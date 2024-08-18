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ليبيا.. مقتل 6 أشخاص في انفجار أثناء تنظيف مقر عسكري- (فيديو)

منذ ساعتين

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تاجوراء: قتل 6 أشخاص، الأحد، في انفجار وقع أثناء عملية تنظيف مقر عسكري في مدينة تاجوراء شرق العاصمة الليبية طرابلس.

وفقا لتقارير نشرتها وسائل إعلام ليبية، وقع الانفجار أثناء نقل الألغام الموجودة في كتيبة “الشهيدة صبرية” إلى مكان آخر.

وبحسب وسائل الإعلام فقد أدى الانفجار إلى مقتل 6 أشخاص، بينهم مواطنان ليبيان والبقية عمّال أفارقة.

وأفادت الوسائل أن السلطات المحلية كانت تنوي تحويل المقر إلى حديقة للأطفال.

(الأناضول)

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