ليبيا: وفاة طفل وإصابة أشخاص آخرين في اشتباكات في مدينة الزاوية غرب البلاد

طرابلس – «القدس العربي»: يعود التوتر الأمني ليسيطر على مناطق قريبة من العاصمة طرابلس مرة أخرى وهذه المرة مجدداً مع مدينة الزاوية التي شهدت اشتباكات مسلحة بين خارجين عن القانون في منطقة الفاسي بين جزيرتي البورقيز والركينة في المدينة الواقعة غرب البلاد. وأكدت مصادر محلية في تصريحات لـ “القدس العربي” وفاة الطفل محمد ناجي الغويل مُتأثراً بإصابته، جراء رصاصة طائشة، إثر الاشتباكات التي شهدتها المدينة.

وأصيب الغويل برصاصتين في الرأس والقدم خلال وجوده في محل إقامته، وجرى نقله إلى مستشفى وإدخاله غرفة العناية الفائقة.

ووقعت اشتباكات بين مجموعة تدعى “الكابوات” التابعة لعثمان اللهب آمر الكتيبة 103 المعروفة بـ”كتيبة السلعة” وعناصر من “المدادحة”، حسب إعلام محلي.

وأسفرت عن إصابة 3 شباب آخرين، وتدمير عدد من السيارات وقطع عدد من أسلاك الكهرباء في المنطقة.

وإثر اندلاع الاشتباكات دعا ما يُعرف بـحراك تصحيح المسار في الزاوية الكبرى، المنطقة العسكرية الساحل الغربي إلى التدخل كطرف محايد من أجل إنهاء التوتر الأمني في المدينة.

ووصف الحراك، في منشور عبر صفحته على فيسبوك، ما يحدث بـالمهزلة، بعدما بدأت الأوضاع الأمنية تهدأ في المدينة، منتقداً موقف الحكومة وشيوخ القبائل إزاء ما يحدث.

وقبل ذلك طالب جهاز الإسعاف والطوارئ، في منشور عبر صفحته على فيسبوك، مرتادي الطريق الساحلي في الزاوية بضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب توتر الوضع الأمني في المنطقة.

وتقوض هذه الخروقات الأمنية فرص نجاح التسويات والمبادرات الطامحة لإيصال ليبيا إلى بر الأمان والمتمثل في انتخابات حرة ونزيهة.

وفي الثاني من آذار/ مارس، أفادت مصادر محلية بمدينة الزاوية بسقوط قتيل وإصابة آخر بعد تعرضهما لإطلاق النار في منطقة الحرشة.

وأضافت المصادر أن مسلحين قاموا بإغلاق الطريق الساحلي في الاتجاهين على خلفية الحادثة، مشيراً إلى أنه جرى في الوقت نفسه استهداف محطة توزيع وقود غير رسمية في منطقة الحرشة ما تسبب في تصاعد النيران منها.

وأفاد مركز طب الطوارئ والدعم فرع المنطقة الغربية بحدوث اشتباكات بالطريق الساحلي الزاوية من كوبري بئر الغنم شرقاً حتى الإشارة الضوئية الحرشة غرباً.

ودعا المركز في بيان مقتضب على صفحته بفيسبوك، جميع المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مناطق الاشتباكات قدر الإمكان، وطالبهم بالاتصال به في حالة حدوث أي طارئ وأضرار أو لعمليات الإخلاء.

ودائماً ما تشهد مدينة الزاوية اشتباكات متكررّة، حيث شهدت في شباط/ فبراير، مواجهات مماثلة بين قوات “أبوراس” وقوات “القصب”، وهما من أكبر القوات المسيطرة على المدينة والمتمركزة داخلها. وعلى غرار الزاوية وفي سياق الحديث عن الأحداث الأمنية في الغرب الليبي أعلنت السلطات الأمنية بالعاصمة الليبية طرابلس في شباط/ فبراير، العثور على 10 أشخاص مقتولين داخل منزل في منطقة أبوسليم، في ظروف غامضة، من بينهم عناصر تابعة لجهاز دعم الاستقرار، وهو مؤسسة أمنية تأسست بموجب قرار من المجلس الرئاسي.

وقالت مديرية أمن طرابلس، في بيان، إن هوية الجهة المنفذة للجريمة لا تزال مجهولة والأسباب غامضة، لكنها أشارت إلى إمكانية تورط مجموعة مسلّحة، موضحة أن القتلى تعرضوا للرمي بالرصاص وأصيبوا بأعيرة نارية.

وقبل أيام اندلعت اشتباكات عنيفة في معبر رأس جدير الحدودي بين ليبيا وتونس أدت إلى إغلاق المعبر أمام حركة عبور المسافرين حتى يومنا هذا، حيث وثقت لقطات مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي سيارة محترقة في رأس جدير وأصوات إطلاق نار وأشخاصاً يركضون.

كما وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي أعلنت وكالة الأنباء الليبية (وال) وقوع اشتباكات مسلحة (بين الكتيبة 111 وجهاز الدعم والاستقرار)، في مدينة غريان بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، إذ نشرت الوكالة مقطع فيديو يظهر نيراناً مشتعلة وأدخنة تتصاعد من مواقع الاشتباكات.