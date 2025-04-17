 ليفربول الإنكليزي يجدد عقد مدافع الهولندي فان دايك

ليفربول: أعلن نادي ليفربول الإنكليزي، الخميس، تجديد عقد لاعب كرة القدم الهولندي فيرجيل فان ديك، ليضمن بذلك بقاء قائد الفريق في قلعة “أنفيلد” معقل “الريدز” عقب انتهاء عقده السابق بنهاية الموسم الحالي.

وانضم فان دايك (33 عاما) إلى الجناح الدولي المصري محمد صلاح، الذي وقع تمديد عقده لمدة عامين الأسبوع الماضي، ليسدل الستار على الجدل الذي دار لعدة أشهر حول مستقبلهما مع الفريق.

وقال النادي في بيان عبر موقعه: “وقع فيرجيل فان ديك اليوم عقدا جديدا مع نادي ليفربول لكرة القدم لتمديد فترة وجوده مع النادي بعد موسم 2024-25”.

وتابع: “ووقع القائد على العقد لضمان استمرار ارتباطه بالريدز في المواسم المقبلة، بعد مرور ما يقرب من سبع سنوات ونصف منذ وصوله إلى أنفيلد”.

وانضم الدولي الهولندي إلى ليفربول في يناير/كانون الثاني 2018 قادما من ساوثهامبتون مقابل مبلغ قياسي عالمي آنذاك لصفقة التعاقد مع مدافع قدره 75 مليون جنيه إسترليني (99.26 مليون دولار).

وحقق فان دايك نجاحات كبيرة مع ليفربول، حيث فاز بالدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا، وكأس الاتحاد الإنكليزي وكأس الدوري مرتين بالإضافة إلى كأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.

وأصبح الهولندي، الذي شارك في 314 مباراة مع “الريدز”، وسجل 27 هدفا وصنع 13 آخرين، قائدا لليفربول في عام 2023 بعد رحيل القائد السابق جوردان هندرسون عن صفوف الفريق.

(الأناضول)