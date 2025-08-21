ليبيا: مخاوف من تصعيد جديد في العاصمة طرابلس وسط جهود أمنية لاحتواء التوترات

طرابلس – «القدس العربي»: تتصاعد المخاوف من احتمالية اندلاع صراع مسلح جديد في العاصمة الليبية طرابلس وسط ترقب في الشارع المحلي، حيث لم تحرز أي تقدمات معلنة أو توافق بين أكبر الأجهزة المسلحة في طرابلس الردع والدبيبة الذي يصر على تفكيك جميع التشكيلات المسلحة في العاصمة.

وتتناقل وسائل الإعلام المحلية والمنصات أخباراً مفادها بإعطاء الدبيبة أوامر للهجوم على جهاز الردع، فيما تؤكد أخرى أن اجتماعات ما زالت تجرى تحت الطاولة لمحاولة الوصول لأرضية توافق حيث يسيطر الجهاز على أهم القواعد في العاصمة وهي قاعدة معيتيقة التي تضمن المطار الوحيد في العاصمة.

ووسط هذه المخاوف، بحثت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للشؤون السياسية في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، مع عدد من القيادات الأمنية العسكرية الأوضاع الراهنة في طرابلس. واستعرضت القيادات العسكرية التقدم المُحرَز من قبل لجنة الترتيبات الأمنية والعسكرية وجهود الوساطة الجارية الهادفة إلى ترسيخ السلام والاستقرار في العاصمة. وتركزت محادثات خوري مع نائب وزير الدفاع عبد السلام الزوبي، وآمر قوة الردع عبد الرؤوف كارة، وعضو لجنة الترتيبات الأمنية والعسكرية محمود بن رجب، المسار السياسي الذي تسيره البعثة، قبيل إحاطة تيتيه المرتقبة.

ودعت خوري الأطراف إلى الحوار لمعالجة القضايا العالقة والامتناع عن العنف، مجددة تأكيدها على دعم الجهود الليبية الرامية إلى إصلاح القطاع الأمني ومنع النزاعات.

تأتي هذه الاجتماعات أيضاً كجزء من التحضيرات المكثفة للإحاطة المرتقبة التي ستقدمها المبعوثة الأممية إلى ليبيا أمام مجلس الأمن الدولي، حيث من المتوقع أن تتضمن هذه الإحاطة تقييماً شاملاً للوضع في ليبيا والتطورات الأخيرة في المسار السياسي والأمني.

يكتسب توقيت هذه الاجتماعات أهمية خاصة في ظل التطورات الأمنية المتسارعة في العاصمة طرابلس والحاجة الملحة لتنسيق الجهود الأمنية بين مختلف القوى وضرورة تقديم تقييم دقيق لمجلس الأمن حول الأوضاع الميدانية وأهمية الحفاظ على الزخم السياسي في المرحلة الحالية.

وعلى صعيد التحركات الداخلية، عقد القائد الأعلى للجيش الليبي، محمد المنفي، الخميس، اجتماعاً في طرابلس مع رئيس الأركان العامة، فريق أول ركن محمد الحداد، لمتابعة نتائج أعمال لجنة الترتيبات الأمنية والعسكرية.

وتناول الاجتماع تنظيم عمل الوحدات والقطاعات العسكرية، وتعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة، بما يضمن الانضباط والاستعداد الكامل لمواجهة التحديات الأمنية في البلاد.

هذا وتُعد اللجنة أداة أساسية لتنفيذ خطط دمج أو إعادة هيكلة الوحدات المسلحة، وضبط انتشارها، وتوحيد الأجهزة العسكرية تحت قيادة مركزية، ونجاح هذه اللجنة يساهم في تقليل المخاطر الأمنية، ومنع اندلاع صراعات محلية، وتنظيم عمل الوحدات والقطاعات العسكرية يسهم في رفع كفاءة الأداء، تعزيز الانضباط، وضمان قدرة الجيش على الاستجابة لأي تهديدات داخلية أو حدودية. كما يمثل خطوة أساسية نحو إعادة الدولة الليبية السيطرة على أراضيها ومؤسساتها العسكرية.

وفي السياق، حذّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من خطورة الأوضاع الأمنية والسياسية في ليبيا، مشدداً على أن الاشتباكات الأخيرة في طرابلس والتصعيد المتكرر تكشف الحاجة الملحة إلى عملية سياسية شاملة تقود إلى انتخابات وطنية تنهي المرحلة الانتقالية.

وأكد غوتيريش، في تقريره المرفوع إلى مجلس الأمن، أن استمرار العنف يقوّض مسار الاستقرار والسلام، داعياً الأطراف الليبية إلى العدول عن اللجوء للقوة والانخراط في حوار جاد يفضي إلى توافق وطني وخريطة طريق محددة زمنياً.

وطالب غوتيريش القادة الليبيين بتجاوز المصالح الضيقة والعمل بمسؤولية، فيما دعا المجتمع الدولي إلى تنسيق جهوده للتمسك بمخرجات مؤتمرات برلين، بما يحقق تقدماً في المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية ويدعم حقوق الإنسان في ليبيا.

وفي الجانب الأمني، شدد الأمين العام على ضرورة التزام الجماعات المسلحة بالهدنة والانسحاب من المناطق المدنية، محذراً من الأعمال الاستفزازية التي قد تشعل فتيل الصراع من جديد، كما دعا اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) إلى تكثيف جهودها للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار وضمان انسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية.

وفي 12 أيار/ مايو الماضي، شهدت طرابلس اشتباكات مسلحة تركزت في منطقتي صلاح الدين وأبو سليم بالتزامن مع أنباء عن مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي عبد الغني الككلي على يد اللواء 444 العسكري التابع لحكومة الوحدة الوطنية وفق إعلام ليبي.

وتجددت الاشتباكات فجر يوم 13 أيار/ مايو بين مجموعات مسلحة في مناطق متفرقة من طرابلس إلا أن وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية أعلنت عقب ذلك «بدء تنفيذ وقف لإطلاق النار ونشر قوات نظامية محايدة في عدد من نقاط التماس بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة».

وفي 18 أيار/ مايو الماضي، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا أنها والمجلس الرئاسي الليبي شكّلا لجنة للهدنة.

بينما أصدر رئيس «الرئاسي» محمد المنفي في 5 حزيران/ يونيو قراراً بتشكيل لجنة للترتيبات الأمنية والعسكرية برئاسته تتولى «إعداد وتنفيذ خطة لإخلاء طرابلس من المظاهر المسلحة».