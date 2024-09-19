سياسة | دولي

“ل.آي.جي نيكس ون” تفوز بطلبية أنظمة صاروخية من العراق بقيمة 2.8 مليار دولار

20 - سبتمبر - 2024

من موقع شركة ليج نكس 1 الكورية الجنوبية

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سول:  قالت شركة إل.آي.جي نيكس ون الكورية الجنوبية إنها فازت بطلبية بقيمة 3.71 تريليون وون (2.8 مليار دولار) من العراق لتصدير أنظمة دفاع صاروخي سطح-جو متوسطة المدى.

ولم تقدم شركة الصناعات الدفاعية أي تفاصيل أخرى عن العقد في ملف تنظيمي، وعزت ذلك لأسباب تتعلق بالسرية.

وتأتي هذه الأنباء بعد فوز إل.آي.جي نيكس ون بصفقة بقيمة 3.2 مليار دولار لتصدير 10 بطاريات لأنظمة الصواريخ، المسماة إم-سام 2 أو تشيونجونج 2 للسعودية، وفقا لما ذكرته وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية في فبراير/ شباط.

وعززت سول صادراتها الدفاعية العالمية، وذلك بعد أن فتح غزو روسيا لأوكرانيا الباب أمام توقيع عقود واسعة النطاق من أوروبا والشرق الأوسط وآسيا.

وتسعى كوريا الجنوبية إلى أن تصبح رابع أكبر مصدر للأسلحة في العالم بحلول عام 2027.

(رويترز)

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  1. يقول ابو آدم:
    سبتمبر 20, 2024 الساعة 12:39 ص

    درس انفجارات لبنان يجب أن نفهمها جيدا ان كل المشتريات ممكن تنفجر يوما في مستودعاتنا او في مكاتبنا

    رد
    1. يقول Dieu est eternel:
      سبتمبر 21, 2024 الساعة 12:05 م

      فعلا لا تقةبالغرب

  2. يقول تاريخ حروب الغرب وأتباعهم:
    سبتمبر 20, 2024 الساعة 3:59 ص

    اشتر وكدِّس! وانتظر تفعيلا معاديا يتحكم على هواه!

    رد

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