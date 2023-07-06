ليتوانيا تتعهد بأن تقدّم قمة حلف شمال الاطلسي المقبلة “الكثير” لأوكرانيا

فيلنيوس: توقع رئيس ليتوانيا غيتاناس ناوسيدا الذي تستضيف بلاده قمة حلف شمال الاطلسي الأسبوع المقبل أن يكون هذا الاجتماع مرضيا لأوكرانيا التي لتلقي دعوة صريحة للانضمام إلى الحلف.

وقال ناوسيدا لوكالة فرانس برس الثلاثاء “لدي شعور بأننا سنجد صيغا لن تخيّب آمال الأوكرانيين وستعكس أكثر مما اعتدنا قوله”.

وأضاف أن نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي تقاتل بلاده القوات الروسية “قد لا يحصل على كل ما يتوقعه في أكثر خططه طموحا، لكنه بالتأكيد سيحصل على الكثير”.

وكان زيلينسكي قد حذر الاسبوع الماضي من أنه يريد “إشارة واضحة ومفهومة جدا” خلال القمة بأن أوكرانيا يمكن أن تصبح عضوا في الحلف بعد الحرب، ملمحا إلى إمكان إلغاء زيارة فيلنيوس من جدول أعماله في حال لم تتحقق هذه التوقعات.

وتقدمت أوكرانيا العام الماضي بطلب للحصول على عضوية عاجلة في حلف شمال الأطلسي بعد سبعة أشهر من شن روسيا غزوها.

وأكد ناوسيدا أن ليتوانيا والعديد من الدول الأخرى تدفع من أجل إرسال إشارة أقوى لأوكرانيا في إعلان القمة، مضيفا “آمل أن ينتهي الأمر بطريقة مقبولة للطرفين”.

ولفت إلى أن القمة ستتخذ قرارات لإنشاء مجلس يضم حلف شمال الأطلسي وأوكرانيا، وستقدم الدول الأعضاء في الحلف ضمانات أمنية لكييف، بما في ذلك مساعدات اقتصادية وعسكرية.

كما أعرب عن أمله في أن يحضر زيلينسكي القمة.

وكانت ليتوانيا تسعى في البداية إلى التوصل لاتفاق حول المقررات الختامية قبل القمة، ولا يزال ناوسيدا يأمل بامكان تحقيق ذلك بسبب تحفظاته بشأن “قرارات اللحظة الأخيرة”.

وقال “بعض الأفراد يفضلون الإبقاء على حالة التشويق حتى اللحظة الأخيرة”، مضيفا “من الأفضل تجنب قرارات اللحظة الأخيرة”.

(أ ف ب)