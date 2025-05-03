ليبيا والولايات المتحدة تبحثان تعزيز التعاون العسكري والأمني

واشنطن: بحثت ليبيا والولايات المتحدة، السبت، تعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين، لا سيما في مجالات التدريب ومكافحة الإرهاب.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد السلام زوبي إلى مقر وزارة الدفاع الأمريكية “بنتاغون” في واشنطن، وفق منصة “حكومتنا” التابعة لحكومة الوحدة.

وقالت المنصة إن وزارة الدفاع الأمريكية استقبلت اليوم، “عبد السلام زوبي في أول زيارة رسمية لمسؤول من وزارة الدفاع الليبية إلى البنتاغون منذ أكثر من عقد”.

وأضافت أن زوبي “عقد سلسلة اجتماعات رفيعة المستوى مع عدد من كبار المسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية من بينهم نائب مساعد وزير الدفاع ومدير شؤون إفريقيا في مكتب وزير الدفاع ديفيد كيت، ومديرة شؤون الشرق الأوسط وإفريقيا في هيئة الأركان المشتركة اللواء بحري إيرين أوسبورن”.

وأردفت: “شارك في الاجتماعات كل من ملحق الدفاع الأمريكي لدى ليبيا المقدم إيثن إروين، والمقدم سبينسر بروبست من مكتب شؤون شمال إفريقيا في وزارة الدفاع، والمقدم توماس كلارك من هيئة الأركان المشتركة”.

وتناولت المحادثات “سبل تعزيز التعاون العسكري والأمني بين ليبيا والولايات المتحدة، لا سيما في مجالات التدريب وبناء القدرات ومكافحة الإرهاب، بما ينسجم مع تطلعات ليبيا لإعادة بناء مؤسساتها الدفاعية وفق معايير مهنية حديثة”، وفق المصدر نفسه.

وأشارت المنصة إلى أن زوبي “سيشارك ضمن زيارته إلى الولايات المتحدة (لم تحدد مدتها) في فعاليات أسبوع العمليات الخاصة 2025، الذي تستضيفه مدينة تامبا بولاية فلوريدا خلال الفترة من 5 إلى 8 مايو/ أيار الجاري بمشاركة واسعة من ممثلي وزارات الدفاع وقادة القوات الخاصة من مختلف دول العالم”.

وتتصارع في ليبيا حكومتان، إحداهما معترف بها دوليا، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها العاصمة طرابلس (غرب)، وتدير منها غرب البلاد كاملا.

أما الحكومة الأخرى فعيّنها مجلس النواب مطلع 2022، ويترأسها حاليا أسامة حماد، ومقرها بنغازي (شرق)، وتدير منها شرق البلاد كاملا ومعظم مدن الجنوب.

ويأمل الليبيون أن تؤدي انتخابات رئاسية وبرلمانية طال انتظارها منذ سنوات إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969 ـ 2011).

(الأناضول)