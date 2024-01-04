ليبيا: مخاوف من تبعات إغلاق أكبر الحقول النفطية في البلاد بعد استقرار نسبي في الإنتاج   

طرابلس – «القدس العربي» : بعد استقرار نسبي شهده قطاع النفط في ليبيا أعقب سنوات من الصراعات المسلحة، أغلق محتجون، الثلاثاء، حقل الشرارة النفطي الليبي الواقع جنوب غرب ليبيا، احتجاجًا على انقطاع الوقود والغاز وضعف الخدمات العامة والأساسية.

وهدد المحتجون بالتصعيد وإغلاق حقل الفيل في حال عدم تحقيق مطالبهم بتوفير الوقود ومشتقاته، وتفعيل قرار إنشاء مصفاة بالجنوب، وصيانة الطرق المتهالكة بمدن فزان، وتعيين الخريجين من أبناء المنطقة وإعادة هيكلة صندوق إعمار فزان.

وقال المحتجون، في بيان: «إن إغلاق حقل الشرارة جاء بعد انتهاء مهلة الاستجابة لمطالبهم المتمثلة في ضعف الخدمات وانقطاع الوقود والغاز، محملين المؤسسة الوطنية للنفط والحكومات، المسؤولية الكاملة في حال عدم تحقيق مطالبهم».

كما طالب المحتجون بإلغاء الاتفاق الموقع بين وزارة الصحة والمؤسسة الوطنية للنفط بخصوص مستشفى أوباري العام، وإلزام المؤسسة بإنشاء مستشفى خاص بفزان.

وتعاني مدن الجنوب الليبي الغنية بالموارد النفطية، منذ أيام، من نقص في التزود بالمحروقات، حيث شوهدت طوابير من السيارات وهي تقف عند محطات توزيع الوقود للتزود بالبنزين.

وسلطت وكالة «رويترز» الضوء على تأثير إغلاق حقل الشرارة النفطي على إمدادات النفط العالمية، بما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة.

وقال محلل السوق في آي جي للوكالة إن الإغلاق الكامل لحقل الشرارة النفطي بسبب الاحتجاجات المحلية، وتواصل التوترات في البحر الأحمر، جدد المخاوف بشأن انقطاع إمدادات الخام حول العالم.

وأكدت «رويترز» أن الاحتجاجات المحلية التي بدأت الأربعاء الماضي، أدت إلى إغلاق كامل للإنتاج في حقل الشرارة الذي يمكن أن ينتج ما يصل إلى 300 ألف برميل يوميًا، لافتة إلى أن الحقل كان هدفًا متكررًا للاحتجاجات السياسية المحلية والأوسع نطاقًا.

وقال أحد المحتجين لرويترز عبر الهاتف إن المنطقة «بحاجة إلى تطوير مشاريع وخدمات مثل مصفاة لإمدادات الوقود وطرق معبدة وعيادة وتوفير فرص عمل للشباب».

وأعربت وزارة النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية عن قلقها من مخاطر إغلاق الحقول النفطية، أخذًا بالوقائع السابقة، موضحة أن العواقب كانت جسيمة على ليبيا، مشيرة إلى أن من العواقب حدوث أزمة في إنتاج الطاقة الكهربائية وأيضًا مغادرة الشركاء الأجانب السوق الليبية والبحث عن بديل.

وقالت، في بيان الأربعاء، إن تلك الحوادث تؤدي إلى فقدان الثقة في ديمومة تزويد السوق العالمية بالنفط الليبي، ليبقى دون تسويق أو يقل الطلب عليه، واحتمالية فقدان المستوردين للنفط الليبي إلى غير رجعة لتخوفهم من عدم الاستقرار في الإمدادات، وعدم قدرتهم على الإيفاء بالعقود والاتفاقيات، واحتمالية العودة لإعلان (القوة القاهرة) وغير ذلك من إجراءات محتملة، ما يجعل الشركاء مضطرين للبحث عن بديل آخر غير ليبيا، وسيكون الأمر مزعجًا للدول المشاركة بالإنتاج مقابل حصص.

وأضافت الوزارة أن من المخاطر أيضًا «هدم مساعي الوزارة في إقرار أن ليبيا تشهد استقرارًا عريضًا في الإنتاج والأمن، وهذه المساعي التي تمثلت في اللقاءات الموسعة مع البعثات الدبلوماسية والخارجية من خلال منظمة (أوبك) وغيرها من المنظمات العالمية، وسيستحيل إقناع بعض الأطراف الدولية بخصوصية وضع ليبيا في هذا المجال، وعجز توفير الغاز والنفط الخام لبعض محطات توليد الكهرباء، ما يعني الرجوع للأزمات الخانقة من انقطاع الكهرباء وطرح الأحمال، وتعطل في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، كما أن إيقاف الإنتاج ثم إعادته مجددًا يتطلب جهدًا وتكلفة عالية تتحملها خزية الدولة، وذلك لأجل تنفيذ عمليات صيانة ومعالجة المشاكل الفنية لمعدات وآليات استخراج النفط وإنتاجه وتكريره».

ودعت كل الأطراف ذات العلاقة بهذا الشأن إلى التعقل وتحكيم العقل، وتحييد عمليات إنتاج وتصدير النفط والغاز عن أي مواضيع أو قضايا خاصة، أو أي خلافات، مشيرة إلى دعمها للحقوق العادلة ورفع الظلم والجور والتعسف، مشددة على أنه لا ينبغي استخدام النفط كورقة ضغط كونه قوت الليبيين، مطالبة جهاز حرس المنشآت النفطية بتأدية المهام المسندة إليه بشأن تأمين المواقع النفطية.

ويقع الحقل في حوض مرزق جنوب شرقي ليبيا، وتديره المؤسسة الوطنية للنفط عبر شركة أكاكوس مع شركة ريبسول الإسبانية وتوتال الفرنسية و(أو إم في) النمساوية وإكوينور النرويجية. وفي تموز/ يوليو، أوقف محتجون قبليون الإنتاج في حقول الشرارة والفيل و108 بسبب اختطاف وزير سابق للمالية.