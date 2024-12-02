ليتشي يجبر يوفنتوس على التعادل في الدوري الإيطالي

إيطاليا: اكتفى يوفنتوس بالتعادل 1-1 مع مضيفه ليتشي بعدما سجل أنتي ريبيتش هدفا في اللحظات الأخيرة ليلغي هدف أندريا كامبياسو الذي منح التقدم للفريق الزائر في مباراة مثيرة بدوري الدرجة الأولى الإيطالي يوم الأحد.

ويحتل يوفنتوس المركز السادس في الدوري برصيد 26 نقطة، بينما يتصدر نابولي الترتيب برصيد 32 نقطة. ويقبع ليتشي في المركز 16 برصيد 13 نقطة.

وافتتح يوفنتوس التسجيل في الدقيقة 68 عندما أطلق كامبياسو تسديدة من مدى بعيد غيّرت اتجاهها بعدما حاول المدافع كيالوندا غاسبار إبعادها لتستقر في شباك الحارس فلاديميرو فالكوني.

وبعد ذلك ضغط ليتشي، المدعوم من جماهيره المتحمسة، ونجح في إدراك التعادل في الوقت بدل الضائع للمباراة بعدما أفلت ريبيتش من الرقابة واستقبل تمريرة منخفضة ووضعها بسهولة في الشباك.

كان الشوط الأول مليئا بالفرص الضائعة للفريق الزائر. وحصل كيفرين تورام على فرصة خطيرة في وقت مبكر عندما أفلت من الرقابة ليستقبل تمريرة عرضية أمام المرمى لكن الكرة اصطدمت بقدمه وتحولت لخارج الملعب.

وكاد فرانشيسكو كونسيساو أن يسجل هدف التقدم ليوفنتوس بتسديدة قوية بعد هجمة مرتدة، لكن تسديدته ارتطمت بالقائم البعيد.

وظن تيموثي ويا أنه سجل هدفا ليوفنتوس بعد نصف ساعة من اللعب، لكن الهدف لم يحتسب بداعي التسلل في بداية الهجمة لينتهي الشوط الأول دون أهداف.

وكان الشوط الثاني متكافئا حتى سجل كامبياسو، لتزداد خطورة كلا الفريقين، وتصدى الحارس فالكوني لتسديدة من تون كوبمينرس.

ومع احتساب الوقت بدل الضائع للمباراة، ضغط ليتشي بقوة وتمكن ريبيتش من التسجيل في اللحظات الأخيرة ليشتعل حماس الجماهير.

(رويترز)