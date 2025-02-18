ليبيا: وسط جمود سياسي… لقاء تشاوري منتظر في القاهرة بين مجلسي النواب والدولة

طرابلس – «القدس العربي»: يعقد أعضاء بمجلسي النواب والأعلى في ليبيا، لقاء تشاورياً في القاهرة خلال الفترة من 22 إلى 25 شباط/فبراير الجاري بناء على دعوة من البرلمان المصري، وفق ما أفادت النائبة ربيعة أبوراس في تصريح صحافي.

وسبق أن تلقى رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، دعوة من نظيره المصري حنفي جبالي، بشأن هذا اللقاء الذي جاء انطلاقاً من حرص مصر على تحقيق الاستقرار السياسي والأمني لليبيا، معتبراً أن استقرار ليبيا جزء لا يتجزأ من استقرار مصر وفق نص رسالة جبالي.

وأرجع رئيس النواب المصري، وفق نص الرسالة، هذه الدعوة إلى ما تشهده الساحة الليبية والإقليمية من تطورات، بالإضافة إلى تعزيز أواصر التعاون البرلماني بين المجلسين، معبراً عن ثقته في أن زيارة وفد مجلس النواب ستعطي دفعة إضافية للعلاقات بين البلدين وترسيخ للشراكة لما فيه مصلحة وخير الشعبيين الليبي والمصري.

وفي تموز/يوليو الماضي، اتفق أعضاء بمجلسي «النواب» و»الأعلى للدولة» خلال اجتماعهم في العاصمة المصرية، على تشكيل حكومة موحدة جديدة بالبلاد، ودعوة البرلمان لفتح باب الترشح لرئاستها، وهي المخرجات التي لم تجد طريقها للتنفيذ حتى اللحظة.

وفي السياق، رحب عضو مجلس النواب جلال الشويهدي، بدعوة مجلس النواب المصري للقاء بين أعضاء مجلسي النواب والدولة. وقال في تصريحات صحافية إنه من المهم أن يكون اللقاء ليبياً – ليبياً.

وتابع: «سيجري النقاش بين أعضاء المجلسين في جميع الملفات المستجدة في الوضع الليبي». وختم عضو مجلس النواب أن اللقاء الذي سيعقد السبت المقبل سيكون تكملة للقاءات سابقة بين المجلسين.

ويرى متابعون أن نجاح هذه المبادرة يبقى مرهوناً بمدى استعداد الأطراف الليبية لتقديم تنازلات متبادلة من أجل تحقيق الاستقرار، بينما يقول آخرون إن مشاركة المجلس الأعلى للدولة في الاجتماع ستكون اختباراً حقيقياً لقدرة الفرقاء الليبيين على تجاوز خلافاتهم من أجل المصلحة الوطنية، كما ستؤكّد مدى جدية الطرفين في التوصّل الى حلول توافقية.

وتأتي هذه الدعوة في خطوة تعكس حرص مصر على خلق بيئة مناسبة لمناقشة القضايا العالقة، في ظل التطورات المتسارعة في ليبيا المتعلقة بتوحيد مؤسسات الدولة وآليات إجراء الانتخابات القادمة.

وحسب تقارير إعلامية محلية، أشارت الدعوة إلى أن هذا الاجتماع يأتي استكمالاً لمسيرة التعاون المشترك، وانطلاقاً من حرص مصر على تحقيق الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا، وتأكيداً على أهمية مجلس النواب خلال المرحلة الراهنة، فيما يرى مراقبون أنها تعكس رؤية أعمق لتعزيز الحوار الليبي – الليبي، وخلق بيئة مناسبة للوصول إلى تفاهمات جوهرية حول المرحلة المقبلة.

ولطالما مثلت القاهرة أحد أبرز الفاعلين في الملف الليبي، ليس فقط لدورها السياسي، بل أيضاً لاعتبارها أحد الحاضنين الرئيسيين لأي توافق قد يفضي إلى إنهاء الانقسام السياسي في البلاد منذ سنوات.

وكان أحمد المهدوي، عضو المكتب الاستشاري بوزارة الخارجية في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد، قد أكد في تصريح سابق أن «مصر حريصة على أن تكون ليبيا في حالة استقرار»، لافتاً إلى أن «القاهرة التي لا تريد توتراً على حدودها الغربية، تحاول أن تحفظ أمنها القومي وأن تساعد في دعم أو تقريب وجهات النظر».

وبالتوازي مع المسار السياسي، استضافت مصر في 11 شباط /فبراير الجاري اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 بحضور عشرة أعضاء من المؤسسة العسكرية في غرب ليبيا وشرقها، حيث تركزت مناقشاتها في تثبيت وقف إطلاق النار، وإخراج القوات والمرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية، بالإضافة إلى توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية.

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أكد في وقت سابق على أهمية تهيئة المناخ الملائم للحوار بين الأطراف الليبية، ودعم الجهود الأممية الرامية إلى تحقيق التوافق الوطني، مشدداً على ضرورة احترام سيادة البلد ووحدة أراضيه والعمل على إخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.

كما دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في كانون الأول/ديسمبر، لمبادرة سياسية متعددة المسارات تتضمن تشكيل لجنة استشارية تضم خبراء وشخصيات ليبية من مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية، بهدف تقديم مقترحات لحل القضايا العالقة وتمهيد الطريق لإجراء الانتخابات، كما تسعى إلى تجاوز الجمود السياسي وتعزيز الاستقرار في البلاد.