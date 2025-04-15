ليبيا: مجلس النواب يؤجل جلسته رسمياً بعد اعتذار محافظ مصرف ليبيا المركزي عن الحضور للمساءلة

طرابلس – «القدس العربي»: أكد عضوان بمجلس النواب تأجيل جلسة المجلس، التي كان من المقرر عقدها الثلاثاء، بسبب غياب محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه نتيجة وجودهما في مهمة عمل خارج البلاد، بالإضافة إلى عدم اكتمال النصاب القانوني.

ووفق ما نقلته عضوة مجلس النواب عائشة الطبلقي إن الجلسة لم تشهد اكتمال النصاب القانوني، مضيفة في تصريح صحفي أن الجلسة كانت مخصصة لمناقشة تخفيض قيمة العملة الليبية، وتأثير الانقسام على التدهور الاقتصادي.

كما أكد عضو مجلس النواب علي أحمد التكالي تأجيل الجلسة بسبب وجود محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه في مهمة عمل خارج البلاد.

وأوضح في تصريح صحفي الثلاثاء، أن جدول أعمال الجلسة كان مخصصاً لمناقشة البيان الأخير الصادر عن المصرف المركزي، مشدداً على أهمية هذا البند في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

وأضاف التكالي أن الجلسة المقبلة ستُخصص لمناقشة الموضوع نفسه، نظراً لما يمثله من أهمية في تقييم أداء السياسات النقدية والمالية في البلاد.

وفي السياق انتقد عضو مجلس النواب عبد السلام نصية الاعتذار المحتمل لمحافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى عن عدم حضور جلسة لمجلس النواب، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

واعتبر نصية، في منشور عبر صفحته على فيسبوك، أن حضور عيسى مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي بدلاً من المثول أمام البرلمان يعكس تبعية مؤسسات الدولة السيادية للخارج وفق تعبيره.

وقال نصية إن مشاورات المادة الرابعة هي ببساطة تقديم بيانات ومعلومات اقتصادية إلى فريق صندوق النقد الدولي، فهل يعد ذلك أكثر أهمية من تقديم ذات المعلومات إلى مجلس النواب والشعب الليبي؟ مضيفاً أن غياب الولاء للمؤسسات المحلية يُفقد أي إصلاح اقتصادي جدواه.

والأحد، ذكرت مصادر مطلعة أن المحافظ أخطر رسميًا رئيس مجلس النواب بتعذره عن حضور جلسة الاستماع المقررة يوم الثلاثاء المقبل، نتيجة لمشاركته في مهمة عمل خارج البلاد لحضور اجتماع موسع مع بعثة خبراء صندوق النقد الدولي.

تأتي تصريحات نصية في وقت يواجه فيه الاقتصاد الوطني ضغوطاً متزايدة، أبرزها اتساع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق الموازية، حيث سجل الدولار ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأيام الأخيرة.

والأسبوع الماضي، أعلن المصرف المركزي، في بيان، تخفيض سعر صرف الدينار بنسبة 13.3% أمام حقوق السحب الخاصة التي ترتبط بها العملة الليبية، لينخفض الدينار بالتالي أمام العملات الدولية الرئيسية.

وكان رئيس مجلس النواب قد دعا أعضاء المجلس لحضور جلسة استماع لمحافظ المصرف المركزي ناجي عيسى الثلاثاء بشأن القرارات الصادرة أخيرًا بخصوص سعر الصرف.

ووفق ما نقله إعلام محلي عن مصدر فإن الاجتماع ذو أهمية ويتطلب حضور المحافظ، رفقة نائبه ومديري المصرف المركزي بطرابلس وبنغازي وممثلي الوزارات والمؤسسات الليبية.

وأضافت وسائل إعلام عن مصدر أن المحافظ سيحيل إلى مجلس النواب حزمة من الإصلاحات الاقتصادية السريعة المقترحة للحكومتين، مؤكدا أنه في حال تطبيقها وتجاوب كافة الأطراف المعنية معها، فإنها كفيلة بإخراج البلاد من الأزمة الحالية بشكل كلي.

ويرى محافظ مصرف ليبيا المركزي ومراقبون وسياسيون بينهم نواب وأعضاء بالمجلس الأعلى للدولة أن الأزمة في ليبيا سياسية بحتة تتطلب توحيد الحكومتين والميزانية لترشيد الإنفاق وللوصول لوضع اقتصادي أفضل.

ويشهد الدينار الليبي تراجعا متزايدا أمام الدولار منذ مطلع الشهر الجاري بعد إعلان المصرف المركزي تخفيض سعر صرف الدينار مقابل الدولار، حيث تجاوز سعر الدولار في تداولات اليوم حاجز 7.50 دينار.

وفي وقت سابق دعت البعثة الأممية للدعم في ليبيا السلطات الليبية إلى ضرورة الاتفاق على ميزانية وطنية موحدة تضمن شفافية الإدارة المالية وتعزز المساءلة داخل هياكل الحوكمة، لافتة إلى استعدادها لتسهيل الحوار بشأن التوصل إلى اتفاق حول ميزانية موحدة والمسائل الاقتصادية الملحة الأخرى.

كما أكدت البعثة الأهمية القصوى لحماية مؤسسات الرقابة الليبية وتمكينها، محذرة من أن استقلالها ونزاهتها يتعرضان لـ «تهديد متزايد بسبب التدخل السياسي والترهيب الأمني».

وعلى خلفية الجدل الذي آثاره قرار تعديل سعر الصرف في ليبيا، وكشف مصرف ليبيا المركزي عن إنفاق موازي من الحكومة بالمنطقة الشرقية بقيمة مليارات الدينارات، طالب 54 عضوا من أعضاء مجلس النواب بحزمة إصلاحات جادة لحل الأزمة الاقتصادية.

ودعا الأعضاء في بيان لهم إلى إلغاء كافة الاستثناءات الممنوحة من الرقابة على الصرف، والتي فتحت أبوابا للصرف المبالغ فيه وأرهقت الاحتياطيات النقدية، وفق تعبير البيان.

كما طالبوا بتقليص الإنفاق الخارجي من خلال مراجعة عدد السفارات والأعداد الضخمة للعاملين بها وبالبعثات الليبية بالخارج وتقليصها بنسبة لا تقل عن 80%.

وحثوا إلى وقف مظاهر التنافس السياسي في مشاريع الإعمار شرقًا وغربًا، وحصر الإنفاق في الضروريات فقط، بما يراعي الأولويات، أي مشاريع في قطاعات التعليم والصحة والمياه والطرق الضرورية فقط.

كما اقترح الأعضاء العمل على إطلاق خطة خماسية للتحول إلى اقتصاد إنتاجي قائم على التنوع في مصادر الدخل القومي بالتعاون مع مجلس التخطيط الوطني وإنهاء الاقتصاد الريعي.

وشدد بيان الأعضاء على ضرورة تعزيز الشفافية في المالية العامة، وتفعيل الرقابة على المصروفات وضبط ملف الدعم والمرتبات بما يحقق العدالة والكفاءة.

كما طالبوا بتفعيل دور مجلس النواب في الرقابة على السياسة النقدية، وضمان خضوع مصرف ليبيا المركزي للمساءلة أمام السلطة التشريعية.

ووجه النواب الـ55 إلى ضرورة إيقاف كل صرف في الباب الأول لا يشمل المرتبات، وإيقاف أي تعاون أو إعارة والتأكد من أن لكل رقم وطني دخلا واحدا فقط.