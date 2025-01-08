ليبيا: مطالبات بمحاكمة الدبيبة والمنقوش مع استمرار الجدل حول لقائها مع وزير الخارجية الإسرائيلي

طرابلس – «القدس العربي»: يتصاعد يوماً بعد آخر الجدل الذي أثارته تصريحات وزيرة الخارجية الموقوفة عن العمل في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، حول لقائها وزير الخارجية الإسرائيلي السابق إيلي كوهين، حيث وإضافة إلى الغضب الذي أثارته في الشارع الليبي، تصاعدت الدعاوى بمحاكمتها ومحاكمة الدبيبة على خلفية التعاون مع أنظمة الكيان الصهيوني.

وعلى إثر ذلك، طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، النائب العام بمحاكمة الدبيبة ونجلاء المنقوش وكافة المتورطين في تنسيق اللقاء مع إيلي كوهين.

واستنكر في بيان له، تورط حكومة طرابلس في هذه الجريمة التي تعتبر خيانة وتفريطًا في المقدسات، وجريمة يعاقب عليها القانون الليبي، ولا يمكن تبريرها.

وطالب رئيس المجلس الأعلى للدولة النائب العام باتخاذ إجراءات قانونية عاجلة وفورية، لتحريك الدعوى ضد نجلاء المنقوش، وأي شخصية أخرى متورطة في عقد لقاءات مع إسرائيل.

وفي السياق، نفى وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد عون، صحة ما صرحت به وزيرة الخارجية الموقوفة عن العمل نجلاء المنقوش، بشأن مناقشتها لملف الطاقة مع الكيان الإسرائيلي، و”المحافظة على الموارد الليبية النفطية والمائية بالإضافة إلى الطاقة”.

وأكد عون أنه “لا توجد أي علاقة تربط ليبيا بالكيان الإسرائيلي في أي مجال من مجالات الطاقة، ولا حتى أي حدود بحرية مشتركة”.

وأشار إلى أن “ليبيا انسحبت من منتدى غاز شرق المتوسط منذ انضمام الكيان للمنتدى، رغم عضويتها المبكرة فيه”. وأضاف أن وزارة النفط طالبت بسحب تصريح رئيس مؤسسة النفط فرحات بن قدارة، الذي أعرب فيه عن ترحيبه بعودة ليبيا للمنتدى، مشدداً على أن هذا الموقف لا يعكس السياسة الرسمية للوزارة أو الحكومة.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الجدل حول علاقات ليبيا الإقليمية، مؤكدة رفض البلاد لأي تطبيع أو تعاون مع إسرائيل في مجال الطاقة أو غيره.

وفي السياق، طالب “حراك 17 فبراير” السياسي في مدينة مصراته، التي يتحدر منها الدبيبة، في بيان، الأربعاء، النائب العام بالتحقيق مع جميع المتورطين في التنظيم للقاء المنقوش مع كوهين، بمن فيهم الدبيبة، وبكشف أسمائهم لضمان محاسبتهم. ودعا الحراك كافة القوى الوطنية إلى ضرورة “تشكيل حكومة جديدة تعبر عن إرادة الليبيين وتجري انتخابات رئاسية وبرلمانية”.

وطالب التجمع الوطني للأحزاب الليبية بمحاسبة كل من رتب ونسق اللقاء الذي جمع وزيرة الخارجية السابقة في حكومة الوحدة نجلاء المنقوش بوزير الكيان الصهيوني، وذلك وفقاً للقانون الليبي الذي يجرم مثل هذه اللقاءات.

وقال في بيان عقب التصريحات القوية للمنقوش في علاقة بلقائها بوزير إسرائيلي، إنه “يقف صفاً واحداً مع الشعب الليبي الذي خرج يوم الأمس في مظاهرات رفضاً للقاء المشبوه ويطالب بالتغيير وتشكيل حكومة وطنية موحدة ومن ثم إجراء الانتخابات”.

وأضاف أنه يدعم “تشكيل حكومة جديدة تضم جميع الأطراف الليبية لا إقصاء فيها، وتتمتع بسلطات قوية تمكنها من تحقيق الاستقرار والسيطرة الكاملة على كافة الأراضي الليبية، لأن استمرار العمل بحكومات منقسمة وغير شرعية يعيق تقدم ليبيا نحو الاستقرار والسلام والتنمية.”

ويضيف عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، أن “اعتراف نجلاء المنقوش بأن الدبيبة هو من أوعز لها بلقاء وزير خارجية الكيان الصهيوني، وسمت شخصيات بعينها نسقت للقاء، ولم تسم شخصيات أخرى، يجعل لزامًا على مجلس النواب التدخل”.

وقال في مداخلة عبر تلفزيون المسار: “تحدثت مع رئيس مجلس النواب بضرورة مخاطبة النائب العام للتحقيق مع الدبيبة فيما صرحت به المنقوش، لأنه من رتب هذا اللقاء”.

وتابع أن “إيقاف الدبيبة عن العمل أمر ضروري لحين انتهاء تحقيقات النائب العام، بحق تصريحات المنقوش”.

ولفت إلى أن “صمت المنقوش لأكثر من سنة على ما حدث كان وفقًا لصفقة مع الدبيبة، ولكن يبدو أن هذه الصفقة فشلت لسبب لا نعلمه، ولا نعلم الصفقة بينهما مالية فقط أم مالية وسياسية”، وفق قوله.

وختم موضحًا أن “المنقوش لم تذكر كل المعلومات، بل كشفت عن جزء يسير فقط حول ما حدث مع الكيان الصهيـوني، لكي تضغط على الدبيبة لهدف مادي أو سياسي، لإرجاعها لسابق عملها”. بحسب كلامه.

وقبل يومين، شهدت عدة مدن ومناطق احتجاجات على خلفية تصريحات وزيرة الخارجية الموقوفة وأضرم المحتجون النار في إطارات السيارات في عدد من الشوارع، منددين بأي محاولات للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، ومؤكدين التمسك بالقضية الفلسطينية.

واحتج المتظاهرون على عدم تبرير الحكومة بأي شكل من الأشكال ما جاء في تصريحات المنقوش، معتبرين ذلك بداية للتطبيع مع الكيان، وفق تعبيرهم.

كما طالب المتظاهرون مكتب النائب العام بإظهار نتائج التحقيقات مع الوزيرة المقالة وإلى أين وصلت، معتبرين أن ما يحدث من إبادة جماعية في حق الفلسطينيين يمس الليبيين بشكل عام.

وخلال اللقاء الذي آثار جدلاً، كشفت وزيرة الخارجية الموقوفة، نجلاء المنقوش، في أول ظهور إعلامي عبر بودكاست “أثير” على منصة الجزيرة، تفاصيل اللقاء الذي جمعها بوزير خارجية الاحتلال السابق إيلي كوهين، في إيطاليا.

وأوضحت أن اللقاء تم بتنسيق بين حكومة الوحدة الوطنية وحكومة دولة الاحتلال، وأنها سافرت للقاء كوهين بناء على طلب من حكومتها لمناقشة قضايا تهم أمن واستقرار ليبيا، خاصة فيما يتعلق بالمياه الإقليمية في البحر الأبيض المتوسط، حسب تعبيرها.

وأكدت أن اللقاء كان سرياً لأغراض أمنية واستراتيجية تخص موارد ليبيا، وأنها لم تكن طرفاً في ترتيب أجندة الاجتماع، بل كانت مكلفة بإيصال رسالة محددة من الحكومة.