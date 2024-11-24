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ليستر سيتي الإنكليزي يعلن إقالة مدربه ستيف كوبر لسوء النتائج

24 - نوفمبر - 2024

المدرب ستيف كوبر

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لندن: أعلن ليستر سيتي المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم الأحد إقالة مدربه ستيف كوبر لسوء نتائج الفريق الذي يبتعد بفارق بعد نقطتين فقط عن منطقة الهبوط.

وبعدما خسر على ملعبه 2-1 أمام تشيلسي، يحتل ليستر المركز 16 بعشر نقاط بعد 12 مباراة.

وقال النادي في بيان “انفصل ليستر سيتي عن ستيف كوبر، الذي يترك منصبه مدربا للفريق الأول على الفور. ورحل عن النادي أيضا آلان تيت مساعد المدرب والمحلل ستيف راندز”.

وأضاف ليستر أن بن داوسون وداني ألكوك وأندي هيوز، الذين كانوا ضمن الطاقم التدريبي لكوبر، سيشرفون على قيادة الفريق لحين التعاقد مع مدرب جديد.

وكوبر ثاني مدرب بالدوري الإنكليزي الممتاز يقال هذا الموسم بعد رحيل إريك تن هاغ عن مانشستر يونايتد.

(رويترز)

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