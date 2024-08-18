ليبيا.. مقتل 6 أشخاص في انفجار أثناء تنظيف مقر عسكري- (فيديو)

تاجوراء: قتل 6 أشخاص، الأحد، في انفجار وقع أثناء عملية تنظيف مقر عسكري في مدينة تاجوراء شرق العاصمة الليبية طرابلس.

وفقا لتقارير نشرتها وسائل إعلام ليبية، وقع الانفجار أثناء نقل الألغام الموجودة في كتيبة “الشهيدة صبرية” إلى مكان آخر.

وبحسب وسائل الإعلام فقد أدى الانفجار إلى مقتل 6 أشخاص، بينهم مواطنان ليبيان والبقية عمّال أفارقة.

وأفادت الوسائل أن السلطات المحلية كانت تنوي تحويل المقر إلى حديقة للأطفال.

راح ضحيته 4 عمال أفارقة وليبيين اثنين.. دوي انفجار وتصاعد أعمدة دخان من من معسكر "الشهيدة صبرية" في تاجوراء الليبية. ماذا حدث؟ pic.twitter.com/wyr8JS5BQD — blinx (@BlinxNow) August 18, 2024

(الأناضول)