ليس راؤول.. ريال مدريد يغلق ملف خليفة أنشيلوتي

لندن- “القدس العربي”:

على النقيض مما كان يتردد في الأسابيع القليلة الماضية عن إمكانية تجديد عقد المدرب كارلو أنشيلوتي مع ريال مدريد إلى ما بعد 2024، أكدت مصادر صحافية مقربة من مكاتب “سانتياغو بيرنابيو”، أن الرئيس فلورنتينو بيريز ومجلسه المعاون، لا يخططون للإبقاء على الميستر كارليتو لفترة أخرى، بعد الاستقرار على خليفته المحتمل الموسم المقبل.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “ماركا”، فإن إدارة النادي الملكي، تبحث منذ فترة ليست بالقصيرة عن المدرب الجديد الذي سيتولى الدفة الفنية في فترة ما بعد انتهاء ولاية أنشيلوتي الثانية، وفي الأخير وقع الاختيار على أيقونة وسط الملعب السابق تشابي ألونسو، عكس ما كان يتم الترويج له في المحيط الإعلامي الأبيض، عن تجهيز الأسطورة راؤول غونزاليس لخلافة المدرب الإيطالي، لا سيما بعد تطوره على المستوى التدريبي مع فريق الكاستيا.

وأرجع المصدر، سبب وقوع اختيار القرش الأبيض الكبير ومعاونيه على الدولي الإسباني السابق، لعمله المميز مع فريقه الحالي ليفركوزن، الذي يقدم معه مستويات تندرج تحت مسمى “خيالية” بالنسبة لعشاق الفريق، والأهم النتائج المميزة، التي جعلته يتقاسم صدارة الدوري الألماني مع بطل العقد الماضي بايرن ميونخ بعد مرور 5 جولات، كمكافأة على مجهوده الكبير منذ تسلمه القيادة الفنية في أكتوبر/ تشرين الماضي، محققا الفوز في 23 مباراة مقابل 11 تعادل و10 هزائم في 44 مباراة.

وفي الختام، أوضحت الصحيفة أن تشابي يملك تقريبا كل المقومات والمواصفات التي تبحث عنها إدارة الريال في المدرب المطلوب في فترة ما بعد القيدوم أنشيلوتي، بما في ذلك الكاريزما والانضباط والأفكار الثورية الحديثة في كرة القدم، كمدرب مفعم بطاقة وحيوية الشباب، وما زال بداخله الشغف والطموح لكتابة المجد على المستوى التدريبي، تماما كما حقق كل البطولات الجماعية المرموقة في مسيرته كلاعب.

وتضاعفت الشكوك حول مصير أنشيلوتي ومستقبله مع ريال مدريد، بعد الانتقادات اللاذعة التي تعرض لها، بسبب الهزيمة المؤلمة أمام الجار أتلتيكو مدريد بنتيجة 1-3 في ديربي “مترو بوليتانو”، إلى جانب الغضب الجماهيري العارم من التراجع الملموس في أداء المنظومة الجماعية للفريق، مقارنة بالنسخة البراقة التي كان عليها في أول موسم للمدرب بعد العودة للولاية الثانية، وبدرجة أقل في الموسم الثاني.