“ليرة” أول سيارة مصنّعة في لبنان تسير على الطاقة الشمسية

بيروت- “القدس العربي”:

السيارة “ليرة” هي أول سيارة تُصنع في لبنان وتعمل على الكهرباء والطاقة الشمسية وتتميز بمواصفات عديدة من تصميم المهندس الميكانيكي هشام الحسامي الذي قام بهذه المبادرة فردياً في خطوة منه لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات وبداية حل للأزمة الاقتصادية المستفحلة.

وقد تمّ إطلاق هذه السيارة برعاية وحضور وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، في ساحة اللعازارية أمام مبنى وزارة الاقتصاد والتجارة في وسط بيروت في حضور حشد من الشخصيات الرسمية والاجتماعية والاقتصادية.

وأشاد الوزير سلام بالمهندس الحسامي الذي صمم سيارة “ليرة”، واصفاً اياه بأنه “مثال فعلي للابتكار والإبداع في لبنان”، وأعلن “أننا نطلق اليوم سيارة ليرة، وهي حلم تحوّل إلى حقيقة، في بلدٍ متدهور على جميع الأصعدة”، وحيّا “إرادة الحسامي الصلبة، التي من خلالها استطاع تصنيع هذه السيارة من دون أي مساعدة، رغم التحديات والصعوبات كافة”.

أما أكثر ما يميز سيارة “ليرة” التي صمّمها الحسامي في مصنع صغير ومتواضع في منطقة بشامون بمحافظة جبل لبنان، أنها تعمل بالكامل على الطاقة الشمسية، وتشحن نفسها تلقائيا طالما أنها تسير على الطريق والطقس مشمس، وهي مزودة كذلك ببطاريات تسمح بإعادة شحنها من أي محطة كهربائية أو أي مصدر كهرباء.

ويبدأ سعر سيارة “ليرة” اعتباراً من 3500 دولار، وصولاً إلى 15 ألف دولار وذلك وفقا لمواصفات السيارة وحجم البطاريات، لأن هناك بطاريات يمكن وضعها للسيارة بـ200 أمبير تجعلها تسير 200 كلم، وقد تكون بطارية بـ400 أمبير تسمح لها بالسير 400 كلم.

أما المواد المستعملة في تصنيع هذه السيارة، فقسم منها لبناني الصنع، وقسم آخر منها مستورد من الخارج.