ليروي ساني ينتظر بدء مفاوضات تجديد عقده مع بايرن ميونخ

برلين: قال ليروي ساني، جناح فريق بايرن ميونخ، إنه يتوقع بدء مشاورات مع إدارة النادي بشأن تمديد تعاقده قريبا.

وقال ساني في تصريحات لمجلة كيكر الألمانية، اليوم الإثنين: “لا أفكر في الأمر كثيرا، فأنا موجود بالفترة الحالية في النادي، وستكون هناك مشاورات مكثفة مع المسؤولين خلال الأسابيع القليلة المقبلة”.

ومن المحتمل أن تلعب هوية المدير الفني الجديد الذي سيتولى مهمة بايرن ميونخ خلفا للمدرب الحالي، دورا كبيرا في مسار المفاوضات بين اللاعب وإدارة النادي.

وقال ساني عن توخيل: “أنا معجب للغاية بأسلوبه المباشر في التعامل معه.. كل لاعب يعرف تماما موقفه ومصيره، وبالتأكيد توماس توخيل من أفضل المدربين في العالم”.

وتقرر أن ينفصل بايرن ميونخ عن مدربه الحالي توماس توخيل بنهاية الموسم الجاري، ولم تعلن إدارة النادي بعد عن بديله.

ووفقا لتقارير عديدة فإن يوليان ناغلسمان هو المرشح الأبرز لتولي المسؤولية.

(د ب أ)