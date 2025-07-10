ليبيا: مع استمرار التحركات العسكرية في العاصمة ومحيطها تحذيرات أممية من استخدام القوة مجدداً ودعوات للانخراط في الحوار

طرابلس ـ «القدس العربي»: تتجدد التحذيرات من انفجار جديد في الأوضاع بالعاصمة الليبية طرابلس، بعد أقل من شهرين على التهدئة بعد الاشتباكات الدامية التي أعقبت مقتل رئيس جهاز الدعم والاستقرار عبد الغني الككلي. التحذيرات تزامنت مع كشف النائب العام عن الخسائر في الأرواح والممتلكات التي تسببت بها هذه الاشتباكات، في وقت يتصاعد فيه الاحتقان بين رئاسة حكومة الوحدة الوطنية وبقية التشكيلات المسلحة حول القضاء على كافة التشكيلات المسلحة بالعاصمة طرابلس، واستبدالها بقوات نظامية تابعة للجيش والشرطة؛ حيث أبدى رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة انزعاجه في تصريحات كثيرة من سيطرة التشكيلات المسلحة على أماكن حساسة بالدولة وعلى رأسها مطار معيتيقة الدولي، وهو المنطلق الوحيد للرحلات الجوية من العاصمة.

كما يتداول ناشطون بشكل يومي، مشاهد لتحشيدات وتحركات عسكرية غامضة بالعاصمة طرابلس ومحيطها، حيث تتحرك آليات عسكرية في مناطق التماس ما ينذر بانفجار قريب في الأوضاع لحل هذه الأزمة بين رئيس الحكومة وتلك التشكيلات.

وفي هذا السياق، حثت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جميع الأطراف على الامتناع عن استخدام القوة، لا سيما في المناطق المكتظة بالسكان، وتجنب أي تصرفات أو خطابات سياسية قد تُؤدي إلى التصعيد أو تتسبب في اندلاع اشتباكات جديدة، وذلك في ظل تواتر التقارير حول استمرار التحشيدات العسكرية في العاصمة طرابلس ومحيطها.

وذكَّرت البعثة في بيان، الأطراف السياسية والأمنية كافة بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي بحماية أرواح المدنيين وممتلكاتهم، وأكدت أن من يرتكب اعتداءات ضد المدنيين سيكون عرضة للمحاسبة، كما أكده بيان مجلس الأمن الصادر في 17 أيار/مايو 2025م.

ونوهت البعثة إلى أنها تواصل جهودها الرامية إلى تهدئة الأوضاع، ودعت جميع الأطراف إلى الانخراط بحسن نية في هذا المسار. كما حثت البعثة على التنفيذ العاجل للترتيبات الأمنية التي وضعتها لجنتا الهدنة والترتيبات الأمنية والعسكرية، والتي تواصل البعثة دعمهما، وأكدت أنه يجب على القوات التي تم نشرها مؤخرًا في طرابلس أن تنسحب دون تأخير.

واختتمت البعثة الأممية بيانها بالتأكيد أن الحوار وليس العنف هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في طرابلس وفي عموم ليبيا.

وفي الوقت نفسه، كشف مكتب النائب العام عن آخر مستجدات التحقيقات المتعلقة بالوقائع والحوادث التي رافقت الاشتباكات المسلحة والمظاهرات التي شهدتها مدينة طرابلس خلال هذا العام.

وجاء في التقرير أن النيابة العامة تلقت عشرين شكوى مباشرة تتعلق بالإصابات والسرقات التي تعرض لها السكان والأفراد، بالإضافة إلى تسجيل 558 محضر جمع استدلال تم إحالتها من قبل جهات إنفاذ القانون في نطاق اختصاص مديرية أمن طرابلس. كما استمعت النيابة إلى شهادة 146 شاهدًا من مختلف الأطراف ذات الصلة بالأحداث، واتخذت إجراءات احترازية شملت توقيف ستة أشخاص احتياطياً، إلى جانب إصدار 58 أمر قبض بحق آخرين يشتبه في تورطهم بالقضايا ذات الصلة.

وبخصوص الخسائر البشرية، أشار التقرير إلى وقوع خمس حالات وفاة داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل بسبب الظروف المرتبطة بالاحتراب، إضافة إلى تسجيل خمس عشرة حالة وفاة بين المدنيين (باستثناء العسكريين) كما نجم عن الحوادث عشرون إصابة بين المدنيين.

وعلى الصعيد المادي، وثق التقرير سرقة 336 مركبة آلية خلال الفترة المذكورة، كما فر 461 نزيلاً من مؤسسات الإصلاح والتأهيل، ما يعكس تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار.

ولم تقتصر الأضرار على الأفراد فقط، إذ تضررت خمس وثلاثون مؤسسة عامة، وتعرض مائتان وأحد عشر منزلاً لأضرار مادية متفاوتة، إضافة إلى أضرار لحقت بخمسة وسبعين مشروعاً مختلفاً. كذلك، تعرضت ستمائة وأربعون مركبة آلية لأضرار مباشرة بسبب الاشتباكات والمظاهرات.

وتداول ناشطون مقاطع فيديو توثق اشتباكاً بين عناصر من جهاز الأمن العام التابع لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، وعناصر لواء 444 قتال التابع لوزارة الدفاع، في جزيرة قصر بن غشير جنوب العاصمة طرابلس، استخدموا فيها الأسلحة الخفيفة دون تسجيل إصابات أو خسائر بصفوف المدنيين.

وقبل أيام، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، أن الحكومة ماضية بكل قوة في خطتها الأمنية لاستعادة سيادة الدولة، مؤكدا أن “وقت استرجاع الدولة قد حان”، وأنها لن تتراجع عن بسط سيطرتها الكاملة على كافة المرافق الحيوية من مطارات وموانئ وسجون.

ولفت الدبيبة إلى أنه على الرغم من أن المجموعات المسلحة دافعت عن طرابلس في السابق، إلا أنها “تغولت وبدأت ترى الدولة صغيرة أمامها”، وبلغت أنشطتها إلى حد الانقلاب على الدولة عبر استباحة الدماء والأموال، واتخاذ قرارات منفردة مثل استيراد الأسلحة، وامتلاكها قوة عسكرية تفوق أحيانا ما تملكه الدولة نفسها، بحسب قوله.

وشدد الدبيبة على أن النائب العام أصدر نحو 125 أمر قبض بحق متهمين يحتمون في قاعدة معيتيقة، مشدداً على أن المجرمين يجب أن يخضعوا للسلطة القضائية، وأن نتائج التحقيق هي التي ستحدد براءتهم من عدمها، مع احتفاظ الحكومة بحقها في إيقاف أي متهم عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.

ووضع الدبيبة 4 شروط واضحة لمنع اندلاع الحرب، منها ضرورة تسليم جميع المطلوبين للنائب العام، وإخضاع مطار معيتيقة بشكل كامل لسلطة وزارة المواصلات، وتسليم كافة السجون للأجهزة النظامية، وحل المليشيات بشكل نهائي.

وشدد رئيس الوزراء على أن من يعارض هذه الشروط لن يضمن ما سيحدث له، مؤكداً في الوقت ذاته أن باب العودة مفتوح لمن يريد الامتثال لأجهزة الدولة.

وحول العلاقة مع المجلس الرئاسي، أكد الد بيبة وجود اتفاق بين الحكومة والمجلس لمواجهة أي مجرم، لكنه أبدى تفاجؤه من قرار الرئاسي بتسمية رئيس جديد لجهاز دعم الاستقرار، مشيراً إلى أن القرار سيخضع لمرحلة مراجعة وتفاهم بين الطرفين.