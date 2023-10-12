منوعات | أبيض و أسود

ليبيا: هزة أرضية خفيفة شعر بها سكان العاصمة طرابلس

منذ 39 دقيقة

حجم الخط
0

طرابلس: شعر سكان العاصمة الليبية طرابلس بهزة أرضية بسيطة عند الساعة 03:32 مساء اليوم الخميس.
وأكدت مؤسسة رؤيا لعلوم الفضاء وتطبيقاته عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وقوع الهزة، وشعور سكان طرابلس بها، مشيرة إلى أنها في صدد البحث عن تفاصيل أكثر من خلال خرائط مراكز رصد الزلازل الدولية.
من جهتها نقلت قناة فبراير عن المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء تأكيده وقوع هزة أرضية بالمنطقة الغربية.
ووفق شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، شعر السكان بالهزة في كل أرجاء طرابلس، ابتداء من منطقة سوق الجمعة إلى الشرق، وجنزور غربا، والسواني إلى الجنوب، فيما لا تزال تفاصيل الهزة وقوتها مجهولة في ظل عدم وجود تصريحات رسمية من مركز الأرصاد.
(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

خلاف بين شقيق العريس وشقيق العروس يحوّل عرساً في طرابلس اللبنانية إلى مأتم- (فيديو)
20 - أغسطس - 2023
مظاهر احتفالية في العاصمة الليبية ابتهاجا بانتهاء الاشتباكات
17 - أغسطس - 2023
مجموعة مسلحة ليبية تغلق خط نقل الوقود من مصفاة الزاوية إلى طرابلس
30 - مايو - 2023
هيئة البحث والتعرف على المفقودين تعلن اكتشاف مقبرة جماعية جديدة غرب طرابلس الليبية
18 - ديسمبر - 2022

اشترك في قائمتنا البريدية