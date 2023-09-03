ليفاندوفسكي ينقذ برشلونة من فخ أوساسونا بالدوري الإسباني

مدريد: قاد النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي فريقه برشلونة لمواصلة انتصاراته في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما حقق فوزا صعبا 2 / 1 على مضيفه أوساسونا، اليوم الأحد، في المرحلة الرابعة للمسابقة.

وعلى ملعب (أل سادار)، افتتح جيوليس كوندي التسجيل لبرشلونة في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول بضربة رأس متقنة.

وفي الشوط الثاني، أحرز إيزكويل أفيلا هدف التعادل لأوساسونا عبر قذيفة صاروخية رائعة في الدقيقة 76 .

ولم يهنأ أوساسونا بهدف التعادل كثيرا، بعدما أحرز ليفاندوفسكي الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 86 من ركلة جزاء حصل عليها بعد تعرضه للجذب من القميص داخل المنطقة وهو في وضع انفراد بالمرمى من جانب أليخاندرو كاتينا، الذي نال بطاقة حمراء على إثرها، لينهي الفريق المضيف اللقاء بعشرة لاعبين.

وشهدت المباراة مشاركة الثنائي البرتغالي جواو كانسيلو وجواو فيليكس، اللذين انضما لبرشلونة في فترة الانتقالات الصيفية التي انتهت مؤخرا.

بهذا الانتصار، ارتفع رصيد برشلونة (حامل اللقب)، الذي حقق فوزه الثالث على التوالي، إلى 10 نقاط في المركز الثالث، بفارق نقطتين خلف غريمه التقليدي ريال مدريد (المتصدر).

في المقابل، توقف رصيد أوساسونا، الذي نال خسارته الثانية هذا الموسم في المسابقة، مقابل انتصارين، عند 6 نقاط في المركز التاسع.

(د ب أ)