ليبيا: مستشار عقيلة صالح يؤكد رفض المشاركة في اجتماع باتيلي الخماسي ويصفه بالمعطل للحل السياسي

طرابلس – «القدس العربي»: يتجه الوضع السياسي في ليبيا نحو التعقيد والتأزم حيث تصطدم كل مبادرة لحل الأزمة بالخلافات بين الفرقاء السياسيين ويكتب لها الفشل قبل حتى أن تنطلق، ما يصاعد المخاوف بترجيح لغة السلاح مجدداً نظراً لفشل الحوارات والتفاهمات.

مبادرة المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي، التي أعلن عنها قبل أيام، فشلت هي الأخرى في جمع أطراف الصراع، حيث قابلت اعتراضات وعقبات عدة قبل حتى أن تنطلق، أبرزها رفض مجلس النواب وتعنته في التعاطي مع الحلول والمبادرات وإصراره على تمرير القوانين الانتخابية، فضلاً عن عدم تخليه عن مسألة تغيير الحكومة.

المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي، في تصريحات صحافية جديدة، أعلن مجدداً رفض المجلس لدعوة الاجتماع الذي دعت إليه البعثة الأممية، معتبرًا أنه يُعطل الحل السياسي ويخالف ما اتفق عليه رئيس المجلس عقيلة صالح والمبعوث الأممي عبد الله باتيلي.

وأشار المريمي إلى أن الدبيبة لم يعد مُحورًا في حسابات المجلس الرامية لحل الأزمة، مُعلنًا رفض دعوته للاجتماع المخصص لمناقشة الانتخابات، وأوضح أن القوانين الانتخابية تشير إلى ضرورة انتخاب رئيس ومجلس جديدين للبلاد، مؤكدًا أن مجلس النواب لم يتدخل في صياغة تلك القوانين.

وأكد أن تصريحات عقيلة صالح، سواء مع باتيلي أو مجلس الدولة، تركز على أهمية تشكيل حكومة توافقية. وفيما يخص اختيار رئيس الحكومة الجديد، أوضح أنه يجب أن يحصل على دعم من 20 نائبًا في مجلس النواب و10 أعضاء من مجلس الدولة، قبل تقديم ملفه للتصويت في مجلس النواب.

وتقضي المبادرة التي أعلن عنها المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي، بجمع أطراف الصراع الليبيين الخمسة، وهم رئيسا مجلسي “النواب” عقيلة صالح و”الدولة” محمد تكالة، وحفتر، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، والمجلس الرئاسي؛ لتمثيل المناطق الثلاث الرئيسية في ليبيا، لكنه نبه إلى أن مساعيه تواجه الكثير من المقاومة.

وفي جلسة عقدها مجلس النواب، الثلاثاء، رفض رئيس المجلس عقيلة صالح مشاركة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في مبادرة الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي بشأن اجتماع الأطراف السياسية الرئيسية لحل القضايا الخلافية حول الانتخابات، وطالب بضرورة تحديد جدول أعمال للمبادرة الأممية، ورأى أن هذا الجدول لا بد أن ينصب على تشكيل حكومة مصغرة مهامها محددة، وتحصل على تزكية من مجلسي النواب والدولة، وتعطى الثقة من البرلمان.

وتصدرت مبادرة باتيلي ومواقف النواب والدولة والدبيبة أحاديث السياسيين والصحافيين، حيث رأى عضو مجلس النواب صالح افحيمة بأن اللجنة رفيعة المستوى التي اقترحها المبعوث الأممي عبد الله باتيلي ينبغي أن تنحصر بين مجلسي النواب والدولة، باعتبارهما الفرقاء السياسيين منذ بداية الأزمة. وإذا أريد إقحام حكومة الدبيبة فيجب أن يكون الأمر مُنصفاً بإقحام حكومة حماد أيضًا، حتى تكون هناك وجهة نظر في إقحام الدبيبة في هذه الحوارات.

وأضاف في تصريحات صحافية، أن مجلس النواب صوت وأخذ قراره بأنه لن يُشارك ما لم يتم إقحام حكومة حماد، وعقيلة سيُشارك بشكل مستقل في اللجنة الخماسية التي أعلن عنها باتيلي.

في المقابل، يرى صلاح البكوش، مستشار مجلس الدولة السابق، أن “الأطراف الخمسة التي دعاها عبد الله باتيلي المبعوث الأممي للاجتماع، لا تريد الانتخابات، وفُرص نجاح الاجتماع تعتمد على خروج قوانين انتخابية عادلة لا يمكن النكوص عنها، وتشكيل حكومة أخرى لا تدين بالولاء لأي طرف”.

وحول هذا الموضوع، يهاجم عضو مجلس النواب سالم قنيدي، رئيس المجلس عقيلة صالح متهماً إياه بالتسبب في إفشال مخرجات لجنة 6+6 بإدخاله تعديلات عليها، وأضاف أنه حذر عقيلة خلال جلسة إصدار القوانين من التغيير فيها، لكنه تحجج بأنها تعديلات بسيطة، وفق قوله.

ويقول عضو مجلس الدولة أحمد لنقي، إن امتناع المبعوث الأممي عبد الله باتيلي عن توجيه دعوة للحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد إلى اجتماع 5+1 لا معنى له، لأنه يدرك ويعي أن الحل مرهون باتفاق القوى العسكرية شرقاً وغرباً، والحوار الذي دعا إليه محكوم بالفشل في ظل تمسك الأطراف بآرائها.

وكان الدبيبة قد أعلن، مساء الثلاثاء، الاستجابة لدعوة باتيلي للمشاركة في اجتماع الأطراف السياسية الرئيسية لحل القضايا الخلافية حول الانتخابات. وتابع الدبيبة، في كلمة مسجلة نشرتها منصة حكومتنا عبر صفحتها على فيسبوك: “مستعدون للمشاركة ودعم أي جهود جادة لإنجاح الانتخابات”.