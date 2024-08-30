ليستر سيتي يضم المغربي الواعد بلال الخنوس

إسطنبول: أعلن نادي ليستر سيتي الإنكليزي، الخميس، تعاقده رسميا مع لاعب الوسط الدولي المغربي بلال الخنوس لمدة 4 سنوات حتى 2028 قادما من صفوف جينك البلجيكي، وذلك قبل ساعات قليلة من غلق باب الانتقالات الصيفية.

وقال النادي الإنكليزي عبر موقعه بالإنترنت: “توصل نادي ليستر سيتي إلى اتفاق مع نادي جينك البلجيكي بشأن انتقال لاعب الوسط المهاجم بلال الخنوس، بشرط الحصول على ترخيص الدوري الإنكليزي الممتاز والموافقة الدولية”.

وتابع: “سيرتدي اللاعب البالغ من العمر 20 عاما القميص رقم 11، ووقّع الدولي المغربي الموهوب عقدا مدته أربع سنوات مع ليستر سيتي وسينضم إلى زملائه الجدد قبل مباراة يوم السبت ضد أستون فيلا”.

وبدأ الخنوس مسيرته مع أندرلخت قبل أن ينتقل إلى نادي جينك البلجيكي في عام 2019، حيث خاض أول مباراة احترافية له ضد ميشيلين في مايو/ أيار 2022.

وأدى أداء المهاجم في الدوري البلجيكي إلى حصوله على مكان في تشكيلة المغرب لكأس العالم 2022 في قطر، ثم خاض مباراته الدولية الأولى في مباراة تحديد المركز الثالث بين أسود الأطلس وكرواتيا.

وشارك اللاعب الواعد في 51 مباراة مع جينك في جميع المسابقات الموسم الماضي، وعزز سمعته كواحد من المواهب الأكثر إثارة في الدوري البلجيكي الممتاز.

وعلى الصعيد الدولي، مثّل الخنوس بلجيكا حتى مستوى تحت 18 سنة، لكنه مثّل المغرب منذ ذلك الحين في 14 مباراة دولية مع منتخب أسود الأطلس.

وساعد اللاعب منتخب بلاده على الفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما العام الماضي، وإحراز برونزية كرة القدم في أولمبياد باريس 2024.

(الأناضول)