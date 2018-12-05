ليغو تتعاون مع “شارع سمسم” لتوزيع الألعاب على الأطفال اللاجئين

كوبنهاغن: منحت مؤسسة خيرية أسستها شركة ليغو لصناعة الألعاب، هبة قدرها مئة مليون دولار للمؤسسة صاحبة فكرة مسلسل العرائس التلفزيوني الشهير “شارع سمسم” (سيسامي ستريت) بهدف توزيع ألعاب تعليمية على الأطفال اللاجئين جراء الحرب السورية وأزمة الروهينجا.

وقالت مؤسسة ليغو الأربعاء إن الأطفال سيحصلون على بعض القصص والألعاب والفيديوهات والأحاجي التي تتناول عرائس سيسامي ستريت المعروفة.

وقال جون جودوين الرئيس التنفيذي للمؤسسة “بتوفير الألعاب التعليمية للأطفال في حالات الأزمة، يمكننا التخفيف من الآثار المدمرة بعيدة الأمد للنزوح والصدمات النفسية”.

وتملك مؤسسة ليغو 25 بالمئة من شركة ليجو الدنمركية المصنعة للألعاب وأنشأتها العائلة التي أسست الشركة.

وستعمل مؤسسة سيسامي مع منظمات من بينها منظمة براك، ومقرها بنجلادش، للوصول إلى الأطفال المتضررين من أزمتي سوريا والروهينجا.

وتقول وكالات الأمم المتحدة إن ما يربو على 700 ألف من الروهينجا المسلمين هربوا من حملة عسكرية في ميانمار العام الماضي. وقدرت جماعات معنية بحقوق الإنسان ونشطاء من الروهينجا أن الآلاف راحوا ضحية الحملة.

وتشير مفوضية الأمم المتحدة للاجئين إلا أن هناك 68.5 مليون نازح على مستوى العالم بينهم نحو 25 مليون لاجئ وأعمار أكثر من نصفهم لم تتجاوز 18 عاما. (رويترز)