنسيقية عن هيئة تسيير القافلة قرارها عدم المغادرة والصف على يمين الطريق والتخييم بعين المكان هذه الليلة إن لزم الأمر.

ودعت الهيئة كل الأطراف ذات الصلة إلى التدخل من أجل تسهيل مهمة القافلة، والمساهمة شعبيا في فك الحصار والتجويع والإبادة عن أهل غزة.

كما طمأنت أهالي المشاركين في القافلة بأن جميع أفرادها بخير ومجتمعون بمكان واحد بضعة كيلومترات قبل سرت. وأن عدم الردّ على الاتصالات يعود إلى انقطاع شبكات الهاتف في مكان توقفهم.

(د ب أ)