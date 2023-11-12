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ليفاندوفسكي يقود برشلونة للفوز على ألافيس في الدوري الإسباني

12 - نوفمبر - 2023

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مدريد: قلب برشلونة تأخره بهدف إلى فوز 2 1/ على ضيفه ديبورتيفو ألافيس، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
ورفع برشلونة رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطتين خلف ريال مدريد صاحب المركز الثاني، وبفارق أربع نقاط خلف جيرونا المتصدر.
على الجانب الأخر، تجمد رصيد ألافيس عند 12 نقطة في المركز الرابع عشر.
وتقدم ألافيس بعد مرور 17 ثانية فقط عن طريق صامويل أوموردين، لكن برشلونة نجح في إدراك التعادل في الدقيقة 53 عن طريق روبرت ليفاندوفسكي.
وفي الدقيقة 78 سجل ليفاندوفسكي الهدف الثاني له ولبرشلونة.
(د ب أ)

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