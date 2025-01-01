ليبيا: هجوم مباغت لقوات حفتر على معسكر لـ«المجلس الرئاسي» في أوباري الجنوبية يهدد بعودة المعارك 

طرابلس – «القدس العربي»: أعلنت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر سيطرتها فجر الثلاثاء، على معسكر “تيندي” الخاضع لسيطرة آمر منطقة سبها العسكرية، “علي كنة” والتابع للمجلس الرئاسي في مدينة أوباري جنوب غرب ليبيا.

ووفق مصادر إعلامية موالية لحفتر فقد تمت السيطرة على المعسكر بعد اقتحام مفاجئ، تمكنت من خلاله السيطرة على المقرّ بالكامل ومصادرة جميع العتاد الموجود بالمعسكر دون حدوث أي اشتباك بين الجانبين.

وقالت قوات حفتر إن الهجوم المباغت على معسكر “تيندي” التابع للمجلس الرئاسي، بسبب عدم التزام قواته بالمشاركة في اتفاق حفظ الأمن بمدينة أوباري وعقب رصد محاولات لزعزعة استقرار الجنوب وإثارة الفوضى حسب تعبير الميليشيات.

ويعتبر القائد العسكري، علي كنة، من الضباط البارزين الذين عملوا في الجيش في عهد معمر القذافي، قبل تعيينه آمرًا للمنطقة العسكرية في سبها بقرار من المجلس الرئاسي عام 2019، ويعد أهم الشخصيات العسكرية في منطقة الجنوب، ويحظى بدعم من مختلف القبائل، سواء التي تدين بالولاء إلى النظام السابق أو من قبيلة الطوارق التي ينتمي إليها كنة.

ويأتي هذا الهجوم بعد أسبوع من اشتباكات شهدتها مدينة سرت بين اللواء 128، بقيادة حسن الزادمة، والكتيبة 77 الموالية لصدام حفتر، بقيادة “محمد المزوغي” الأمر الذي أثار قلقل المتابعين للشأن الليبي من انهيار وقف إطلاق النار، وعودة العنف المسلّح إلى ليبيا، خاصة في ظلّ تعثّر العملية السياسية وتعطلّ الحوار بين الأطراف الرئيسية التي تقود البلاد.

وتزامن ذلك مع بيان نشره عدد من النواب ومنصات موالية لحفتر طالب خلاله مجلس الأمن والجامعة العربية والاتحاد الإفريقي، بدعم تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار ومنع خرقه، قبل أن يجري سحبه من منصاتهم ونفيه لاحقاً.

وجاء في البيان المسحوب أن 53 نائباً تقدموا برسالة لعقيلة صالح تحذر من خطورة وتصاعد التهديد والوعيد من قبل من وصفهم بالخصوم السياسيين.

وقبل أيام، أثار ظهور اللواء الليبي المتقاعد، خليفة حفتر، لأول مرة في ذكرى يوم الاستقلال في ليبيا وتوجيه التهم بالفشل للحكومات وللمبادرات المطروحة مزيداً من الأسئلة عن أهدافه من هذا الظهور والهجوم، ودلالة استخدامه لغة التهديد وكذلك حالة الخوف التي بدا عليها.

وأكد حفتر خلال خطاب ألقاه لأول مرة في هذه الذكرى أن “جميع المساعي والمبادرات السالفة والحالية فاشلة واستهلكت جهداً مضنياً ووقتاً ثميناً لبناء دولة نرى أن الواقع يشهد فشلها، والحل الحقيقي الآن هو تكاتف الجهود المحلية والدولية على حد سواء للعمل على مشروع جاد يتجنب تكرار التجارب الفاشلة السابقة، ونحن على استعداد لدعم هذا المشروع وتبنيه”.

وأشار إلى أن “قواته تراقب المتغيرات الخطيرة التي تجتاح المنطقة، وأنها على درجة عالية من اليقظة والجاهزية لحماية مكتسباتنا ومقدراتنا والحفاظ على ما تحقق من أمن واستقرار”، وفق قوله.

وكرر حفتر هجومه على الأطراف الليبية وحتى على ذكرى الاستقلال بقوله: “نتساءل اليوم كيف لنا أن نحتفل بالاستقلال في دولة تصدعت أركانها وأساساتها وتحولت إلى حقل تجارب فاشلة وصراع من أجل السلطة، وما يحدث اليوم يعرض كل المكاسب والمنجزات التي تحققت خلال سنوات إلى خطر كبير”، حسب خطابه.

وفي آب/ أغسطس الماضي، دعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إلى وقف التصعيد العسكري وتجنب المزيد من التوترات، وأصدرت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بياناً مشتركاً دعت فيه إلى أقصى درجات ضبط النفس بعد تحركات لقوات موالية للواء المتقاعد خليفة حفتر جنوب غربي البلاد الواقع تحت سيطرة حكومة طرابلس المعترف بها دولياً.

وطالبت البعثة الأممية في بيان جميع الأطراف بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب أي عمل عسكري استفزازي يمكن أن يعرض الاستقرار الهش في ليبيا وأمن سكانها للخطر.

وشددت الدول الخمس، في بيانها بشأن التحركات العسكرية المستمرة في جنوب غرب ليبيا، على أنه في سياق العملية السياسية التي لا تزال معطلة، فإن مثل هذه التحركات تشكل خطراً للتصعيد والاشتباكات العنيفة التي يمكن أن تعرض للخطر اتفاق وقف إطلاق النار المبرم عام 2020.

وعندها أعلنت هيئة الأركان العامة لقوات حكومة الوحدة الوطنية المتمركزة في العاصمة طرابلس، الخميس، أنها وضعت وحداتها في حالة تأهب وأمرتها بالاستعداد لصد أي هجوم محتمل.

وذكرت وسائل إعلام محلية ومحللون أن الهدف المحتمل لتحرك القوات الموالية لحفتر هو السيطرة على مدينة غدامس الحدودية الحيوية التي تضم مطاراً دولياً ومنفذاً برياً يربطها بالجزائر.

وتخضع غدامس، الواقعة على بعد 650 كيلومتراً جنوب غرب العاصمة، حالياً لسيطرة حكومة طرابلس.

في المقابل، أعلنت قوات برية بقيادة صدام حفتر النجل الأصغر لخليفة حفتر، تنفيذ عملية واسعة بهدف تأمين الحدود الجنوبية للبلاد.

يأتي هذا الخطاب بعد أيام قليلة من طرح المبعوثة الأممية بالإنابة، ستيفاني خوري، لمبادرة جديدة لحل الأزمة الليبية ممثلة في تشكيل لجنة استشارية لحل الخلافات العالقة والقوانين الانتخابية وتشكيل حكومة جديدة.