ليبيون يحتجون على ضربة جوية أمريكية في جنوب البلاد

منذ 15 دقيقة
ليبيون يحتجون على ضربة جوية أمريكية في جنوب البلاد

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بنغازي (ليبيا)  قال شهود إن عشرات الليبيين تظاهروا، الثلاثاء، احتجاجا على ضربة جوية أمريكية على من يشتبه بأنهم أعضاء بتنظيم القاعدة في الصحراء الواقعة بجنوب غرب البلاد قائلين إن الضربة استهدفت مدنيين.

وقالت قيادة القوات الأمريكية في أفريقيا، الخميس، إنها قتلت 11 من أفراد تنظيم القاعدة المتشدد قرب بلدة العوينات في ثالث ضربة من نوعها منذ مارس/آذار ضد تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، وهو فرع القاعدة في شمال أفريقيا.

وقالت قيادة القوات الأمريكية في أفريقيا في بيانها، الأسبوع الماضي، إن الضربة التي وقعت على مقربة من الحدود الجزائرية أدت إلى تدمير ثلاث مركبات. وأضافت وقتها أن تقديراتها تشير إلى أن الضربة لم “تسقط قتلى أو جرحى بين المدنيين”.

ونظم أعضاء من قبيلة الطوارق العرقية التي تعيش في المنطقة احتجاجا، الثلاثاء، وطالبوا الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقرا لها بالتحقيق في الضربة الجوية.

وقال شهود ومشاركون إن المحتجين، وبينهم نساء وأطفال رفعوا لافتات تقول إن قيادة القوات الأمريكية في أفريقيا هاجمت مدنيين وأنها “تقتل أبناءنا”.

ووجد متشددون يرتبطون بالقاعدة وتنظيم (الدولة) ملاذا في الصحراء الواسعة بجنوب ليبيا في وقت يواجه فيه البلد صعوبة في استعادة الاستقرار بعد سبع سنوات من الانتفاضة التي أطاحت بمعمر القذافي.

(رويترز)

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