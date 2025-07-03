ليبيا: مقتل أحد عناصر الشرطة بهجوم مسلح في مدينة صرمان واستئناف التحقيقات

طرابلس – «القدس العربي»: استمرارا للأحداث الأمنية المتتالية التي تعيشها مدن الغرب الليبي، أدان المجلس البلدي بمدينة صرمان بشدة، في بيان له الأربعاء، هجوما مسلحا وصفه بـ «الجبان» تعرضت له مقرات أمنية في المدينة، مما أسفر عن مقتل أحد عناصر الشرطة.

وحسب البيان، فإن مجموعة مسلحة «خارجة عن القانون» هاجمت في ساعات الصباح الأولى مقر مكتب الأمن الداخلي ومقر مبنى مباحث الجوازات بالمدينة.

ووفق البيان، أدى الهجوم إلى مقتل مساعد ضابط عاطف عياد التومي، أحد أبناء مدينة صرمان والتابع لجهاز مباحث الجوازات، والذي كان مكلفا بحراسة أحد المقرات الأمنية المستهدفة.

كما أدان المجلس في بيانه حادثة أخرى تمثلت في إحراق سيارة تابعة لجهاز الاستخبارات أمام مقر المجلس البلدي الواقع على الطريق الساحلي.

وفي تصريح منفصل أكد عميد بلدية صرمان، عبدالمجيد بونتيشة، أن التحقيقات ما تزال جارية مع المتورطين في الهجوم الذي استهدف مكتب الأمن الداخلي ومبنى مباحث الجوازات بالمدينة، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

واستنكر المجلس البلدي بشدة مقتل أحد أفراد الشرطة المكلّفين بالحراسة خلال الهجوم المسلح الذي وقع فجر الأربعاء، كما أدان المجلس حرق سيارة تابعة لجهاز الاستخبارات أمام مقر المجلس البلدي الواقع على الطريق الساحلي.

وشهدت المدينة في الساعات الأولى من صباح الأربعاء احتجاجات متفرقة، بالتزامن مع إغلاق بوابة الصمود في مدينة الزاوية.

وأكدت البلدية رفضها القاطع لأي ممارسات خارجة عن القانون، داعية جميع الأطراف إلى التهدئة وضبط النفس، حفاظًا على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي سياق منفصل، أعلنت مديرية أمن صرمان ليل الإثنين – الثلاثاء خطف مجهولين الناشط عبدالمنعم المريمي نجل شقيق المواطن الليبي المحتجز في الولايات المتحدة أبوعجيلة المريمي، نافية وجوده داخل أي جهة أمنية تابعة لها.

وعثرت دورية تابعة لمركز شرطة صرمان المدينة، بالتعاون مع وحدة البحث الجنائي، على سيارة المريمي مركونة على الطريق العام بالمدينة وداخلها بنتيه الصغيرتين وهما بحالة جيدة، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

واتخذت المديرية الإجراءات القانونية اللازمة، كما أخطرت النيابة العامة بالواقعة، وسلمت الصغيرتين إلى ذويهما، مؤكدة استمرار التحقيق في القضية.

ونشرت المديرية مقطع فيديو لشقيق المخطوف نورالدين المريمي الذي وجه الشكر إليها على إعادة بنتي شقيقه.

وطالب نورالدين النائب العام المستشار الصديق الصور بفتح تحقيق في الواقعة وإعادة شقيقه والتوصل إلى هوية الخاطفين.

ومؤخراً شارك المريمي صورا له خلال حضوره تظاهرات أخيرة في العاصمة طرابلس، التي طالبت برحيل حكومة الوحدة الوطنية.

وسبق وتحدث عبدالمنعم المريمي للإعلام بشأن ملف عمه أبوعجيلة المحتجز في أمريكا، المتهم بصنع القنبلة التي استخدمت في تفجير طائرة «بانام» الأمريكية فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية في العام 1988، مما تسبب في مقتل 270 شخصاً، حيث قرر القضاء هناك تأجيل قضيته.

وعرفت مدن الغرب الليبي ، في الآونة الأخيرة، هجمات نسبت لمجموعات مسلحة «خارجة عن القانون» ، ما دفع بالمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية إلى التحرك لوضع حد لهذا الوضع لاسيما في العاصمة طرابلس .

وأعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ، في هذا الصدد، أن وزارة الداخلية تستعد فعليا لاستلام كامل مهام تأمين العاصمة وكافة المواقع الحيوية، تنفيذا لخطة الترتيبات الأمنية والعسكرية التي يشرف عليها المجلس الرئاسي، والتي تقضي بانسحاب شامل للتشكيلات المسلحة إلى معسكراتها، وإنهاء أي مظاهر أمنية خارج مؤسسات الدولة.

وقبيل شهر قتل 8 أشخاص وأصيب أكثر من 10 آخرين في اشتباكات مسلحة بين ميليشيات في منطقة الدبابشة بمدينة صبراتة غرب ليبيا في أول أيام عيد الأضحى.

وتحولت شوارع المدينة إلى ساحات حرب تستخدم فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، ما أدى لإلغاء صلاتي العيد والجمعة في المناطق القريبة من الاشتباكات بينما تصاعد الصراع العسكري خلال الساعات الماضية، حسب ما أكده مصدر ليبي لليوم السابع.

وعندها، كلف رئيس حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، عبد الحميد الدبيبة، آمر منطقة الساحل الغربي العسكرية، بفتح تحقيق فوري حول الاشتباكات المسلحة التي شهدتها مدينة صبراتة خلال الساعات الماضية.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية في بيان صحفي، أن هذا التكليف يأتي في إطار متابعة التطورات الأمنية في المدينة، واستنادا إلى تعليمات سابقة صدرت والتي قضت بتكليف القيادات العسكرية في المنطقة بالتدخل الميداني العاجل لاحتواء الموقف وفض الاشتباك، وذلك بهدف ضمان استقرار الأوضاع الأمنية وحماية المدنيين.

في المقابل، شهدت العاصمة طرابلس وعدد من المدن الأخرى احتجاجات شعبية غاضبة ضد سطوة التشكيلات المسلحة، مطالبة بضرورة تفكيكها واستعادة سيادة الدولة وبناء مؤسسات أمنية موحدة.