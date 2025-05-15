ليبيا: مظاهرات ليلية غاضبة بعد اشتباكات دامية والرئاسي يصدر قراراً بتجميد كافة قرارات حكومة الدبيبة

طرابلس – «القدس العربي»: شهدت العاصمة الليبية، طرابلس، مساء الأربعاء، تظاهرات حاشدة أمام مبنى رئاسة الوزراء، وبميدان الشهداء، وبمنطقة أبو سليم، حيث تجمع مئات من المواطنين للمطالبة بإقالة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة.

وأظهر مشهد تداوله ناشطون إحراق المتظاهرين لآليات عسكرية أمام مقر جهاز دعم الاستقرار الذي قتل رئيسه قبل يومين وسيطرتهم على المقر، فيما أظهرت مشاهد أخرى انسحاب القوات الأمنية من محيطه.

وفي قرار وصف بالجريء، أصدر المجلس الرئاسي قراراً يؤكد في مادته الأولى وقف إطلاق النار بشكل شامل في جميع المناطق، مع إلزام جميع الوحدات العسكرية بالعودة الفورية إلى مقراتها دون أي قيد أو شرط.

وكلف الرئاسي في القرار، رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي بمهمة مراقبة وتقييم الأوضاع، والإبلاغ عن أية خروقات قد تحدث، وتحديد المسؤوليات المترتبة على ذلك.

كما قرر المجلس تجميد كافة قرارات حكومة الوحدة الوطنية التي تحمل طابعاً عسكرياً أو أمنياً، أو تلك المتعلقة بإعادة هيكلة المؤسسات الأمنية أو تكليف أشخاص بمهام عسكرية أو أمنية، وذلك ضمن حدود الاختصاصات الانتقالية للحكومة.

وبحسب قرار الرئاسي؛ تشكل لجنة لتقصي الحقائق برئاسة رئيس الأركان العامة، تتولى مهمة تقصي الأحداث التي بدأت اعتباراً من يوم الإثنين وما نتج عنها من أضرار لحقت بالممتلكات العامة والخاصة.

وكانت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية قد أعلنت عن رعايتها لاتفاق وقف إطلاق النار وإدخال قوات لفض النزاع والوقوف على نقاط التماس.

وتصاعد الغضب بين سكان العاصمة طرابلس ضد اشتباكات اليومين الماضيين، التي اندلعت في أحياء عدة وخلّفت أضراراً في الأرواح والممتلكات والمنشآت العامة.

وأعلنت مكونات بلدية سوق الجمعة رفضهم لما سموه بـ «العدوان الظالم» على طرابلس، مؤكدين وقوفهم ودعمهم لقوة الردع والمساندين لها. وأضاف البيان أن تصرفات الحكومة «غير المسؤولة» خرقت السلم الاجتماعي، وأسقطت شرعية وجودها في السلطة، مطالباً بإسقاط الحكومة التي لم يعد لديها أي مبرر للاستمرار في تسيير أمور الدولة، بحسب وصف البيان.

كما صدرت بيانات متفرقة من منطقتي الزاوية وصرمان، حملت رسائل واضحة ورفضاً تاماً للاقتتال، ودعوات عاجلة لوقف نهائي لإطلاق النار، حقناً للدماء وحفاظاً على ما تبقّى من استقرار.

بدورها، استنكرت بلدية جنزور أحداث طرابلس، معربة عن تضامنها مع سكان البلدية المتضررين، داعية الجهات المعنية لفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المتورطين في زعزعة الأمن والاستقرار، مطالبة كافة الأطراف بتحكيم لغة العقل وتغليب مصلحة الوطن فوق أي اعتبار.

كما أدان مجلس حكماء وأعيان طرابلس المركز بشدة ما وصفه بـ»الحرب العبثية» في شوارع طرابلس. وحمل الحكماء والأعيان المجلس الرئاسي ورئاسة الحكومة ورئاسة الأركان وجميع الأطراف المتصارعة مسؤولية حماية أرواح المدنيين وممتلكاتهم، مشددين على سحب جميع التشكيلات المسلحة تحت أي مسمى خارج طرابلس.

وطالب أعيان طرابلس عميد البلدية والمجلس البلدي باتخاذ موقف حازم وواضح في رفض الحرب وإخراج التشكيلات المسلحة من وسط العاصمة، وفق قولهم.

في المقابل، أكد عدد من أهالي وثوار مصراتة دعمهم لحكومة الوحدة الوطنية، ودعوا إلى إنهاء جميع المراحل الانتقالية عبر مسار ديمقراطي واضح.

وقال الأهالي، في بيان لهم، إن أي تغيير في السلطة لا يكون إلا عبر انتخابات حرّة ونزيهة، تُحترم فيها إرادة الشعب، معربين عن رفضهم لما سموها محاولات استفزاز الدولة.

دولياً، أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد بوقوع إصابات في صفوف المدنيين والدمار الكبير الذي لحق بالبنية التحتية، مؤكداً دعمه للهدنة وما تلاها من تخفيف حدة التوتر في طرابلس، مشدداً على ضرورة الحفاظ على الهدنة وانخراط جميع الأطراف المعنية – دون تأخير – في حوار حقيقي لحل جميع الخلافات العالقة.

بدوره، أعرب أمين جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن بالغ القلق إزاء الاشتباكات التي شهدتها طرابلس خلال اليومين الماضيين، وجدد أبو الغيط دعوته لكافة الأطراف الفاعلة في ليبيا إلى وقف التصعيد وتغليب المسؤولية الوطنية والاحتكام إلى الحوار.

فيما أعربت سفارات فرنسا وبريطانيا وأمريكا وإيطاليا وألمانيا عن قلقها العميق إزاء أعمال العنف الأخيرة في طرابلس، وحثت على استعادة الهدوء فوراً بما يخدم مصالح جميع الليبيين، داعية السلطات إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المدنيين.

من جهتها، أكدت السفارة الكندية مشاطرتها بيان بعثة الأمم المتحدة، داعية إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في جميع المناطق وعدم تعريض حياة المدنيين للخطر.

كما أعربت السفارة النمساوية عن إدانتنا لأعمال العنف في طرابلس ولتحركات القوات العسكرية في مناطق أخرى من البلاد، محذرة من أن تعريض حياة السكان للخطر قد يُشكل جرائم بموجب القانون الدولي.

بدورها، قالت الخارجية التركية إنها تتابع عن كثب التصعيد الحاصل في العاصمة الليبية طرابلس والمناطق المجاورة لها، داعية جميع الأطراف إلى التوصل دون تأخير إلى وقف كامل ودائم لإطلاق النار والحوار لحل الخلافات.

كما أكدت الخارجية التركية استعداد أنقرة لأداء دورها من أجل التوصّل إلى حل دائم ومستدام في طرابلس.

كما دعت وزارة الخارجية المصرية كافة الأطراف الليبية إلى إعلاء المصالح الوطنية وإنهاء حالة التصعيد القائمة، والاحتكام لصوت العقل حفاظاً على مقدرات الدولة الليبية.

وطالبت السفارة المصرية مواطنيها في ليبيا بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر والتزام منازلهم لحين تتضح الأوضاع وعودة الهدوء والاستقرار.