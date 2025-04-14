ليبيا: محافظ المركزي يعتذر عن حضور جلسة النواب لمساءلته وسياسيون يؤكدون أن حل الأزمة الاقتصادية في البلاد «سياسي»

طرابلس – «القدس العربي»: استمراراً للجدل الدائر حول الأزمة الاقتصادية التي تمر بها ليبيا والتي اضطرت مصرف ليبيا المركزي إلى الإعلان عن تخفيض قيمة الدينار الليبي، فقد اعتذر محافظ المصرف ناجي عيسى، عن حضور جلسة مجلس النواب والذي قرر مسائلته خلالها مخطراً رئيس مجلس النواب بسفره في مهمة عمل لحضور اجتماع موسع مع بعثة خبراء صندوق النقد الدولي.

وكان رئيس المجلس قد دعا أعضاء المجلس لحضور جلسة استماع لمحافظ المصرف المركزي ناجي عيسى الثلاثاء بشأن القرارات الصادرة أخيرًا بخصوص سعر الصرف.

ووفق ما نقله إعلام محلي عن مصدر فإن الاجتماع ذو أهمية ويتطلب حضور المحافظ، رفقة نائبه ومديري المصرف المركزي بطرابلس وبنغازي وممثلي الوزارات والمؤسسات الليبية.

وأضافت وسائل إعلام عن مصدر أن المحافظ سيحيل إلى مجلس النواب حزمة من الإصلاحات الاقتصادية السريعة المقترحة للحكومتين، مؤكدا أنه في حال تطبيقها وتجاوب كافة الأطراف المعنية معها، فإنها كفيلة بإخراج البلاد من الأزمة الحالية بشكل كلي. ويرى محافظ مصرف ليبيا المركزي ومراقبون وسياسيون بينهم نواب وأعضاء بالمجلس الأعلى للدولة أن الأزمة في ليبيا سياسية بحتة تتطلب توحيد الحكومتين والميزانية لترشيد الإنفاق وللوصول لوضع اقتصادي أفضل. وفي ذات الإطار يقول رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس الدولة الاستشاري، سعيد ونيس، إن أزمة ليبيا تفوق اختصاصات محافظ المركزي، وأن اعتذاره عن الحضور لمجلس النواب تصرف سليم.

وأضاف في تصريحات صحفية أن المال العام يتم نهبه قبل الوصول للخزانة العامة، الأمر الذي يجعل المسؤولية تقع على البرلمان والسلطات التنفيذية معاً، لا على المركزي وحده.

وذكر أن السلطات التنفيذية لا تورد قيم الموارد الأساسية كالنفط والضرائب والاتصالات وغيرها، فما الذي يجب على المحافظ فعله؟. وأوضح أن محافظ المصرف المركزي مسؤول عن السياسة النقدية فقط، والأزمة التي تعاني منها ليبيا تفوق هذه الاختصاصات بكثير، بل إنها تتخلل إلى عمق إدارة الموارد والسياسات العامة.

وتابع: «تعاني ليبيا من غياب حماية مواردها الأساسية، والبرلمان يرى المال العام ينهب أمامه ولا يحرك ساكنا».

وشدد على أنه يجب على المصرف المركزي أن يوقف الصرف على كل الأصعدة باستثناء باب المرتبات فقط، وأن يمنح مدة لا تزيد عن 4 أشهر لمراجعة وتدقيق منظومة المرتبات بالكامل ليتم ضبطها بشفافية وعدالة.

فيما يقول عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، إنه إذا تأجلت جلسة النواب لعدم حضور المحافظ سيستغل المضاربون الأمر ويرفعون سعر الدولار في السوق السوداء، وأضاف في تصريحات صحفية، أنه على محافظ المصرف المركزي أن يلتزم بحضور جلسة مجلس النواب يوم الثلاثاء.

وأشار إلى أنه «لم يتم إبلاغنا حتى اللحظة من قبل هيئة رئاسة المجلس باعتذار محافظ المصرف المركزي».

وبين أنه «حال إبلاغنا رسميا بعدم حضور ناجي عيسى للجلسة المقبلة فسنضطر لتأجيلها حتى يوم الإثنين أو الثلاثاء الأسبوع القادم».

ويعلق المهدي الأعور، عضو مجلس النواب، على استدعاء محافظ المصرف المركزي لجلسة النواب قائلا إن «محافظ المصرف المركزي، رحّب بدعوة المجلس لتوضيح الأسباب وراء تغيير سعر الصرف، وذلك للمجلس وللشعب».

وأضاف أن «جلسة الثلاثاء المقبل ستكون مخصصة لاستجواب محافظ مصرف ليبيا المركزي، والتي سنستمع خلالها إلى أهم الأسباب التي دفعت المحافظ لتغيير سعر الصرف». ولفت إلى أنه «من المنتظر تقديم مجموعة من الإصلاحات المالية، بالإضافة إلى تحديد الفترة الزمنية التي سيستغرقها تنفيذ هذه الإصلاحات، والخطوات التي سيتبعها المحافظ لخفض سعر الصرف».

وأشار إلى أنه «من أبرز الإصلاحات التي دعا إليها المحافظ: اعتماد ميزانية موحدة، وقد دعا إلى وقف الإنفاق في حال عدم توحيد أوجه الإنفاق من خلال هذه الميزانية».

وختم موضحا أنه «بالنسبة للضريبة المفروضة، فسيقرر المجلس إلغاءها أو الإبقاء عليها بعد الاستماع إلى المحافظ ومجلس إدارة المصرف، وما إذا كان من الممكن إلغاؤها أو الأفضل الإبقاء عليها».

وفي ذات السياق يقول الخبير المصرفي الليبي، سليمان الشحومي، إن المطالبات بتوحيد الميزانية العامة، هو مطلب أساسي ولكنه في ظل الانقسام يصبح غير واقعي، وقد فشلت محاولات اعتماد ترتيبات مالية واحدة عبر المجلس الرئاسي، وفشلت محاولة الحوار الاقتصادي برعاية أمريكية بتونس في أن يقوم المصرف المركزي بهذا الدور، وفشلت بعثة الأمم المتحدة في أن تقدم إطارا مناسبا يعالج هذه العقدة الجوهرية.

أضاف في مقال رأي على حسابه بموقع فيسبوك، «نحن في حاجة إلى حكومة واحدة أولا قبل كل شيء للخروج من المأزق تقوم بإطلاق مشروع واضح لإدارة الاقتصاد بتناسق وفقا لمستهدفات محددة بالتنسيق مع المصرف المركزي، وإذا لم يتحقق ذلك قريبا فنحن في حاجة إلى إلزام الأطراف عبر آلية تشرف عليها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وفقا للاتفاق السياسي، بإيقاف الإنفاق على كافة الارتباطات الجديدة من قبل الطرفين في بند التنمية، وفرض معالجات ضرورية في باب الدعم تمهيدا لمعالجة شاملة اقتصادية لاحقا من قبل حكومة واحدة».

ويشهد الدينار الليبي تراجعا متزايدا أمام الدولار منذ مطلع الشهر الجاري بعد إعلان المصرف المركزي تخفيض سعر صرف الدينار مقابل الدولار، حيث تجاوز سعر الدولار في تداولات اليوم حاجز 7.50 دينار. وفي وقت سابق دعت البعثة الأممية للدعم في ليبيا السلطات الليبية إلى ضرورة الاتفاق على ميزانية وطنية موحدة تضمن شفافية الإدارة المالية وتعزز المساءلة داخل هياكل الحوكمة، لافتة إلى استعدادها لتسهيل الحوار بشأن التوصل إلى اتفاق حول ميزانية موحدة والمسائل الاقتصادية الملحة الأخرى.

كما أكدت البعثة الأهمية القصوى لحماية مؤسسات الرقابة الليبية وتمكينها، محذرة من أن استقلالها ونزاهتها يتعرضان لـ «تهديد متزايد بسبب التدخل السياسي والترهيب الأمني».